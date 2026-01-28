旅發局「國泰新春國際匯演之夜」打響馬年賀歲盛事頭炮 誠邀旅客來港參與浪接浪新春活動 感受香港「福運全城」

（旅發局將透過人造衛星直播「國泰新春國際匯演之夜」，詳情請參閱文末。）

香港, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 農曆新年向來是香港盛大傳統節慶，從年宵花市、黃大仙車公廟祈福、花車巡遊、維港煙花再到賀歲賽馬，連串節目熱鬧又多姿多彩。因此，香港旅遊發展局（旅發局）今年特別以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，體驗全城福願處處。

馬年連串焦點賀歲節目，先由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」打響頭炮。今年匯演主題為「開年 開運 開心」，近60隊花車及表演隊伍將在大年初一（2月17日）晚，於尖沙咀呈獻一場國際派對，與大批市民旅客互動，送上熱鬧祝福。





旅發局於1月27日舉行「2026 國泰新春國際匯演之夜」新聞發佈會，旅發局主席林建岳博士（第二排左九）、國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士（第二排右八）及花車贊助機構出席。

旅發局主席林建岳博士表示：「我衷心感謝眾多贊助機構，特別是連續第24年冠名贊助的國泰，以及不同界別的合作夥伴，讓今年花車匯演呈獻更多精彩新元素，繼續成為慶祝農曆新年的世界級盛事。我們會把握黃金檔期，以『福運全城』為主題，宣傳香港多姿多彩的新春活動，福願處處，並和業界攜手向客源市場推廣，吸引更多不同地方的旅客新春期間來港，感受這裡濃厚的新年氣氛。」

國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士表示：「國泰植根香港 80 年，與香港共同度過無數精彩時刻。我們一直致力推動香港國際航空樞紐的發展，亦積極促進香港成為中外文化藝術交流中心，透過支持在港舉行的各類國際大型活動，為本地盛事經濟注入活力。國泰很高興連續第 24 年冠名贊助『國泰新春國際匯演之夜』，期望藉著這項全球矚目的新春賀年盛事，市民與旅客能與家人好友歡聚一堂，萬事如意，一同迎接馬年的來臨。」

花車強勁新陣容 送上更多驚喜









2025 「國泰新春國際匯演之夜」（資料圖片）

今年匯演有11個花車參與單位、共12輛花車登場。包括多年支持匯演的合作夥伴，包括連續24年冠名贊助的國泰，將以慶祝80週年為主題，展示經典客機穿梭時光隧道；已連續參與巡遊27年的香港賽馬會，適逢馬年，馬會更成為獨家巡遊路線贊助機構，花車由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛；正慶祝20周年的香港迪士尼樂園度假區，有多位迪士尼朋友聯同舞者帶來喜慶的新春街頭派對；香港海洋公園的大熊貓家族換上新春造型，與「威威與好友」等，齊齊向市民旅客拜年。

同場更有首次參與匯演的香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場。香港麥當勞將帶來以80年代分店設計裝置作藍本的經典復刻火車，以慶祝品牌50週年；香港品牌玩具協會花車則匯聚本地潮流IP元素，如Labubu、Molly等人氣角色，呈現香港創意文化；林村許願廣場花車將化身流動「發光許願樹」，重現香港獨特的林村許願文化與節慶習俗。

另外，亞洲旅遊交流中心、澳門特別行政區政府旅遊局的花車分別帶來「吉祥馬」寓意國家繁榮富強和以「感受澳門」為主題展現澳門魅力；優質旅遊服務協會的花車以多個品牌元素，寓意零售及餐飲業在新一年百業興旺。

適逢馬年，旅發局花車會以「盛事之都 環球歡聚」為主題，以「雙花車」形式展示，主車以多個Q版盛事造型的馬仔吉祥物，副車則設計成啟德體育園主場館，展示香港「盛事之都」的魅力。

中外文化薈萃派對 海內外表演團隊匯聚香港

今年共有16隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，包括：中國內地、意大利、法國、西班牙、美國、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出，陣容鼎盛。

亮點表演包括：曾亮相春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌小女孩莊恩琪，帶來國家級非物質遺產「中華戰舞」；法國夢幻之馬（FierS à Cheval）呈獻巨型夜光馬表演，同時與本地的王仁曼芭蕾舞學校聯乘獻技；意大利奇幻恐龍（Cromosauro）帶來高逾5米、身長達7米的巨型恐龍，並與本地隊伍中國香港中國國術龍獅總會的夜光龍合作，呈現「雙龍共舞」；美國藍制服鼓樂隊（The Bluecoats）將與香港本地珀珈斯樂團跨界合奏；埃及傳統旋轉舞（Tannoura Dance Group）舞者演繹蘇菲傳統民俗轉裙舞；加拿大喜劇雜技雙人組（Les Vitaminés）亦將登場，以幽默與高難度技巧為觀眾帶來驚喜。

本地15隊表演團隊同樣精彩，邀請到多組冠軍級人馬：當中包括舞團Rookids，隊中一位年僅11歲的成員，更勇奪2025世界街舞大賽U18冠軍，舞技超卓；GnB舞團則榮獲《World of Dance Hong Kong 2025》冠軍；於全國殘特奧會勇奪三金三銀的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會，將帶來融合武術與輪椅舞蹈元素表演，展現多元與共容。

匯演8時正式開始 6時起巡遊路線送上預熱表演

巡遊隊伍當晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

觀眾座席門票2月7日開售

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心設有觀眾座席，門票分港幣600元、550元及450元，將在2026年2月7日（星期六）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址 : 尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。公眾亦可在巡遊路線（廣東道、海防道及彌敦道）沿途的有利位置免費欣賞。

延續匯演精彩 花車初二起展示表演首度進駐啟德

由年初二（2月18日）至正月十五（3月3日），花車將現身城中多個地點，延續匯演精彩。八輛特色花車會首度於啟德體育園（至2月26日）展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技，將新春氣氛送給現場觀眾。其餘4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出。表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。

另外由1月30 日起，「啟德體育園新春盛會」呈獻連串精彩活動，包括購物獎賞、大型年宵市集及花車展覽等。啟德零售館推出多重購物獎賞及獨家利是封換領。2月10日至16日，新春市集由啟德零售館延伸至戶外 — 美食海灣更首辦戶外年宵市集，帶來豐富購物與美食體驗，與大家共賀新歲。

旅發局亦已推出一站式新春節慶專頁，匯聚全城賀歲活動，包括景點及交通安排等資訊，方便旅客提早計劃新春行程，體驗香港的過年節慶文化。

旅發局新春活動網頁：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html



