Axi Select amplía los niveles Pro M a 10, mientras la comunidad global de traders supera los 49.000 

SÍDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El bróker líder en línea de FX y CFD, Axi, anunció que 10 traders en todo el mundo han alcanzado ahora el nivel Pro M de 1 millón de USD en Axi Select, el programa insignia de asignación de capital del bróker, marcando un hito importante a medida que la comunidad global del programa supera los 49.000 participantes.

El crecimiento refleja el continuo impulso de Axi Select, un programa de asignación de capital basado en el rendimiento diseñado para apoyar a los traders con un camino claro y estructurado hacia la gestión de niveles significativos de capital. Pro M representa el nivel más alto del programa, brindando a los traders calificados la oportunidad de gestionar hasta 1 millón de USD en capital asignado.

A diferencia de los modelos tradicionales de trading financiado, el progreso dentro de Axi Select se basa en la consistencia, la gestión disciplinada del riesgo y la adhesión a estándares profesionales de trading en condiciones de mercado en vivo. Los traders avanzan a través de un marco estructurado respaldado por la métrica de rendimiento propietaria de Axi Select, Edge Score, lo que les permite escalar su actividad de trading de manera justa y sostenible.

"Este hito refleja lo que es posible cuando a los traders se les brinda la plataforma, estructura y apoyo adecuados para crecer", dijo Greg Rubin, jefe de Axi Select. "Axi Select está diseñado para abrir puertas a traders talentosos en todo el mundo, proporcionando un entorno en el que puedan alcanzar su máximo potencial y maximizar su ventaja. Ver a 10 traders alcanzar Pro M en apenas dos años destaca la profundidad del talento dentro de nuestra comunidad y la solidez del programa que hemos construido".

Bienvenida a los nuevos traders Pro M

Los nuevos traders Pro M traen consigo una variedad de trayectorias profesionales y estilos de trading, reflejando la amplitud y la diversidad de la comunidad de Axi Select:

Zhu aporta décadas de experiencia en los mercados, combinando enfoques técnicos, fundamentales y algorítmicos. Su progreso refleja un fuerte enfoque en la ejecución disciplinada, el control de riesgos y el crecimiento a largo plazo.

Ramón es reconocido por su estilo de trading metódico y basado en datos, manteniendo consistencia y exposición controlada en diversas condiciones de mercado.

Sergio ejemplifica la adaptabilidad y disciplina mental, refinando su enfoque a través de múltiples etapas del programa hasta alcanzar finalmente su nivel más alto.

Construyendo carreras de trading sostenibles

A medida que los traders se preparan para el año entrante, el aumento del compromiso y la progresión dentro de Axi Select refleja la creciente demanda de trayectorias profesionales de trading que prioricen la longevidad, la responsabilidad y el rendimiento a lo largo del tiempo.

Este hito subraya el valor de las plataformas que apoyan a los traders en cada etapa de su desarrollo, proporcionando no solo acceso al capital, sino también la estructura y el entorno necesarios para crecer, progresar y construir carreras de trading sostenibles.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading en línea de FX y CFD, con miles de clientes en más de 100 países en todo el mundo. Axi ofrece CFDs para varias clases de activos, incluidos Forex, acciones, oro, petróleo, café y más.

Para obtener más información o comentarios adicionales de Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi Select está disponible exclusivamente para clientes de AxiTrader LLC. Los CFDs conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Este contenido puede no estar disponible en su región. No constituye asesoramiento de inversión. Para más información, consulte nuestros Términos de Servicio.