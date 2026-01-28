Les Compagnies Loblaw Limitée annonce la date de publication des résultats de son quatrième trimestre et de l’exercice financier de 2025

BRAMPTON, Ontario, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier de 2025 le 25 février 2026 à environ 6 h 30 (HE). La publication sera suivie d’une téléconférence à 10 h (HE), en plus d’une webémission.

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l’onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca, et prenez note qu’une préinscription est possible. Vous pouvez également composer le 647-932-3411 ou le numéro sans frais, 800-715-9871. Après l’événement en direct, la webémission sera archivée et pourra être rediffusée pendant 12 mois.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l’accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins et même de les dépasser de multiples façons, ce qui inclut : ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

