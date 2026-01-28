BioNTech ernennt Kylie Jimenez zur neuen Personalvorständin

Mainz, Deutschland, 28. Januar 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Kylie Jimenez mit Wirkung zum 1. März 2026 zur Personalvorständin (Chief People Officer, „CPO“) ernannt hat. Die Ernennung folgt konsequent der strategischen Ausrichtung BioNTechs, um sich bis 2030 zu einem Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln, und unterstreicht die Bedeutung der globalen, hochqualifizierten Belegschaft des Unternehmens, um dieses Ziel zu erreichen. In der neu geschaffenen Vorstandsposition wird Kylie Jimenez die Personalstrategie von BioNTech federführend gestalten und sich verantwortlich für deren Umsetzung entsprechend der Prioritäten und Unternehmensziele zeichnen. Ihr Schwerpunkt wird zum einen auf der Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten liegen und zum anderen auf der Stärkung der inklusiven Kultur des Unternehmens. Sie wird am Hauptsitz des Unternehmens in Mainz tätig sein.

Kylie Jimenez ist eine internationale erfahrene Personalmanagerin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung und Skalierung internationaler Organisationen. Sie wird vom global tätigen Industriekonzern Georg Fischer, wo sie derzeit als globale Personalchefin (Chief Human Resources Officer, „CHRO“) tätig ist, zu BioNTech wechseln. Zuvor war sie in leitenden Positionen im Personalwesen beim multinationalen Automobilhersteller Toyota sowie in verschiedenen Expertenfunktionen im Bereich Personal bei Johnson & Johnson und General Mills tätig. Kylie Jimenez verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung nachhaltiger Personalstrategien und deren konsequenter Umsetzung in messbare Geschäftsergebnisse. Im Laufe ihrer Karriere hat sie verschiedene Transformationsprogramme internationaler Unternehmen geleitet und dabei globale strategische Prioritäten mit regionalen Geschäftsanforderungen in Einklang gebracht. Dazu gehören die Umstellung von einer länderbasierten Personalstruktur auf ein zentralisiertes Modell für mehr als 40 Länder sowie die Entwicklung und Implementierung mehrerer neuer HR-Betriebsmodelle zur Unterstützung von Leistung, Inklusion und Unternehmensagilität.

„Wir freuen uns, Kylie Jimenez im Vorstand von BioNTech willkommen zu heißen. Ihre umfassende internationale Erfahrung im Personalwesen und in der Unternehmensführung werden dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterzuschreiben und BioNTech dabei durch eine spannende Phase zu begleiten“, sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech. „Die Ernennung von Kylie Jimenez verdeutlicht die Bedeutsamkeit einer globalen Personalstrategie und ihrer lokalen Umsetzung, um die langfristigen Ziele von BioNTech voranzutreiben. Darüber hinaus bekräftigt die Ernennung einer Personalvorständin BioNTechs Bekenntnis zu operativer Exzellenz, die gleichermaßen einen anhaltenden Mehrwert für Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten schaffen soll.“

„Es ist mir eine Freude und Ehre, Teil von BioNTech zu werden und die spannende Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten“, sagte Kylie Jimenez, zukünftige CPO von BioNTech. „Während meiner gesamten Karriere lag mein Fokus darauf, Personalstrategien zu entwickeln, die starkes Engagement anregen, Organisationsstrukturen vereinfachen und ein Umfeld fördern, in dem Teams erfolgreich sein können. Die einzigartige Kultur von BioNTech und ihre hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Ich freue mich darauf, mit meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sowie mit den Teams weltweit zusammenzuarbeiten, um BioNTech bei der Verwirklichung ihrer Mission zu unterstützen.“

Kylie Jimenez besitzt die kanadische, spanische und australische Staatsbürgerschaft und hat einen Bachelorabschluss der University of Waterloo in Ontario, Kanada.

Ein Foto von Kylie Jimenez (© BioNTech SE, 2026) steht im Newsroom von BioNTech zum Download bereit.

