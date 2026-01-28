News

Atos reconnu « Best in Class » en services de cybersécurité IT/OT en 2025 par PAC Innovation Radar France

Paris, France – 28 janvier 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd’hui être positionné « Best in Class » dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025. PAC souligne la force du positionnement d'Atos sur le marché et l'étendue de ses services de sécurité OT qui comprennent l'audit, le conseil, les opérations et les services managés. Le rapport met également en avant la capacité d'Atos à intervenir à l’international et l’empreinte de son expertise en OT, soutenues par des centres d'opérations de sécurité dédiés aux technologies opérationnelles, un centre d'opérations de gestion des vulnérabilités et des équipes de terrain qualifiées. Les certifications OT d'Atos, associées à ses flux propriétaires de renseignement sur les menaces en cybersécurité informatique mis en œuvre par ses 6 500 experts cyber, viennent renforcer son leadership dans la sécurisation des infrastructures critiques.

Eric Domage, analyste principal cybersécurité, PAC, a déclaré : « Atos affiche l'une des postures souveraines les plus avancées et robustes. De l'authentification à la détection des menaces, du conseil en évaluation des risques à l’intégration de l’IA et des fonctionnalités avancées de cryptographie post-quantique, Atos conçoit, opère et sécurise ses propres technologies. »

Farah Rigal, directrice des services de cybersécurité France, Atos, a

déclaré : « À mesure que les logiciels deviennent de plus en plus prépondérants dans la configuration de l'OT et des infrastructures critiques, les processus industriels se doivent d’être sécurisés au même titre que les systèmes informatiques. Atos soutient cette évolution grâce à des architectures convergentes IT/OT, une forte segmentation réseau, des mécanismes de contrôle fondés sur l’identité numérique et un SOC mondial adapté aux contraintes industrielles. Grâce à Eviden, notre marque de produits cyber, nous apportons également les fondations cryptographiques et d'identité numérique nécessaires pour sécuriser la télémétrie et authentifier les actifs connectés. Nos clients peuvent ainsi renforcer leur résilience opérationnelle et leur conformité — sans ralentir l'innovation ni perturber la production et les opérations sur le terrain. »

PAC est la principale société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques proposés par des fournisseurs du monde entier. Les études de marché et les analyses de PAC, réalisées via sa plateforme de recherche SITSI®, sont publiées dans plus de 30 pays.

Pour télécharger une copie du rapport, cliquer sur : https://atos.net/fr/lp/pac-services-de-cybersecurite

**

Note aux éditeurs – la cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, le Groupe Atos s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Sous la marque Eviden, les produits de cybersécurité regroupent un portefeuille de solutions souveraines s'appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l'identité numérique. Développées et fabriquées en Europe, ces technologies sont certifiées par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

***

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

