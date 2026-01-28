Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 6/2026

Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for den kommende 4-års periode med virkning fra 20. marts 2026.

Følgende indtræder i bestyrelsen:

Jesper Schousen, erhvervschef, genvalgt

Morten Svenningsen, finanschef, genvalgt

Kristian Rubach Winther, souschef kredit, nyvalgt

Følgende udtræder af bestyrelsen:

Anders Tækker Rasmussen, landsbrugschef

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.





Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO



