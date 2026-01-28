アクシ・セレクト、プロMランクトレーダーを10人に拡大、グローバルトレーダーコミュニティは49,000人を突破 

シドニー発, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFX (外国為替証拠金取引) およびCFD (差金決済取引) ブローカーであるアクシは、世界中のトレーダー10人が、同ブローカーの主力資本配分プログラムであるアクシ・セレクト (Axi Select) において100万ドル (約1億5,246万円) のプロM (Pro M) レベルに到達し、同プログラムのグローバルなトレーディングコミュニティの参加者が49,000人超となる大きな節目を迎えたことを発表した。

この成長は、パフォーマンスに基づく資本配分プログラム、アクシ・セレクトの持続的な勢いを反映している。同プログラムは、相当規模の資本を管理するための明確で体系的な道筋でトレーダーを支援することを目的としている。 プロMは同プログラムの最上位を表し、適格なトレーダーに対し、最大100万米ドル (約1億5,246万円) の割り当て資本を運用する機会を提供している。

従来の資金提供型のトレーディングモデルとは異なり、アクシ・セレクトにおけるステージアップは、一貫性、規律あるリスク管理、実際の市場環境におけるプロフェッショナルな取引基準の遵守に基づいている。 トレーダーは、アクシ・セレクト独自のパフォーマンス指標であるエッジスコア (Edge Score) によって支えられた体系的な枠組みを通じてステージアップし、公平かつ持続可能な方法で取引活動を拡大することができる。

「この節目は、成長するための適切なプラットフォーム、体系、サポートがトレーダーに提供された場合に何が可能かを示しています」と、アクシ・セレクトの責任者であるグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は述べている。 「アクシ・セレクトは、世界中の才能あるトレーダーに自身の可能性を十全に発揮し、優位性を最大限に活かせる環境を提供することで、彼らを呼び込むことを目的としています。 わずか2年で10人のトレーダーがプロMレベルに到達したことは、当コミュニティの人材の深さと、私たちが構築したプログラムの強さを如実に示しています」。

新たなプロMトレーダーを歓迎

最新のプロMトレーダーは、プロとしてのさまざまな経歴と取引スタイルをもたらし、アクシ・セレクトコミュニティの広さと多様性を反映している。

チュー (Zhu) は、数十年にわたる市場経験を有し、テクニカル、ファンダメンタルズ、アルゴリズムの各取引手法を融合させている。 彼のステージアップは、規律ある執行、リスク管理、長期的な成長への強い志向を反映している。

ラモン (Ramon) は、体系的でデータに基づく取引スタイルで知られており、さまざまな市場環境で一貫性とエクスポージャー管理を維持している。

セルジオ (Sergio) は、適応力と精神鍛錬を体現している。彼はプログラムの複数の段階を通じて手法を磨き上げ、最終的にその最高レベルに到達した。

持続可能なトレーディングキャリアの構築

今後の1年を見据えるトレーダーにとって、アクシ・セレクトにおけるエンゲージメントとステージアップの増加は、持続性、説明責任、長期的なパフォーマンスを優先するプロトレーダーとしてのキャリアパスへの需要が高まっていることを浮き彫りにしている。

この節目は、成長のあらゆる段階でトレーダーを支援するプラットフォームの価値を強調している。同プラットフォームは、資本へのアクセスを提供するだけでなく、成長・進歩し、持続可能なトレーディングキャリアを築くために必要な体系と環境をも提供しているのである。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わせされたい。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダーLLC (AxiTrader LLC) の顧客のみが利用できる。 CFDは高い投資損失リスクが伴う。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 投資上の助言を意図したものではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。