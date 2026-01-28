Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation annonce un fractionnement des actions de catégorie A et une augmentation du taux de distribution des actions de catégorie A

[Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis.]

TORONTO, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») a le plaisir d’annoncer son intention de procéder à un fractionnement de ses actions de catégorie A (le « Fractionnement des actions ») en raison de ses rendements soutenus. Le Fractionnement des actions reste soumis à l’approbation finale de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

À la suite du Fractionnement des actions, les détenteurs d’actions de catégorie A inscrits à la fermeture des bureaux le 6 février 2026 recevront 20 actions de catégorie A supplémentaires pour chaque tranche de 100 actions de catégorie A détenues. La négociation suivant le fractionnement des actions de catégorie A débutera à l’ouverture des négociations le 6 février 2026.

La Société a également le plaisir d’annoncer une augmentation du taux de distribution mensuel de la Société sur ses actions de catégorie A, qui passe de 0,125 $ par action de catégorie A à 0,18 $ par action de catégorie A (l’« Augmentation du taux de distribution mensuel »). L’Augmentation du taux de distribution mensuel prendra effet avec la distribution payable le 13 mars 2026 aux actionnaires de catégorie A inscrits à la fermeture des bureaux le 27 février 2026.

Depuis la création de la Société le 22 février 2024, les actions de catégorie A ont généré un rendement total de 30,8 % par an sur la base de la valeur liquidative, surperformant l’indice de rendement total composé S&P/TSX de 3,3 % par an(1).

Par conséquent, le Fractionnement des actions et l’Augmentation du taux de distribution mensuel entraîneront une augmentation globale du montant en dollars des distributions à verser aux détenteurs d’actions de catégorie A d’environ 71 %. La Société propose un plan de réinvestissement des distributions, sans commission, aux détenteurs d’actions de catégorie A qui souhaitent réinvestir les distributions et bénéficier des avantages de la croissance composée.

Après le Fractionnement des actions, les actions privilégiées de la Société devraient bénéficier d’une protection contre une baisse de la valeur du portefeuille de la Société d’environ 60 %.(2)

La Société investit, sur une base à peu près également pondérée, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent (définies ci-après) sélectionnées par le gestionnaire de portefeuille qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques : (i) sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne; (ii) versent des dividendes; (iii) ont généralement une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; (iv) ont des options sur leurs titres de participation qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres; et (v) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, ont un potentiel élevé de croissance des dividendes à l’avenir (« Sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent »).

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire, gestionnaire de portefeuille et promoteur de la Société et fournit tous les services administratifs nécessaires à la Société. Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

(1) Voir le tableau des données de rendement standard ci-dessous

(2) Sur la base de la valeur liquidative des actions de catégorie A utilisée pour déterminer le ratio de division des actions.

Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation Rendements composés au 31 décembre 2025 1 an Depuis la

création† Actions de catégorie A 35,1 % 30,8 % Indice de rendement total composé S&P/TSX 31,7 % 27,5 % †Date de création : 22 février 2024



Les rendements concernent les périodes se terminant le 31 décembre 2025. Le tableau présente le rendement composé de la Société sur une action de catégorie A pour chaque période indiquée, comparé à l’indice de rendement total composé S&P/TSX (l’« Indice »). L’Indice suit le rendement, pondéré par la capitalisation boursière et calculé en rendement total, d’un large éventail d’émetteurs cotés à la Bourse de Toronto (TSX). La Société effectue des placements dans un portefeuille à peu près également pondéré composé de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent et ayant une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; par conséquent, son rendement ne devrait pas refléter celui de l’indice, qui comprend un nombre beaucoup plus important de sociétés. De plus, le rendement de l’indice est calculé sans déduction des frais de gestion, des frais du fonds et des commissions liées aux activités de négociation, tandis que celui de la Société est calculé après déduction de ces frais et dépenses. Les taux de rendement indiqués pour les actions de catégorie A sont basés sur la valeur liquidative par action de catégorie A et supposent que les distributions effectuées par la Société sur les actions de catégorie A au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des actions de catégorie A supplémentaires de la Société. Les rendements passés n’indiquent pas nécessairement les rendements futurs de la Société.

Vous payez généralement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions de fonds de placement à la TSX ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les actions sont achetées ou vendues sur un marché boursier, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des actions d’un fonds de placement et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils les vendent.

La détention d’actions d’un fonds de placement s’accompagne de dépenses et de frais courants. Un fonds de placement exige la préparation de documents de déclaration qui contient des renseignements clés le concernant. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la Société dans les documents publics disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à des questions mentionnées dans le présent document et à d’autres questions identifiées dans des documents publics relatifs à la Société, aux perspectives d’avenir de la Société et à des événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant les résultats financiers futurs de la Société. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent varier par rapport à ces renseignements prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Les titres n’ont pas été inscrits en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’exemption applicable aux exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.