La Connexion satellite de Rogers est maintenant comprise dans tous les forfaits 5G+ pour le Canada atlantique

HALIFAX, Nova Scotia, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle inclut désormais la Connexion satellite de Rogers dans tous ses forfaits 5G+ pour toute sa clientèle du Canada atlantique, sans frais supplémentaires, pour une période allant jusqu’à 24 mois.

La Connexion satellite de Rogers est également offerte à tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur fournisseur, pour 15 $ par mois.

« Notre priorité est de proposer des forfaits au meilleur rapport qualité-prix, a déclaré Anne Martin-Vachon, présidente, Sans-fil. Le fait d’offrir la Connexion satellite de Rogers avec tous nos forfaits 5G+ dans la région du Canada atlantique nous permet de veiller à ce que notre clientèle reste connectée à plus d’endroits. »

Les réseaux sans fil traditionnels ne couvrent que 28 % du Canada atlantique. La Connexion satellite de Rogers assure une couverture dans toute la région, là où les réseaux cellulaires traditionnels ne sont pas accessibles. Elle prend en charge des applis populaires comme WhatsApp, Google Maps, Accuweather, X et CalTopo, en plus de la messagerie texte et du service de texto au 911. Cette couverture étendue améliore la sécurité de la clientèle du Canada atlantique, particulièrement pendant la saison des tempêtes, mais également pour le travail et les activités de plein air dans les régions éloignées.

« Avec la Connexion satellite de Rogers, nul autre n’offre une couverture aussi étendue au Canada que Rogers, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie. Et maintenant, l'ensemble des Canadiens et Canadiennes de la région de l’Atlantique peuvent utiliser ce service révolutionnaire et profiter d’une couche de couverture réseau additionnelle pour faire des appels vocaux à l’aide d’applis dans des endroits où ce n’était pas possible auparavant. Le service ininterrompu relie automatiquement les téléphones des clientes et des clients dans les régions où il n’y a pas de service cellulaire. »

La Connexion satellite de Rogers s’avérera particulièrement utile dans les régions côtières aux abords de St. John’s, à Terre-Neuve, dans le parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick, et sur les autoroutes longeant le bassin des Mines, en Nouvelle-Écosse.

La clientèle de Rogers abonnée à certains forfaits dans d’autres régions du Canada peut profiter de la Connexion satellite de Rogers sans frais supplémentaires pendant une période allant jusqu’à 24 mois.

En décembre, l'entreprise a lancé la Connexion satellite de Rogers, le premier et seul service satellite à mobile offert par un fournisseur de services sans-fil canadien.

Pour en savoir plus sur la Connexion satellite de Rogers, visitez rogers.com/satellite.

