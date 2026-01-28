Une vague historique de transferts d’entreprises de 300 milliards $ va transformer l’économie canadienne : étude de BDC

Faits saillants :

61 % des PME sont dirigées par des propriétaires âgés de 50 ans et plus; près d’une sur cinq prévoit se retirer d’ici cinq ans;

Les PME qui réalisent des acquisitions génèrent des bénéfices quatre fois plus élevés que celles qui n’en réalisent aucune;

Pour 10 acheteurs potentiels, on ne compte que 7 vendeurs, ce qui crée une forte concurrence pour l’acquisition d’entreprises performantes.



MONTRÉAL, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le paysage entrepreneurial canadien est à l’aube d’une transformation majeure. Une nouvelle étude de la Banque de développement du Canada (BDC) révèle que des milliers de PME changeront de mains au cours des cinq prochaines années, ouvrant une occasion d’affaires évaluée à 300 milliards de dollars pour les personnes entrepreneures et les investisseur·euse·s.

« Le Canada connaît un transfert de propriété d’entreprises sans précédent, ouvrant une occasion de 300 milliards de dollars. Nos données montrent que les entreprises qui procèdent à des acquisitions génèrent, sur cinq ans, des bénéfices quatre fois plus élevés que celles qui n’en font pas. Avec des milliers de propriétaires prêts à passer le flambeau, le moment d’agir est maintenant. »

— Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef, BDC

Pourquoi c’est important

Les PME génèrent environ 50 % du PIB du Canada, les entreprises de taille moyenne jouent un rôle essentiel dans la croissance des exportations et la compétitivité du pays. La vague actuelle d’acquisitions aidera les plus petites entreprises à croître plus rapidement, à réduire les risques liés à la relève et à améliorer la productivité du Canada. Elle contribuera ainsi à hausser le PIB par habitant, à créer des emplois de qualité et à renforcer la performance du Canada sur les marchés mondiaux.

Des exemples concrets

Rhesus Services TI (Québec) : Après l’acquisition de Québécom, les revenus ont augmenté de 40 % en un an. « Grâce à l’acquisition, nous avons intégré 12 experts d’un seul coup et avons pu développer davantage nos affaires », affirme Vicky Beaudoin, vice-présidente et directrice générale.

: Après l’acquisition de Québécom, les revenus ont augmenté de 40 % en un an. « Grâce à l’acquisition, nous avons intégré 12 experts d’un seul coup et avons pu développer davantage nos affaires », affirme Vicky Beaudoin, vice-présidente et directrice générale. Telelink (Terre-Neuve et Labrador) : L’entreprise a doublé sa clientèle et accru sa rentabilité après l’acquisition de Big Sky Call Centers. « C’est une croissance que nous n’aurions jamais pu atteindre sans une acquisition », souligne Cindy Roma,

co-cheffe de la direction.

Les initiatives de BDC pour soutenir les acquisitions comprennent :

Capital de croissance et transfert d’entreprise : une équipe spécialisée offrant des solutions de financement sur mesure pour aider les propriétaires d’entreprises à réaliser des acquisitions.

: une équipe spécialisée offrant des solutions de financement sur mesure pour aider les propriétaires d’entreprises à réaliser des acquisitions. Fonds Excelles repreneuriat : dispose de 50 M$ pour investir et aider les femmes à acquérir des entreprises canadiennes de taille moyenne, prêtes pour un changement de propriétaire.

dispose de 50 M$ pour investir et aider les femmes à acquérir des entreprises canadiennes de taille moyenne, prêtes pour un changement de propriétaire. Initiative de Financement collaboratif avec la Banque des Premières Nations du Canada : une initiative de 100 M$ visant à augmenter les acquisitions d’entreprises par les communautés et les agences de développement économique autochtones à travers le pays.



À propos de l’étude

Préparée par l’équipe de Recherche et analyses économiques de BDC à partir de données de Statistique Canada, l’étude fournit des perspectives indépendantes et fiables sur l’impact des acquisitions sur les PME canadiennes.

Méthodologie :

Statistique Canada a analysé le rendement des entreprises à l’aide du Fichier de micro données longitudinales de la comptabilité nationale (2010–2020) et suivi leur performance jusqu’en 2022. Les entreprises ayant réalisé des acquisitions ont été appariées à des entreprises comparables n’ayant pas réalisé d’acquisitions, au moyen de scores de propension fondés sur des caractéristiques clés. Les écarts de revenus, d’emploi, de productivité, de rentabilité, de rendement de l’actif et d’exportations ont ensuite été évalués à l’aide d’analyses de régression. Tous les résultats présentés sont statistiquement significatifs. BDC a converti les pourcentages en ratios et regroupé les entreprises comptant moins de 500 employés à l’aide de moyennes pondérées.

Lire l’étude complète ici.

