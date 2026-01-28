Zehn Trader erreichen Pro M-Stufe in Axi Select, während globale Trader-Community 49.000 Mitglieder überschreitet 

SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker Axi hat bekannt gegeben, dass weltweit nun zehn Trader die Pro M-Stufe in Höhe von 1 Million US-Dollar im Rahmen von Axi Select, dem Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, erreicht haben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da die globale Trader-Community des Programms nun mehr als 49.000 Mitglieder zählt.

Dieses Wachstum spiegelt die anhaltende Dynamik von Axi Select wider – einem leistungsbasierten Kapitalallokationsprogramm, das Trader mit einem klaren, strukturierten Pfad zur Verwaltung substanzieller Kapitalbeträge unterstützt. Pro M stellt die höchste Stufe des Programms dar und ermöglicht es qualifizierten Tradern, bis zu 1.000.000 USD an zugewiesenem Kapital zu verwalten.

Im Gegensatz zu traditionellen Trading-Modellen mit externer Kapitalbereitstellung basiert der Fortschritt innerhalb von Axi Select auf Beständigkeit, diszipliniertem Risikomanagement und der Einhaltung professioneller Trading-Standards unter realen Marktbedingungen. Trader entwickeln sich innerhalb eines strukturierten Rahmens weiter, der durch die proprietäre Leistungskennzahl von Axi Select, den sogenannten Edge Score, gestützt wird und es ihnen ermöglicht, ihre Handelsaktivitäten auf faire und nachhaltige Weise auszubauen.

„Dieser Meilenstein zeigt, was möglich ist, wenn Trader die richtige Plattform, Struktur und Unterstützung für ihr Wachstum erhalten“, so Greg Rubin, Leiter von Axi Select. „Axi Select wurde entwickelt, um talentierten Tradern auf der ganzen Welt Türen zu öffnen, indem ihnen ein Umfeld geboten wird, in dem sie ihr volles Potenzial entfalten und ihre Stärken bestmöglich nutzen können. Dass innerhalb von nur zwei Jahren zehn Trader die Pro M-Stufe erreicht haben, unterstreicht die Qualität unseres Trader-Pools und die Stärke des Programms, das wir aufgebaut haben.“

Die neuen Pro M-Trader

Die neuen Pro M-Trader verfügen über vielfältige berufliche Hintergründe und Trading-Stile, die die Bandbreite und Diversität der Axi Select-Community widerspiegeln:

Zhu verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung und kombiniert technische, fundamentale sowie algorithmische Ansätze. Seine Entwicklung zeigt einen klaren Fokus auf disziplinierte Ausführung, stringente Risikokontrolle und nachhaltiges Wachstum.

Ramon ist bekannt für seinen methodischen, datengestützten Trading-Stil, mit dem er unter unterschiedlichen Marktbedingungen für Beständigkeit und kontrolliertes Risiko sorgt.

Sergio steht für ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und mentale Disziplin. Er hat seinen Ansatz in mehreren Phasen des Programms kontinuierlich weiterentwickelt und so schließlich die höchste Stufe erreicht.

Nachhaltige Karrieren im Trading

Mit Blick auf das kommende Jahr unterstreichen das gestiegene Engagement und die Fortschritte innerhalb von Axi Select die wachsende Nachfrage nach professionellen Trading-Karrieren, bei denen langfristige Perspektiven, Verantwortungsbewusstsein und nachhaltige Performance im Mittelpunkt stehen.

Dieser Meilenstein unterstreicht den Wert von Plattformen, die Trader in jeder Phase ihrer Entwicklung begleiten und ihnen nicht nur Zugang zu Kapital ermöglichen, sondern auch die notwendige Struktur und das passende Umfeld bieten, um sich weiterzuentwickeln, voranzukommen und eine nachhaltige Karriere im Trading aufzubauen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

