Jyske Realkredits foreløbige mængder til refinansiering pr. 1. april 2026

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                        28. januar 2026
                                        Meddelelse nr. 8/2026

Jyske Realkredits foreløbige mængder til refinansiering pr. 1. april 2026

I forbindelse med refinansiering af Jyske Realkredit rentetilpasningslån pr. 1. april planlægger Jyske Realkredit at gennemføre auktionerne fra den 3. til 5. februar 2026 for lån i Kapitalcenter E.

De foreløbige mængder, som vil blive sat på auktion fra 3. til 5. februar 2026:

PapirnavnISINBeløb mio.LCR
1% JRK 1/10-2026 SDO (IT)DK000941638012001B
    
1% JRK 1/4-2027 SDO (IT)DK00094174381150-
    
1% JRK 1/4-2028 SDO (IT)DK0009417511    700-
    
1% JRK 1/4-2029 SDODK000939595632001B
    
1% JRK 1/4-2030 SDODK00093983805001B
    
1% JRK 1/4-2031 SDODK000940437865001B
    
1% JRK 1/4-2035 SDODK0009415309400-
    

De endeligt udbudte mængder samt fordeling af auktioner på de enkelte dage forventes offentliggjort mandag den 2. februar 2026.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk


Recommended Reading

  • January 26, 2026 05:44 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
    Preliminary data on early redemptions (prepayments)

    To Nasdaq Copenhagen A/S                                26 January 2026                                        Announcement no. 7/2026 Preliminary data on early redemptions (prepayments) Pursuant to...

    Read More
    Preliminary data on early redemptions (prepayments)
  • January 19, 2026 03:46 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
    Data on debtor composition

    To Nasdaq Copenhagen A/S                                19 January 2026                                        Announcement no. 6/2026 Data on debtor composition Pursuant to S. 24 of the Capital...

    Read More
    Data on debtor composition