Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 06 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

28. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 21. – 27. januar 2026 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 4.319.500 1.113.220.856 21. januar 2026 4.000 205,11 820.440 22. januar 2026 3.000 212,26 636.780 23. januar 2026 5.000 211,66 1.058.300 26. januar 2026 4.000 216,85 867.400 27. januar 2026 4.000 216,98 867.920 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 4.339.500 1.117.471.696

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.786.356 B-aktier svarende til 2,26 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 21. – 27. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer