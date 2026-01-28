IFE Conference 2026 reúne líderes globais para impulsionar a inovação e a tecnologia para o futuro da educação

O Grupo Tecnológico de Educação de Monterrey, por meio da IFE Conference, reforça o papel da educação como eixo estratégico diante da disrupção global impulsionada pelas novas tecnologias.

Na sua décima segunda edição, a IFE Conference reúne mais de 5.700 experts, líderes acadêmicos e tomadores de decisões de 46 países para discutir o futuro da aprendizagem.

A edição de 2026 ressalta a necessidade de uma ação coletiva, reunindo mais de 860 palestrantes para promover modelos educacionais inovadores.



MONTERREY e NUEVO LEÓN, México, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com o objetivo de projetar estratégias que atendam às necessidades do futuro da educação no México e na América Latina, o Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação (IFE) abriu a décima segunda edição da IFE Conference 2026 .

O IFE é o instituto de pesquisa interdisciplinar do Grupo Tecnológico de Educação de Monterrey focado na inovação educacional. A conferência recebe mais de 5.700 participantes de 46 países e prioriza a criação de espaços de diálogo que possibilitem o desenvolvimento de uma agenda educacional alinhada a este momento histórico, diante da ruptura tecnológica impulsionada pela inteligência artificial.

Durante a cerimônia de abertura, Juan Pablo Murra, Reitor do Tecnológico de Monterrey, destacou a importância do papel ativo das universidades na abordagem dos desafios globais. “As universidades devem ser fontes de esperança. Mas não passiva, e sim uma esperança criada por meio da ação, do diálogo e do aprendizado compartilhado”, ele disse. “A esperança surge quando vemos a criação de valor, quando nos inspiramos e quando decidimos “esperar ativamente”, ou seja, incutir nos outros a confiança e a motivação para sair e transformar um mundo que, hoje mais do que nunca, precisa de nós.”

Michael Fung, Diretor Executivo do IFE, disse que “diante de tantos desafios, as universidades têm a responsabilidade de estarem juntas focadas em um futuro mais promissor. A colaboração acadêmica e o desenvolvimento de habilidades são um verdadeiro raio de esperança: por meio da educação, podemos transformar vidas e criar a sociedade de que precisamos.”

A IFE Conference 2026 acontece de 27 a 29 de janeiro na cidade de Monterrey, México, com uma agenda de mais de 500 atividades, incluindo palestras, painéis, reuniões especializadas, apresentações selecionadas, eventos híbridos e espaços de networking, tudo projetado para promover a colaboração internacional e o intercâmbio de conhecimento inovador.

A conferência conta com a participação de mais de 860 palestrantes de todo o mundo, incluindo: Robert J. Jones, Presidente da University of Washington; CHEE Yeow Meng, Reitor da Singapore University of Technology and Design (SUTD); Isabelle Hau, Diretora Executiva da Stanford Accelerator for Learning; Michael Rao, Presidente da Virginia Commonwealth University.

