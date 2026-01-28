Til Nasdaq Copenhagen A/S 28. januar 2026
Meddelelse nr. 8/2026
Jyske Realkredits foreløbige mængder til refinansiering pr. 1. april 2026
I forbindelse med refinansiering af Jyske Realkredit rentetilpasningslån pr. 1. april planlægger Jyske Realkredit at gennemføre auktionerne fra den 3. til 5. februar 2026 for lån i Kapitalcenter E.
De foreløbige mængder, som vil blive sat på auktion fra 3. til 5. februar 2026:
|Papirnavn
|ISIN
|Beløb mio.
|LCR
|1% JRK 1/10-2026 SDO (IT)
|DK0009416380
|1200
|1B
|1% JRK 1/4-2027 SDO (IT)
|DK0009417438
|1150
|-
|1% JRK 1/4-2028 SDO (IT)
|DK0009417511
|700
|-
|1% JRK 1/4-2029 SDO
|DK0009395956
|3200
|1B
|1% JRK 1/4-2030 SDO
|DK0009398380
|500
|1B
|1% JRK 1/4-2031 SDO
|DK0009404378
|6500
|1B
|1% JRK 1/4-2035 SDO
|DK0009415309
|400
|-
De endeligt udbudte mængder samt fordeling af auktioner på de enkelte dage forventes offentliggjort mandag den 2. februar 2026.
Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.
Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit