Axi Select Pro M 级别交易者增至 10 人，全球交易者社区突破 49,000 人 

悉尼, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 宣布，其旗舰资本配置计划 Axi Select 中，全球已有 10 位交易者跻身百万美元 Pro M 行列；与此同时，该计划的全球交易社区参与人数突破 49,000，创下重要里程碑。

这一增长反映了 Axi Select 计划的持续发展势头。该计划为绩效导向型资本配置计划，通过清晰、结构化的进阶路径，助力交易者管理规模可观的资本。Pro M 为该计划最高等级，符合资质的交易者可获得管理最高 100 万美元配置资本的机会。

与传统资管交易模式不同，Axi Select 的晋级机制基于交易者在真实市场环境中展现的稳定性、严谨的风险管控能力，以及对专业交易准则的遵守。交易者通过一套结构化框架逐级晋升，该框架由 Axi Select 专有的绩效指标——Edge Score 提供支持，使交易者能够以公平且可持续的方式扩大其交易规模。

Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示：“这一里程碑表明，当交易者获得合适的平台、体系与支持时，一切皆有可能。Axi Select 旨在为全球有才华的交易者开启机遇之门，通过提供良好的环境，帮助他们充分发挥潜力并最大程度发挥自身优势。短短两年内就有 10 位交易者晋升至 Pro M 等级，这不仅彰显了社区内深厚的人才储备，也证明了我们打造的这一计划的强大实力。”

欢迎新晋 Pro M 级交易者

新晋 Pro M 级交易者拥有多元化的职业背景和交易风格，充分体现了 Axi Select 社区的广度与多样性：

Zhu 拥有数十年的市场经验，擅长将技术面、基本面以及算法化交易策略融为一体。 他的晋升之路体现了他对严格执行、风险控制以及长期增长的高度重视。

Ramon 以其有条不紊、数据驱动的交易风格著称，在各种市场环境下始终保持稳定的表现和可控的风险敞口。

Sergio 是适应能力与心态管控能力的典范。他在该计划的多个阶段不断精进自己的交易方法，最终成功晋升至最高层级。

构筑可持续的交易职业发展之路

展望未来一年，Axi Select 内部日益活跃的参与度和晋升态势，凸显了市场对专业交易路径需求的不断增长——这类路径注重长期发展、责任意识以及持续稳定的绩效表现。

这一里程碑彰显了能够在交易者成长各阶段提供支持的平台的价值。这类平台不仅为交易者提供资本支持，还提供成长必要的架构和环境，帮助他们不断进步、持续发展、构筑可持续的交易职业发展之路。

