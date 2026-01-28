Til Nasdaq Copenhagen A/S 28. januar 2026

Meddelelse nr. 8/2026

Jyske Realkredits foreløbige mængder til refinansiering pr. 1. april 2026

I forbindelse med refinansiering af Jyske Realkredit rentetilpasningslån pr. 1. april planlægger Jyske Realkredit at gennemføre auktionerne fra den 3. til 5. februar 2026 for lån i Kapitalcenter E.

De foreløbige mængder, som vil blive sat på auktion fra 3. til 5. februar 2026:

Papirnavn ISIN Beløb mio. LCR 1% JRK 1/10-2026 SDO (IT) DK0009416380 1200 1B 1% JRK 1/4-2027 SDO (IT) DK0009417438 1150 - 1% JRK 1/4-2028 SDO (IT) DK0009417511 700 - 1% JRK 1/4-2029 SDO DK0009395956 3200 1B 1% JRK 1/4-2030 SDO DK0009398380 500 1B 1% JRK 1/4-2031 SDO DK0009404378 6500 1B 1% JRK 1/4-2035 SDO DK0009415309 400 -

De endeligt udbudte mængder samt fordeling af auktioner på de enkelte dage forventes offentliggjort mandag den 2. februar 2026.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

