MT Højgaard Holding A/S: Torben Bender indstilles til valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S vil på generalforsamlingen 20. marts 2026 foreslå nyvalg af Torben Bender, CEO for Copenhagen Infrastructure Capital (CI Capital), til bestyrelsen. Han afløser Pernille Fabricius, som fratræder på generalforsamlingen efter 12 år i bestyrelsen.

Torben Bender er 58 år, dansk statsborger og uddannet statsautoriseret revisor (beskikkelse deponeret). Inden ansættelsen som CEO i CI Capital var han i 10 år i EY Danmark som bl.a. CEO og landechef og senest som bestyrelsesformand frem til 2024. Han indledte sin karriere i revisionsbranchen i 1991 hos KPMG.

Torben Bender er medlem af bestyrelsen for UNICEF Danmark, hvor han er forperson for Risiko- og Revisionsudvalget. Han har tidligere haft bestyrelseshverv i Bestyrelsesforeningen, DI Rådgiverne, EY Danmark, EY Global og KPMG.

Han foreslås valgt på grund af sine kompetencer inden for finansiel styring, revision og rapportering i børsnoterede selskaber, M&A, ledelse og strategisk udvikling. Han kender entreprenørbranchen fra sit tidligere virke som revisor for flere virksomheder, bl.a. MT Højgaard Holding, hvor han var generalforsamlingsvalgt revisor frem til 2023. Desuden har han en stærk indsigt i projektstyring fra sit nuværende job og fra sit virke som revisor og rådgiver for flere projekttunge virksomheder.

”Vi fuldfører nu det generationsskifte i bestyrelsen, som vi indledte sidste år. Jeg er glad for, at vi med Torben Bender tiltrækker endnu en kompetent profil, så bestyrelsen har den rigtige sammensætning i forhold til MT Højgaard Holdings strategiske muligheder. Jeg vil samtidig takke Pernille Fabricius for hendes vigtige bidrag til bestyrelsens arbejde gennem de seneste 12 år,” siger bestyrelsesformand Morten Hansen.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Morten Hansen på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil