Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 6/2026

Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for den kommende 4-års periode med virkning fra 20. marts 2026.

Følgende indtræder i bestyrelsen:

  • Jesper Schousen, erhvervschef, genvalgt
  • Morten Svenningsen, finanschef, genvalgt
  • Kristian Rubach Winther, souschef kredit, nyvalgt

Følgende udtræder af bestyrelsen:

  • Anders Tækker Rasmussen, landsbrugschef

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             

Adm. direktør, CEO        

