Nasdaq Tukholma on hyväksynyt Sampo Oyj:n hakemukset ruotsalaisten talletustodistusten poistamiseksi listalta ja A-osakkeen listaamiseksi Nasdaq Tukholmaan

Nasdaq Tukholman päätöksen mukaisesti Sampo Oyj:n (”Sampo”) ruotsalaiset talletustodistukset (”SDR”) poistetaan Nasdaq Tukholman pörssilistalta ja Sammon A-osake (”A-osake”) listataan Nasdaq Tukholmaan. SDR:ien viimeinen kaupankäyntipäivä on 13.2.2026, ja A-osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 16.2.2026.

Lisätietoja järjestelystä on saatavilla osoitteissa www.sampo.com/rinnakkaislistaus ja www.sampo.com/irblog. SDR:ien haltijoita kehotetaan olemaan suoraan yhteydessä omaisuudenhoitajiinsa tai hallintarekisteröinnin hoitajiinsa omistuksiaan koskevissa asioissa.

