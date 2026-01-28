منصة WINGIE الرائدة في مجال السفر تكشف عن اتجاهات السفر لعام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية،, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

كشفت WINGIE، منصة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز اتجاهات السفر المتوقعة لعام 2026. فبينما لا تزال العطلات التقليدية تحافظ على شعبيتها، يشهد قطاع السفر تحولًا متزايدًا نحو الرحلات القائمة على التجارب، والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والسفر داخل المنطقة. وتتوقع WINGIE أنه في عام 2026 ستستمر العطلات التقليدية، لكن الخيارات البديلة ستكتسب أهمية أكبر، خصوصًا مع تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في اكتشاف الوجهات السياحية.

السفر القائم على التجارب

في عام 2026، يتحول السفر من مجرد مشاهدة المعالم السياحية إلى خوض تجارب شيقة وذات مغزى. حيث يسعى المسافرون إلى تفاعل حقيقي مع الثقافات المحلية من خلال المهرجانات، والحرف، والمأكولات التقليدية. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنوع ثقافي، وموقع مثالي يجعلها مؤهلة لتقديم هذه التجارب الفريدة.

السياحة العلاجية ورحلات التألق

تشهد السياحة العلاجية نموًا ملحوظًا، لا سيما ما يُعرف برحلات التألق، وهي رحلات تركز على الجمال وصحة البشرة وتجديد الحيوية. تعد هذه الرحلات مثالية للراغبين في تحقيق نتائج صحية ملموسة، وتشمل منتجعات صحية مخصصة، وبرامج لياقة بدنية، وجلسات السبا، وعلاجات تجميلية.

الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في التخطيط

أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في التخطيط للسفر، بدءًا من إعداد برامج رحلات تلقائية وصولًا إلى توصيات مخصصة بناءً على تفضيلات المسافر وخبراته السابقة. ومع الارتفاع الكبير في تبني التقنيات الحديثة، تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل الحجوزات والتنقل وخدمات ما بعد الرحلة، ما يجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وتخصيصًا.

اكتشاف الوجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في طريقة اكتشاف المسافرين للوجهات، حيث يسلط المؤثرون الضوء على أماكن غير معروفة. ويبرز هذا التأثير بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبحث المسافرون الشباب عن أماكن وتجارب جديدة. ومن المتوقع أن تزدهر الوجهات السياحية الجذابة بصريًا والغنية ثقافيًا في عام 2026.

نمو السفر الإقليمي وتوسع الأسواق

يشهد السفر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متسارعًا بفضل تحسن البنية التحتية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتعزيز التعاون الإقليمي. وتشهد وجهات مثل السعودية، والإمارات، ومصر ترابطًا متزايدًا، مما يوفر مزيجًا فريدًا من التجارب الثقافية والتاريخية والمعاصرة للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

