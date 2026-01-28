Cartier annonce le dépôt d'un rapport technique sur la mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV : ECR; FSE : 6CA) a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé un rapport technique d'estimation des ressources minérales (″ ERM ″), mis à jour conformément au Règlement national 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″), pour son projet phare Cadillac, détenu à 100 %, situé à Val-d’Or (Abitibi, Québec). Les résultats du rapport ont été annoncés précédemment dans le communiqué de presse de Cartier daté du 18 décembre 2025. La mise à jour de l’estimation inclut environ 110 000 mètres de forage réalisés par Cartier entre 2016 et 2024, ainsi que 420 000 mètres de forage effectués par des compagnies minières précédentes.

L’ERM a été préparée de manière indépendante par PLR Resources Inc. et Evomine, spécialistes des estimations de ressources minérales et des évaluations de projets, conformément au Règlement national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (″ NI 43-101 ″), avec une date effective du 11 novembre 2025.

Le rapport final titré "NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada," est disponible sur le site web de la Société (https://ressourcescartier.com/) et sur SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca/home/).

Faits saillants stratégiques de la mise à jour de l’estimation des ressources minérales

Croissance des ressources aurifères : Comparativement à l’Étude Économique Préliminaire (″ EEP ″) de 2023, les ressources totales en or comprennent désormais 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour 767 800 onces en catégories Mesurées et Indiquées (″ M&I ″), soit une augmentation de 7 % , ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour 2 416 900 onces en catégorie Présumées, représentant une hausse de 48 % , à la suite de la consolidation du projet (2022) de tous les secteurs aurifères du projet Cadillac.

: Comparativement à l’Étude Économique Préliminaire (″ EEP ″) de 2023, les ressources totales en or comprennent désormais 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour (″ ″), , ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour , à la suite de la consolidation du projet (2022) de tous les secteurs aurifères du projet Cadillac. Confiance accrue et réduction des risques : Les ressources M&I représentent 25% des ressources totales, incluant 5 988 000 tonnes à une teneur de 2,61 g/t Au pour 502 600 onces en catégorie Mesurées , renforçant le profil de développement du projet.

: Les ressources M&I représentent 25% des ressources totales, incluant 5 988 000 tonnes à une teneur de 2,61 g/t Au pour , renforçant le profil de développement du projet. Flexibilité des scénarios de développement : 12% des ressources aurifères totales sont à potentiel exploitable à ciel ouvert, offrant une option à court terme avec 3 500 000 tonnes à une teneur de 1,84 g/t Au pour 207 800 onces en catégorie M&I et 4 740 000 tonnes à une teneur de 1,13 g/t Au pour 172 600 onces en catégorie Présumées .

: 12% des ressources aurifères totales sont à potentiel exploitable à ciel ouvert, offrant une option à court terme avec 3 500 000 tonnes à une teneur de 1,84 g/t Au pour et 4 740 000 tonnes à une teneur de 1,13 g/t Au pour . Importantes ressources souterraines et avantages liés aux infrastructures existantes : Plus de 88% des ressources aurifères totales sont contraintes en souterrain, avec 6 450 000 tonnes à une teneur de 2,70 g/t Au pour 559 900 onces en catégorie M&I et 30 450 000 tonnes à une teneur de 2,29 g/t Au pour 2 244 200 onces en catégorie Présumées . Cette importante ressource bénéficie d’infrastructures historiques précieuses, incluant un puits de 920 m, une rampe de 500 m et 7 km de galeries, ce qui pourrait réduire considérablement les besoins en capital et permettre d’adapter les stratégies de développement.

: Plus de 88% des ressources aurifères totales sont contraintes en souterrain, avec 6 450 000 tonnes à une teneur de 2,70 g/t Au pour et 30 450 000 tonnes à une teneur de 2,29 g/t Au pour 2 . Cette importante ressource bénéficie d’infrastructures historiques précieuses, incluant un puits de 920 m, une rampe de 500 m et 7 km de galeries, ce qui pourrait réduire considérablement les besoins en capital et permettre d’adapter les stratégies de développement. Potentiel à l’échelle du camp minier : Les secteurs aurifères s’étendent sur 9 km le long des zones de failles Cadillac et Héva, couvrant 66 % d’un couloir aurifère de 15 km, laissant 6 km de continuité avec un fort potentiel d’exploration pour l’expansion des ressources.

: Les secteurs aurifères s’étendent sur 9 km le long des zones de failles Cadillac et Héva, couvrant 66 % d’un couloir aurifère de 15 km, laissant 6 km de continuité avec un fort potentiel d’exploration pour l’expansion des ressources. Secteur central de haute qualité : Le secteur Main (gisements Chimo, East Chimo et West Nordeau) regroupe 87% des ressources totales sur un tronçon minéralisée de 3 km lequel demeure ouvert en profondeur et latéralement, offrant un levier important pour le succès des forages futurs.

: Le secteur Main (gisements Chimo, East Chimo et West Nordeau) regroupe 87% des ressources totales sur un tronçon minéralisée de 3 km lequel demeure ouvert en profondeur et latéralement, offrant un levier important pour le succès des forages futurs. Cible d’exploration significative : Une cible conceptuelle d’exploration estimée entre 8 et 12 Mt de minéralisation avec des teneurs entre 2,2 et 2,8 g/t Au, représentant 600 000 à 1 100 000 onces d’or, souligne le potentiel du projet à croître de manière substantielle au-delà de la base des ressources actuelles.



Tableau 1: Résultats de la mise à jour de l’estimation des ressources minérales

Tous les secteurs / Catégories







Ressources à ciel ouvert Ressources souterraines Total Teneur de coupure = 0,30 g/t Au Teneur de coupure = 1,00 g/t Au Tonnes (t) Teneur (Au g/t) Or (oz) Tonnes (t) Teneur (Au g/t) Or (oz) Tonnes (t) Teneur (Au g/t) Or (oz) Mesurées 1 770 000 2,16 123 300 4 210 000 2,80 379 300 5 988 000 2,61 502 600 Indiquées 1 730 000 1,52 84 500 2 240 000 2,51 180 600 3 965 000 2,08 265 200 Mesurées & Indiquées 3 500 000 1,84 207 800 6 450 000 2,70 559 900 9 953 000 2,40 767 800 Présumées 4 740 000 1,13 172 600 30 450 000 2,29 2 244 200 35 185 000 2,14 2 416 900



Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

Les personnes qualifiées indépendantes pour l’ERM telles que définies par les lignes directrices du Règlement NI 43-101 sont Pierre-Luc Richard P.Geo. de Ressources PLR Inc. avec la contribution de Stephen Coates P.Eng. d’Evomine Consulting pour l’estimation des teneurs de coupure et l’optimisation des solides des fosses et des chantiers souterrains.

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Déclaration de mise en garde concernant les ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans ce communiqué sont conformes aux normes et lignes directrices du Règlement NI 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes. Les ressources minérales mentionnées ne sont pas des réserves minérales car elles n’ont pas démontré de viabilité économique. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et estimées à partir de données géologiques et d’échantillonnages limités. Les données géologiques sont suffisantes pour indiquer mais sans confirmer la continuité géologique et/ou la qualité des teneurs. Une ressource minérale présumée présente un niveau de confiance inférieur à celui d’une ressource mesurée ou indiquée et ne permet pas sa conversion en réserve minérale. Il est raisonnablement attendu mais non garanti que la majorité des ressources présumées puissent être reclassées en ressources mesurées ou indiquées avec des forages supplémentaires.

