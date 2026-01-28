EXEL Industries : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2025–2026 - 17,5 %





Chiffre d’affaires 1er trimestre 2025–2026 : - 17,5 %



Un premier trimestre en repli dans un contexte de marchés contrastés





Chiffre d'affaires

1er trimestre

(octobre 2025–décembre 2025))



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 62,2 49,0 - 13,1 - 21,1 % - 12,0 - 19,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



19,1 13,5 - 5,6 - 29,4 % - 5,5 - 28,9 % LOISIRS



12,9 11,8 - 1,1 - 8,8 % - 1,1 - 8,2 % INDUSTRIE



67,8 59,3 - 8,5 - 12,5 % - 6,5 - 9,5 % Groupe EXEL Industries 162,0 133,7 - 28,3 - 17,5 % - 25,1 - 15,5 %

*tcpc = à taux de change et périmètre constants

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2025–2026

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 133,7 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025–2026, en recul de 17,5 % à données publiées et de 15,5 % à périmètre et taux de change constants.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 21,1 %



L’activité de Pulvérisation agricole est en baisse de 21,1 % par rapport à 2025, dans un contexte de marché agricole toujours dégradé. En Europe, la situation est contrastée, avec des ventes en recul, à l’exception de l’Europe de l’Est en nette progression. Dans un marché toujours attentiste, les exploitations et les concessionnaires restent prudents dans les renouvellements d’équipement et reportent leurs investissements. En Amérique du Nord, les ventes affichent une forte baisse par rapport aux niveaux des exercices précédents.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 29,4 %



Dans l’Arrachage de betteraves, les ventes sont en recul par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024–2025, dans un contexte de marché agricole européen sous pression. Les ventes de machines neuves et d’occasion diminuent, pénalisées par la baisse du cours du sucre et par la réduction attendue des surfaces de cultures de betteraves.

LOISIRS - 8,8 %



Dans l’activité Jardin, le premier trimestre, qui constitue généralement moins de 10 % du volume annuel, témoigne d’un début de présaison encourageant chez la plupart des distributeurs européens. Au Royaume-Uni, les ventes restent particulièrement soutenues, à la fois en jardinerie et en e-commerce.

INDUSTRIE - 12,5 %



Le chiffre d’affaires de la Pulvérisation industrielle au premier trimestre 2025–2026 est en recul par rapport à l’année dernière, avec un marché automobile en retrait comme anticipé. Les ventes ont été affectées par le déploiement progressif du nouvel ERP chez Sames, qui a rephasé une partie de la facturation du premier trimestre au second trimestre. L’activité Tuyaux techniques réalise un premier trimestre satisfaisant mais contrasté, avec un léger repli du B2B par rapport à l’an dernier mais une forte progression du retail, portée par des stocks bas chez les distributeurs.

Perspectives 2026

PULVÉRISATION AGRICOLE



Malgré un début d’année ralenti, le carnet de commandes dans la Pulvérisation agricole est légèrement mieux orienté qu’à la même période l’an passé, lorsque le marché avait atteint un point bas autour de mars 2025. Les stocks chez les concessionnaires sont revenus à des niveaux raisonnables. En Europe, le retour à un cycle favorable du marché devrait arriver plus tard qu’initialement anticipé et n’est pas attendu à court terme. Aux États‑Unis, une enveloppe fédérale de 12 milliards de dollars doit être débloquée en février 2026 en soutien aux agriculteurs – un niveau d’aide susceptible d’accélérer le renouvellement des équipements et de renforcer la demande en matériel agricole. En Australie, le carnet de commandes se remplit de nouveau, après une année de sécheresse difficile.

ARRACHAGE DE BETTERAVES



L’environnement de marché dans l’Arrachage de betteraves est moins porteur qu’en 2025, avec un rythme d’investissements très prudent en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis, dû à une baisse des surfaces cultivées et un cours du sucre en baisse. Les autres régions (Russie, Chine, Europe orientale) restent mieux orientées.

LOISIRS Dans le Jardin, le niveau de commandes est positif, avec toutefois un certain attentisme de la distribution qui, dans le contexte économique actuel, reste prudente. Le Wauquiez 55 a été élu European Yacht of the Year , dans la catégorie Luxury Cruiser , lors du salon nautique de Düsseldorf de janvier 2026, et continue de susciter beaucoup d’intérêt.





INDUSTRIE Le carnet de commandes reste bon, sur les mêmes niveaux que 2025, avec, à court terme, un rattrapage des ventes décalées du premier au deuxième trimestre. Comme anticipé, un recul est attendu au cours de l’exercice sur les projets automobiles et dans la haute viscosité. Pour l’activité de Tuyaux techniques, les perspectives s’améliorent, avec un phasing favorable attendu dans la partie B2B et la poursuite de la dynamique dans le retail .



Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries







« EXEL Industries réalise un premier trimestre en baisse, dans un environnement agricole particulièrement difficile, avec des marchés européens encore prudents et un recul de nos activités les plus cycliques. Cependant, nos carnets de commandes montrent des premiers signes d’amélioration dans la Pulvérisation agricole et restent solides dans le Jardin et l’Industrie. Dans ce contexte économique offrant peu de visibilité, nous maintenons notre cap : optimisation de notre structure de coûts et réduction de la dette nette. »

Prochains rendez-vous

4 février 2026 : Assemblée générale des actionnaires

: Assemblée générale des actionnaires 24 avril 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2025–2026

, avant bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025–2026 22 mai 2026, avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

