Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 6/2026
Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for den kommende 4-års periode med virkning fra 20. marts 2026.
Følgende indtræder i bestyrelsen:
- Jesper Schousen, erhvervschef, genvalgt
- Morten Svenningsen, finanschef, genvalgt
- Kristian Rubach Winther, souschef kredit, nyvalgt
Følgende udtræder af bestyrelsen:
- Anders Tækker Rasmussen, landsbrugschef
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
Attachment