Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 16.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Massimiliano Brunazzo, Mika Ihamuotila, Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Carol Chen ja Tomoki Takebayashi ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Jean-Baptiste Debains ja Antoinette Louis. Debains (s. 1967, MBA) on toiminut yhteensä yli kaksikymmentä vuotta luksusmuotiyhtiöiden johtotehtävissä, viimeisimpänä Christian Dior Couturen Aasian-Tyynenmeren alueen toimitusjohtajana ja sitä ennen Loro Pianalla, Fendillä sekä yhteensä 14 vuotta Louis Vuittonilla, joista seitsemän vuotta Aasian-Tyynenmeren alueesta vastaavana toimitusjohtajana. Louis (s. 1970, MBA) on luksusliiketoimintaan keskittyvä konsultti, joka ennen oman yrityksensä perustamista työskenteli kymmenen vuotta luksustalo Hermèsin johtotehtävissä vastaten muun muassa yhtiön ikonisista silkkihuiveista ja muista asusteista. Sitä ennen Louis toimi monipuolisesti eri johtotehtävissä Ranskan Nespressolla ja alusvaateyhtiö DIM:illä.

Massimiliano Brunazzo, Jean-Baptiste Debains, Teemu Kangas-Kärki, Antoinette Louis ja Marianne Vikkula ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mika Ihamuotila ei ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on epäsuora omistus PowerBank Ventures Oy:n kautta, yhteensä 12,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mika Ihamuotilan ja Marianne Vikkulan.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/. Muut hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/hallitus/.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat Marimekon tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2025 eli puheenjohtajan palkkio olisi 55 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 40 000 euroa ja jäsenten palkkio 30 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, ehdotetaan maksettavaksi 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot valiokuntatyöstä ovat samansuuruiset kuin vuonna 2025.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio voidaan myös maksaa kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 16.4.2026 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puheenjohtajan puolipäiväisestä toimesta samansuuruinen kuukausipalkkio kuin vuonna 2025, eli 5 000 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja, eikä Mika Ihamuotila osallistu tähän arvioon. Mikäli Mika Ihamuotila valitaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi, hänelle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

