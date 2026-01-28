UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” skelbia 2025 m. IV ketvirčio pagrindinių duomenų santrauką

UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (Bendrovė) skelbia pagrindinių duomenų santrauką, kurioje pateikiama informacija apie Bendrovės investicinį portfelį, svarbiausius įvykius, verslo segmentus ir finansinius rodiklius 2025 m. gruodžio mėn. 31 d.
Investicinė Kompanija
Spalio mėn. AEI sėkmingai išplatino 14.346 mln. EUR vertės obligacijų pagal 2025/2026 obligacijų programą skirtą mažmeniniems investuotojams ir 0.416 mln. EUR vertės obligacijų pagal 2025/2027 žaliųjų obligacijų programą. Gruodžio mėn. AEI papildomai išplatino 8.329 mln. EUR vertės obligacijų pagal 2025/2026 obligacijų programą skirtą mažmeniniems investuotojams.
Įplaukos gautos obligacijų platinimo metu buvo panaudotos išpirkti išleistoms obligacijoms pagal 2021/2025 žaliųjų obligacijų programą. Gruodžio mėn. 15 d. AEI išpirko 50% nominalios vertės 2021/2025 programos žaliųjų obligacijų, kurių vertė buvo 20.747 mln. EUR. Pagal šią programą likusių obligacijų terminas buvo pratęstas iki 2026 m. birželio 15 d., o kupono norma padidinta iki 8.5 %.
Saulės energijos projektai
PV Energy Projects sp. z o.o. – 49.8 MW galios projektų veikia ir generuoja elektros energiją. Planuojama, jog likusiesi portfelio projektai elektros energiją pradės gaminti 2026 m. gruodį, kuomet paskutiniai du projektai (apie 18 MW galios) bus prijungti prie tinklo.
PL SUN sp. z o.o. – 66.6 MW galios projektų veikia ir generuoja elektros energiją. Likusių projektų prijungimas prie tinklo numatomas 2026 m. I–II ketv. Gruodžio mėn. PL SUN sp. z o.o. pasirašė refinansavimo paskolos sutartį su mBank ir BOŚ bankais dėl 53.5 mln. EUR (227 mln. PLN) vertės ilgalaikio finansavimo.
Vėjo jėgainių projektai
Gruodžio mėn., 132 MW galios vėjo jėgainių parkas, vystomas Zaļais Spēks SIA, buvo sėkmingai parduotas.
Statomo, 112 MW galios vėjo jėgainių parko, Zala Elektrība SIA statybos vyksta pagal grafiką. Pamatų užbaigimo darbai ir pirmųjų turbinų pristatymas į parką numatomi 2026 m. II ketvirtį. Spalio mėn. projektui finansuoti buvo pasirašyta 92 mln. EUR vertės ilgalaikio finansavimo paskolos sutartis su Šiaurės investicijų banku, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Luminor banku.
Mišrieji projektai
Gruodžio mėn., 45 MW galios vėjo ir 9 MW galios kaupiklių hibridinis projektas, vystomas UAB „PV Holding“, buvo sėkmingai parduotas.
UAB „Ekoelektra“ ir UAB „JTPG“ portfeliai yra vėlyvoje vystymo stadijoje. Tikimasi, kad galutiniai statybos leidimai bus gauti 2026 m. pradžioje.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
