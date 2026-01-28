Axi Select, Pro M 트레이더 10명으로 확대한 가운데 글로벌 트레이더 커뮤니티 4만9,000명 돌파

시드니, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 분야의 선도 브로커인 Axi는 자사의 대표적인 자본 배분 프로그램인 Axi Select에서 전 세계 10명의 트레이더가 ‘Pro M’ 단계에 도달하며 최대 100만 달러(미화)의 운용 자격을 확보했다고 밝혔다. 이는 Axi Select 글로벌 트레이딩 커뮤니티 참가자가 4만9,000명을 넘어선 가운데 달성된 중요한 이정표다.

이번 성장은 성과 기반 자본 배분 프로그램인 Axi Select의 지속적인 성장세를 반영한다. Axi Select는 트레이더들이 의미 있는 규모의 자본을 운용할 수 있도록 명확하고 체계적인 성장 경로를 제공하도록 설계된 프로그램이다. 이 가운데 Pro M은 최고 등급 단계로, 자격을 충족한 트레이더에게 최대 100만 달러의 배정 자본을 운용할 수 있는 기회를 제공한다.

기존의 일반적인 자금 지원 트레이딩 모델과 달리, Axi Select에서의 단계 상승은 실제 시장 환경에서의 일관된 성과, 체계적인 리스크 관리, 그리고 전문 트레이딩 기준 준수 여부를 기반으로 이뤄진다. 트레이더들은 Axi Select의 자체 성과 지표인 ‘엣지 스코어(Edge Score)’의 지원을 받는 구조화된 프레임워크를 통해 공정하고 지속 가능한 방식으로 거래 규모를 확대해 나갈 수 있다.

Axi Select 총괄인 그렉 루빈(Greg Rubin)은 “이번 성과는 트레이더에게 올바른 플랫폼과 구조, 그리고 성장에 필요한 지원이 제공될 때 어떤 가능성이 열리는지를 잘 보여준다”며 “Axi Select는 전 세계의 유능한 트레이더들이 잠재력을 최대한 발휘하고 경쟁 우위를 극대화할 수 있는 환경을 제공하기 위해 설계됐다”고 말했다. 그는 이어 “불과 2년 만에 10명의 트레이더가 Pro M 단계에 도달했다는 사실은 커뮤니티 내 인재층의 깊이와 우리가 구축한 프로그램의 강력함을 입증한다”고 덧붙였다.

새로운 Pro M 트레이더 소개

이번에 새롭게 Pro M 단계에 오른 트레이더들은 각기 다른 전문적 배경과 트레이딩 스타일을 보유하고 있으며, 이는 Axi Select 커뮤니티의 폭넓은 다양성과 역량을 잘 보여준다.

주(Zhu)는 수십 년에 걸친 시장 경험을 바탕으로 기술적 분석, 펀더멘털 분석, 알고리즘 전략을 유기적으로 결합한 트레이딩을 구사하고 있다. 그의 성장 과정은 철저한 실행 원칙, 리스크 통제, 그리고 장기적 성과에 대한 집중을 잘 반영한다.

라몬(Ramon)은 체계적이고 데이터 중심적인 트레이딩 스타일로 잘 알려져 있으며, 다양한 시장 환경에서도 일관성과 통제된 포지션 운용을 유지하는 것이 강점으로 평가된다.

세르지오(Sergio)는 뛰어난 적응력과 강한 멘탈 관리 능력을 바탕으로, 프로그램의 여러 단계를 거치며 자신의 전략을 지속적으로 다듬어 결국 최고 등급에 도달한 사례다.

지속 가능한 트레이딩 커리어 구축

트레이더들이 앞으로의 한 해를 바라보는 가운데, Axi Select 내 참여도와 단계 상승이 확대되고 있다는 점은 단기 성과보다 장기 지속성, 책임감, 그리고 시간에 따른 성과를 중시하는 전문 트레이딩 경로에 대한 수요가 커지고 있음을 보여준다.

이번 성과는 트레이더 성장의 모든 단계에서 이들을 지원하는 플랫폼의 중요성을 다시 한번 부각시킨다. 단순한 자본 제공을 넘어, 성장과 발전, 그리고 지속 가능한 트레이딩 커리어 구축에 필요한 구조와 환경을 함께 제공하는 가치가 더욱 주목받고 있다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 브랜드다. 외환, 주식, 금, 원유, 커피 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공하고 있다.

Axi 관련 추가 정보나 공식 코멘트 문의는 다음 이메일로 연락하면 된다.

mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램은 AxiTrader LLC의 고객에게만 제공된다. CFD는 투자 손실 위험이 매우 높다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서는 제공되지 않을 수 있으며, 투자 자문을 목적으로 하지 않는다. 자세한 내용은 이용약관(Terms of Service)을 참고해야 한다.