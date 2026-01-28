Axi Select Mengembangkan Kedudukan Pro M kepada 10 apabila Komuniti Pedagang Global Melepasi 49,000 

SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, berkongsi bahawa 10 pedagang di seluruh dunia kini telah mencapai tahap USD 1 juta Pro M dalam Axi Select - program peruntukan modal utama broker tersebut - menandakan pencapaian penting apabila komuniti dagangan global program ini melepasi 49,000 peserta.

Pertumbuhan ini mencerminkan momentum berterusan Axi Select, iaitu program peruntukan modal berasaskan prestasi yang direka untuk menyokong pedagang melalui laluan yang jelas dan berstruktur ke arah pengurusan modal pada skala yang signifikan. Pro M merupakan peringkat tertinggi program, memberikan peluang kepada pedagang berkelayakan untuk mengurus sehingga USD 1,000,000 dalam modal diperuntukkan.

Berbeza daripada model dagangan berbiaya tradisional, kemajuan dalam Axi Select adalah berdasarkan konsistensi, pengurusan risiko berdisiplin dan pematuhan terhadap piawaian dagangan profesional dalam keadaan pasaran sebenar. Pedagang maju melalui rangka kerja berstruktur yang disokong oleh metrik prestasi proprietari Axi Select, iaitu Edge Score, membolehkan mereka meningkatkan aktiviti dagangan secara adil dan mampan.

“Pencapaian ini mencerminkan apa yang mungkin dicapai apabila pedagang diberikan platform, struktur, dan sokongan yang tepat untuk berkembang,” kata Greg Rubin, Ketua Axi Select. “Axi Select direka untuk membuka peluang kepada pedagang berbakat di seluruh dunia dengan menyediakan persekitaran di mana mereka boleh mencapai potensi penuh dan memaksimumkan kelebihan mereka. Melihat 10 pedagang mencapai tahap Pro M hanya dalam tempoh dua tahun menyerlahkan kedalaman bakat dalam komuniti kami serta kekuatan program yang telah kami bina.”

Mengalu-alukan Pedagang Pro M Baharu

Pedagang Pro M terbaharu hadir dengan pelbagai latar belakang profesional dan gaya dagangan, sekali gus mencerminkan keluasan serta kepelbagaian komuniti Axi Select:

Zhu, yang berpengalaman luas dalam pasaran selama beberapa dekad, mengintegrasikan pendekatan teknikal, fundamental serta algoritma dalam strategi dagangannya. Perkembangan beliau mencerminkan tumpuan yang kukuh terhadap pelaksanaan berdisiplin, kawalan risiko serta pertumbuhan jangka panjang.

Ramon diiktiraf kerana gaya dagangannya yang sistematik dan berasaskan data, mengekalkan konsistensi serta pendedahan terkawal merentasi pelbagai keadaan pasaran.

Sergio menyerlahkan kebolehsuaian serta disiplin mental, sambil memperhalusi pendekatannya melalui pelbagai peringkat program sehingga mencapai tahap tertinggi.

Membina Kerjaya Dagangan yang Mampan

Ketika para pedagang meninjau tahun akan datang, peningkatan penglibatan dan kemajuan dalam Axi Select menyerlahkan permintaan yang semakin kukuh terhadap laluan dagangan profesional yang mengutamakan kelestarian, akauntabiliti serta prestasi yang konsisten dari masa ke semasa.

Pencapaian ini menekankan nilai platform yang menyokong pedagang di setiap peringkat pembangunan, bukan sahaja dengan menyediakan akses kepada modal, tetapi juga dengan menawarkan struktur dan persekitaran yang diperlukan untuk berkembang, maju serta membina kerjaya dagangan yang mampan.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader LLC. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Tidak bertujuan untuk dijadikan nasihat pelaburan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami.