Axi Select porte à 10 le nombre de traders ayant atteint le niveau Pro M, tandis que la communauté mondiale du programme dépasse les 49 000 membres 

SYDNEY, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan spécialisé dans le trading de devises et de CFD, a annoncé que 10 traders dans le monde ont désormais atteint le niveau Pro M à un million de dollars dans le cadre d’Axi Select, le programme phare d’allocation de capitaux du courtier. Cet événement marque une étape majeure alors que la communauté mondiale de trading du programme dépasse les 49 000 participants.

Cette croissance reflète la dynamique continue d’Axi Select, un programme d’allocation de capitaux fondé sur la performance et conçu pour accompagner les traders grâce à un parcours clair et structuré vers la gestion de volumes significatifs de capitaux. Le niveau Pro M représente le niveau le plus élevé du programme et offre aux traders qualifiés la possibilité de gérer jusqu’à un million de dollars de capitaux alloués.

Contrairement aux modèles traditionnels de trading financé, la progression au sein d’Axi Select repose sur la régularité, une gestion rigoureuse du risque et le respect des normes professionnelles de trading en conditions de marché réelles. Les traders progressent selon un cadre structuré soutenu par l’Edge Score, l’indicateur de performance propriétaire d’Axi Select, qui leur permet de développer leur activité de trading de manière équitable et durable.

« Cette étape importante illustre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les traders disposent de la bonne plateforme, de la structure adéquate et du soutien nécessaire pour se développer », a déclaré Greg Rubin, responsable d’Axi Select. « Axi Select est conçu pour ouvrir des portes aux traders talentueux du monde entier en leur offrant un environnement dans lequel ils peuvent atteindre leur plein potentiel et maximiser leur avantage. Voir 10 traders atteindre le niveau Pro M en seulement deux ans met en lumière la richesse des talents au sein de notre communauté et la solidité du programme que nous avons mis en place. »

Accueil des nouveaux traders Pro M

Les nouveaux traders Pro M présentent des parcours professionnels et des styles de trading variés, reflétant l’étendue et la diversité de la communauté Axi Select :

Zhu apporte des décennies d’expérience des marchés et combine des approches techniques, fondamentales et algorithmiques. Sa progression traduit une forte focalisation sur l’exécution rigoureuse, la maîtrise du risque et la croissance à long terme.

Ramon est reconnu pour son style de trading méthodique et fondé sur les données, qui lui permet de maintenir une régularité et une exposition maîtrisée dans des conditions de marché variables.

Sergio illustre l’adaptabilité et la discipline mentale, après avoir affiné son approche à travers plusieurs étapes du programme jusqu’à atteindre son niveau le plus élevé.

Construire des carrières durables dans le trading

Alors que les traders se tournent vers l’année à venir, l’engagement et la progression accrus au sein d’Axi Select mettent en évidence une demande croissante pour des parcours de trading professionnels qui privilégient pérennité, responsabilité et performance sur le long terme.

Cette étape significative souligne la valeur des plateformes qui accompagnent les traders à chaque étape de leur développement, en offrant non seulement un accès au capital, mais aussi la structure et l’environnement nécessaires pour se développer, progresser et bâtir des carrières durables dans le trading.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d'AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital.