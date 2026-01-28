Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 06 – 2026
til Nasdaq Copenhagen
28. januar 2026
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 21. – 27. januar 2026 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|4.319.500
|1.113.220.856
|21. januar 2026
|4.000
|205,11
|820.440
|22. januar 2026
|3.000
|212,26
|636.780
|23. januar 2026
|5.000
|211,66
|1.058.300
|26. januar 2026
|4.000
|216,85
|867.400
|27. januar 2026
|4.000
|216,98
|867.920
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|4.339.500
|1.117.471.696
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.786.356 B-aktier svarende til 2,26 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 21. – 27. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
