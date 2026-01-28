CIRA élargit son programme de subventions Net Good pour combler le fossé numérique alors que les préoccupations relatives à la souveraineté numérique ne cessent de croître

OTTAWA, Ontario, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA lance son programme de subventions Net Good 2026, qui soutient des initiatives communautaires visant à améliorer l’accès à Internet, la sécurité en ligne et les résultats politiques pour les communautés qui font face à des obstacles à la participation numérique. En investissant dans des solutions locales, CIRA contribue à renforcer la résilience et les capacités numériques du Canada pour l’ensemble de sa population.

Cette année, CIRA a élargi la portée des subventions Net Good afin de mieux refléter la réalité des inégalités numériques qui existent partout au pays, dans les grandes villes comme dans les petites localités, dans toutes les régions et pour toutes les catégories démographiques. Auparavant axé sur les communautés rurales et autochtones du Nord, le programme soutient désormais toute communauté qui s’efforce de réduire le fossé numérique, y compris celles en milieu urbain. Cet élargissement reconnaît que la souveraineté numérique ne concerne pas seulement l'existence d'infrastructures, mais aussi l'accès à celles-ci, leur utilisation en toute sécurité et la participation aux décisions qui façonnent l'avenir numérique du Canada.

En élargissant son champ d’action, CIRA vise à s’assurer que le financement atteint les communautés partout au Canada où persistent des défis liés à l’accès, à l’abordabilité, à la sécurité et à la participation aux politiques.

Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de financement allant jusqu’à 100 000 $ du 2 février 2026 au 18 mars 2026 à 14 h HE. CIRA encourage les candidatures provenant de communautés qui font face à des obstacles à la participation numérique, notamment les populations autochtones, éloignées et mal desservies. Un webinaire d’information à l’intention des personnes intéressées aura lieu en anglais le 4 février et en français le 5 février .

En 2026, les subventions Net Good continueront de soutenir des initiatives dans trois domaines clés :

Infrastructure : projets qui améliorent l’accès à Internet et la connectivité.

: projets qui améliorent l’accès à Internet et la connectivité. Sécurité en ligne : initiatives qui améliorent la sécurité numérique, la confidentialité et la résilience.

: initiatives qui améliorent la sécurité numérique, la confidentialité et la résilience. Engagement en matière de politiques : recherche, événements et défense des intérêts qui éclairent l’élaboration des politiques relatives à Internet au Canada.



Les communautés et les projets suivants ont bénéficié d’un financement de CIRA :

Libertel de la Capitale nationale s’est attaqué à l’exclusion numérique urbaine grâce à CommuniFi, un projet communautaire de Wi-Fi rapide, fiable, sécurisé et gratuit basé dans le centre-ville d’Ottawa.

De jeunes autochtones ont participé à un programme national de formation en matière de défense des droits afin d’apprendre à présenter les enjeux liés aux politiques Internet aux décideur·ses à Ottawa.

Jeunes entreprises canadiennes a développé ScamSmarts, des modules de formation en littératie financière numérique adaptés à la réalité des jeunes du Nord et des régions rurales.



Citation de la direction

« Les communautés partout au Canada comprennent mieux que quiconque les défis numériques qui leur sont propres, et nous avons appris que les solutions durables commencent toujours à l’échelle locale. Grâce à son programme de subventions Net Good, CIRA soutient les initiatives communautaires qui aident davantage de personnes à participer de manière sécuritaire, abordable et significative, tant en ligne que hors ligne, tout en contribuant à un avenir numérique plus solide et plus résilient pour le Canada. » — Charles Noir, vice-président, Investissement communautaire, politiques et défense des intérêts, CIRA

Qui peut soumettre une demande?

Les organismes reconnus comme des organismes de bienfaisance enregistrés par l’Agence du revenu du Canada;

Les organismes sans but non lucratif;

Les communautés autochtones; et

Les universitaires et chercheur·es affilié·es à une université canadienne ou à un collège canadien.

Nous encourageons les personnes intéressées à soumettre leur demande avant la date butoir du 18 mars à 14 h HE ou 11 h HP.

Informations supplémentaires

Pour plus de détails sur la façon de soumettre une demande et pour voir comment les subventions de CIRA contribuent à l’autonomisation des communautés, consultez le https://www.cira.ca/fr/subventions/.

Pour en savoir plus sur l’engagement de CIRA à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes, visitez le www.cira.ca/fr/net-good/.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions

Net Good par CIRA est la façon dont CIRA redonne à l’Internet canadien. Financé par les revenus générés par les noms de domaine .CA, le programme soutient les communautés, les projets et les politiques qui contribuent à améliorer l’Internet au Canada. Les subventions de CIRA représentent l’une des contributions les plus précieuses de Net Good, avec plus de 14 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le pays pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.