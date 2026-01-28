Les Canadiennes et Canadiens affirment que la conduite avec capacités affaiblies est un grave problème de sécurité publique et font appel aux gouvernements d'agir

OAKVILLE, Ontario, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage national réalisé par IPSOS pour MADD Canada, une très grande majorité de Canadiennes et Canadiens affirment que la conduite avec capacités affaiblies est un grave problème de sécurité publique et appuient les politiques de MADD Canada visant à changer les choses. Plus de 90 % de Canadiennes et Canadiens s'accordent à dire que la conduite avec capacités affaiblies est un grave problème de sécurité publique, dont près des trois quarts (74 %) qui sont tout à fait d'accord. Moins de la moitié des Canadiennes et Canadiens estiment que les gouvernements en font assez pour régler ce grave problème.

Le sondage révèle un fort soutien de la population à l'égard des mesures visant à réduire la conduite avec capacités affaiblies et à tenir les contrevenants responsables. Quatre-vingts pour cent des Canadiennes et Canadiens estiment que le gouvernement canadien devrait adopter une loi exigeant l'installation d'une technologie passive de détection des capacités affaiblies dans les nouveaux véhicules, à l'instar de la législation américaine qui prévoit que toutes les nouvelles voitures seront équipées d'une technologie contre la conduite avec capacités affaiblies d'ici 2030.

La présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, a déclaré : « Grâce au soutien des Canadiennes et des Canadiens, MADD Canada poursuivra ses efforts pour encourager le gouvernement du Canada à s'engager en faveur de cette technologie qui sauve des vies. Je ne peux qu'imaginer la différence que cette technologie aurait pu faire en 1999, lorsque ma mère, Beryl, a été tuée par un conducteur avec capacités affaiblies. Les victimes et les survivants font appel au gouvernement canadien afin qu’il passe à l'action. »

Les Canadiennes et Canadiens sont également favorables à l'élargissement des lois existantes afin de mieux lutter contre la conduite avec capacités affaiblies. Quatre-vingt-quinze pour cent d'entre eux appuient l'élargissement du dépistage obligatoire d'alcool (DOA) afin de permettre aux policiers d'exiger un alcootest de tout conducteur impliqué dans une collision, et près de 90 % conviennent que le DOA devrait être élargi afin de permettre aux policiers d'exiger un test d’haleine de toute personne conduisant un bateau ou un navire de plaisance. Le soutien en faveur de l'élargissement du DOA intervient alors que celui-ci a été jugé constitutionnel.

Plus de neuf Canadiennes et Canadiens sur dix (93 %) conviennent que les conducteurs qui causent un décès alors que leurs capacités sont affaiblies par l'alcool devraient être tenus d'installer un antidémarreur éthylométrique (une technologie qui empêche les personnes ayant les capacités affaiblies par l'alcool de conduire leur véhicule) dans leurs véhicules à vie, afin de s'assurer qu'ils puissent conduire légalement et avec une assurance.

Le sondage a révélé d'importantes lacunes chez les Canadiennes et les Canadiens concernant les seuils de conduite avec capacités affaiblies non criminels au niveau provincial et territorial. Seulement 36 % des Canadiennes et Canadiens savent que toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec, ont un seuil non criminel de conduite avec capacités affaiblies, qui est de 0,05 % d'alcoolémie (ou 0,04 % en Saskatchewan). Une majorité de Québécois (71 %) estiment que leur gouvernement devrait adopter une loi similaire dans la province. MADD Canada a demandé au gouvernement du Québec d'introduire une sanction provinciale pour les conducteurs ayant un taux d’alcoolémie de 0,05 %, mesure soutenue par les coroners provinciaux, la police et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

« Les résultats de ce sondage révèlent que les Canadiennes et Canadiens reconnaissent les dangers de la conduite avec capacités affaiblies et veulent alors que les gouvernements en fassent davantage pour la prévenir », déclare Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. Un soutien solide du public en faveur du renforcement des lois et des mesures d'application de la loi renforce la nécessité d'agir afin de réduire le nombre de décès et de blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies. »

Pour de plus amples informations sur le sondage, cliquez ici.

À propos de l’étude

Ces résultats proviennent d’un sondage Ipsos réalisé entre le 25 et le 27 novembre 2025 au nom de MADD Canada. Pour ce sondage, un échantillon de 1 985 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans et plus (dont 1 764 titulaires d’un permis de conduire valide) ont été interrogés. Une pondération a ensuite été appliquée afin d’équilibrer les données démographiques et de s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement, et afin de fournir des résultats qui se rapprochent de l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage est précis à ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les adultes canadiens avaient été interrogés. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les sondages et toutes les enquêtes par échantillonnage peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, les erreurs de couverture et de mesure.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

