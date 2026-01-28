ibex se ubica en el Top 10 de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Servicios Profesionales 2025 en Centroamérica y El Caribe

MANAGUA, Nicaragua, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ibex (NASDAQ: IBEX), proveedor global líder de soluciones de externalización de procesos de negocio (BPO) y tecnologías de interacción con clientes impulsadas por inteligencia artificial, se enorgullece de haber sido reconocido dentro del Top 10 de los Mejores Lugares para Trabajar en Servicios Profesionales en Centroamérica y el Caribe, otorgado por Great Place to Work®. Este prestigioso reconocimiento resalta la cultura líder en la industria de ibex y su experiencia de clase mundial para los empleados. En Nicaragua, ibex ha obtenido la Certificación Great Place to Work® en cinco ocasiones, incluida la de 2025.

“Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en servicios profesionales en Centroamérica y el Caribe, lo cual refleja la dedicación que nuestro equipo aporta a ibex todos los días”, afirmó David Afdahl, Director de Operaciones (Chief Operating Officer) de ibex. “Nuestro compromiso con atraer al mejor talento y apoyar a nuestro equipo con la mejor capacitación y tecnología ha impulsado a ibex a alcanzar nuevos niveles de crecimiento en Nicaragua, Honduras, Jamaica y en todo el mundo”.

ibex Nicaragua, que recientemente celebró su décimo aniversario, ha crecido hasta superar los 2,200 colaboradores para responder a una sólida demanda de clientes. Este crecimiento ha venido acompañado de una diversificación estratégica por verticales, que incluye la expansión continua de clientes en el sector tecnológico y la incorporación de nuevos clientes en los sectores de servicios públicos, gaming y gestión de residuos.

El éxito de ibex se basa en su enfoque integral hacia el desarrollo del talento y la cultura organizacional. La empresa ofrece instalaciones modernas que incluyen centros de aprendizaje dedicados y espacios abiertos de colaboración. Además, ibex es reconocida en la región por promover un entorno laboral positivo y de apoyo, así como por ofrecer una compensación competitiva y oportunidades para que sus colaboradores avancen profesionalmente a través de programas de capacitación y desarrollo.

“Ser reconocidos dentro del Top 10 de los Mejores Lugares para Trabajar en Servicios Profesionales en Centroamérica y el Caribe es el resultado directo de la pasión y la dedicación inquebrantable de nuestro extraordinario equipo”, expresó Henry Bermúdez, Vicepresidente Senior de Operaciones – Nicaragua en ibex. “En ibex creemos que una mejor experiencia del colaborador se traduce en una mejor experiencia del cliente, y estamos comprometidos con crear oportunidades de carrera significativas que permitan a las personas desarrollarse y sobresalir. Este reconocimiento celebra su arduo trabajo y representa una promesa de logros aún mayores en el futuro”.

Con operaciones en constante crecimiento en Nicaragua, Honduras y Jamaica, ibex continúa fortaleciendo su posición como líder en la industria de externalización de procesos de negocio y como empleador preferido en la región. La compañía mantiene su compromiso de invertir en su gente, impulsar la innovación y crear oportunidades significativas de crecimiento profesional.

Acerca de Great Place to Work

Great Place to Work es la autoridad global en cultura laboral. Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de colaboradores en todo el mundo y ha utilizado ese profundo conocimiento para definir qué hace a un gran lugar para trabajar: la confianza. Great Place to Work ayuda a las organizaciones a medir su cultura y a lograr mejores resultados de negocio mediante la creación de experiencias laborales basadas en altos niveles de confianza para todos los colaboradores. Sus datos de referencia, sin comparación en la industria, se utilizan para reconocer a las empresas certificadas como Great Place to Work y a los Mejores Lugares para Trabajar en más de 60 países, incluida la lista Fortune World’s Best Workplaces™.

Acerca de ibex

ibex ofrece soluciones innovadoras de externalización de procesos de negocio (BPO), marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones integrales de interacción con clientes, que ayudan a las empresas a atraer, interactuar y fidelizar a clientes valiosos. Actualmente, ibex opera un modelo global de centros de experiencia del cliente (CX) que incluye aproximadamente 30 instalaciones en todo el mundo, implementando tecnología de última generación para ofrecer experiencias superiores a los clientes de muchas de las principales compañías globales en los sectores de retail, comercio electrónico, salud, fintech, servicios públicos y logística.

ibex aprovecha la diversidad de su equipo global de más de 36,000 colaboradores, junto con tecnología líder en la industria, incluida la suite de soluciones impulsadas por IA ibex Wave iX , para gestionar cerca de 170 millones de interacciones críticas con clientes cada año en nombre de sus clientes, generando una experiencia verdaderamente diferenciada. Para más información, visite ibex.co y conéctese con nosotros en LinkedIn .

