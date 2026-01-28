CANADA CARBON TERMINE SA TROISIÈME CAMPAGNE DE FORAGE SUR LA PROPRIÉTÉ ASBURY GRAPHITE

Toronto, Ontario, Canada, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Compagnie » ou « Canada Carbon » ou « CCB ») (TSX-V :CCB), (FF :U7N1) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété une troisième campagne de forage couvrant les parties nord-est et sud-ouest de sa propriété Asbury Graphite (« Asbury »), située près de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus dans la province de Québec.

Le programme a débuté le 4 novembre 2025 et s'est terminé le 10 décembre 2025. Sur les 5 200 mètres prévus, la compagnie a pu compléter 2 517 mètres sur toute la longueur de la tendance de minéralisation de 5 kilomètres d'Asbury. Ajoutée aux campagnes de forage menées en 2022 et 2023, cette campagne fournira à l'entreprise plus de 7 500 mètres d'échantillons de carottes qui poursuivront son activité continue de réduction des risques à Asbury.

Figure 1 – Forages planifiés et achevés pour la campagne de forage Asbury 2025





Please click here to view image



L'entreprise prévoit d'utiliser les données extraites de cette campagne pour mettre à jour son rapport de ressources NI 43-101 et compléter une étude de préfaisabilité d'ici le 30/06/26. Le CCB a déposé sa première estimation de ressources, qui rapportait une ressource inférée de 4,14 Mt avec une teneur moyenne de 3,05% de Cg, dans les limites d'un modèle optimisé de mine à ciel ouvert. La teneur de coupure pour les ressources minérales a été fixée à 1,0% Cg. (voir communiqué de presse daté du 30 mai 2024)

Il a ajouté : « Comme indiqué dans notre première déclaration de ressources publiée en juin 2024, Asbury était un projet d'extraction de graphite en activité auparavant, qui a produit un concentré exceptionnel de 1974 à 1988. Nous restons enthousiastes quant au potentiel commercial d'Asbury et sommes confiants que ce projet sera bénéfique pour l'économie locale. De plus, nous croyons fermement qu'il contribuera de manière significative aux efforts du gouvernement du Québec pour accélérer le développement de projets miniers de minéraux critiques et stratégiques. » a commenté Ellerton J. Castor, chef de la direction de Canada Carbone Inc.

Figure 2 : Aperçu du projet Asbury et des résultats des tests de la campagne d'automne 2023





Please click here to view image



Comme l'indique la Figure 2, la campagne de forage de l'automne 2023 a permis à la Société d'obtenir des résultats exceptionnels dans la partie est du gisement , incluant 12,25% Cg sur 22,50 m (voir le communiqué de presse daté du 18 mars 2024).

Les résultats de la campagne de forage de l'automne 2022 de la société ont été tout aussi impressionnants, permettant au CCB de rapporter des résultats de qualité graphite dans la partie est du gisement allant jusqu'à 2,21% (Cg) sur 55,85 m, dont 9,21% sur 7,25 m dans le trou DDH-AS22-07; et 5% de Cg sur 33,5 millions, incluant 8,57% (Cg) sur 13,5 millions (voir figure 3 et communiqué de presse daté du 15 février 2023).

Figure 3 : Aperçu du projet Asbury et résultats préliminaires de la campagne d'automne 2022





Please click here to view image



Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Maxime Dupere, P.Geo, OGQ, une « personne qualifiée » telle que définie par l'Instrument national 43-101, qui a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué. M. Dupere est indépendant de la société.

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une entreprise d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. L'entreprise a acquis deux mines historiques de graphite, les mines Miller et Asbury, situées respectivement à Grenville-sur-la-Rouge et Notre-Dame-du-Laus, au Québec. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les plus hauts standards de responsabilité sociale et environnementale.

Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez visiter notre site web à www.canadacarbon.com.

CANADA CARBONE INC.



« Ellerton J. Castor »

Chef de la direction

Projet de capital-risque canadien

82, rue Richmond Est

Toronto (Ontario) M5C 1P1

T : (905) 407-1212

Courriel : info@canadacarbon.com

Web : www.canadacarbon.com

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » (« informations prospectives ») au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations, à l'exception des faits historiques, sont des informations prospectives et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Toute déclaration qui discute de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend », ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « planifié », « prévisions », « estimes », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions, ou affirmant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « serait », « pourrait » ou « sera » interprété comme ayant lieu ou réalisé) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant le développement du dépôt Asbury de la Société et son financement, l'entrée en coentreprise avec Irondequoit Offering, la production future à partir du dépôt Asbury de la Société, les ententes de vente et d'autres aspects connexes. En divulguant les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, la Société a fait certaines hypothèses. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de toute information prospective s'avéreront exactes. Risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : la conformité à des réglementations gouvernementales étendues; les capacités financières; la capacité de développer le gisement d'Asbury; lois et règlements nationaux et étrangers affectant négativement les activités de la Société et les résultats des opérations; l'impact de la COVID-19; ainsi que les incertitudes générales en affaires, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf indication contraire de la loi, la Société renonce à toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser des informations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses, de changements de facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce comm