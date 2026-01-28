Plus de choix internationaux, de villes et de soleil l’hiver prochain : Air Canada ajoute Quito, élargit son offre pour l’Europe toute l’année et reprend ses liaisons Calgary–Mexique

De nouveaux vols pour Quito au départ de Montréal et de Toronto seront offerts à partir de décembre 2026

Les liaisons Toronto–Manchester et Toronto–Copenhague seront dorénavant assurées toute l’année dès octobre 2026, grâce à la nouvelle base pour l’A321XLR d’Airbus à Toronto

L’offre de service hivernal pour Rio, Santiago et Lima sera renforcée

De nouveaux services pour Cancún et Puerto Vallarta au départ de Calgary seront lancés en décembre 2026

Ces ajouts se font dans la foulée de la nouvelle liaison Vancouver–Sapporo annoncée précédemment, le seul service sans escale reliant l’Amérique du Nord à Hokkaido





MONTRÉAL, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui l’élargissement stratégique de son réseau hivernal, notamment avec l’ajout de Quito, un service assuré toute l’année pour Manchester et Copenhague, deux destinations soleil au départ de Calgary et une offre de service hivernal renforcée pour des destinations en Amérique latine. L’ajout de ces vols hivernaux s’inscrit dans les plans de la société aérienne annoncés en début de mois concernant le lancement de la seule liaison sans escale entre l’Amérique du Nord et Sapporo.

« Le vaste réseau d’Air Canada relie les six continents et notre horaire hivernal élargi vient encore renforcer nos plaques tournantes, portes d’entrée d’envergure mondiale facilitant des voyages rapides et pratiques, a déclaré Mark Galardo, vice‑président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret. Ces nouveaux ajouts et améliorations faciliteront le tourisme, les échanges commerciaux et la connectivité, et offriront à nos clients et aux membres Aéroplan des possibilités de voyage encore plus attrayantes presque partout dans le monde, au départ ou à destination du Canada ou en passant par celui-ci. »

« Nous poursuivons notre expansion stratégique en Amérique latine en tirant parti de la vigueur continue de la demande et des besoins en fret. Nous profitons également d’une nouvelle base pour l’A321XLR d’Airbus à notre plaque tournante mondiale de Toronto Pearson pour assurer un service toute l’année vers Copenhague et Manchester. En outre, mettant à profit la demande croissante et la situation géographique unique de Vancouver, nous ajoutons un tout premier service pour Sapporo, seule liaison sans escale reliant l’Amérique du Nord à cette destination loisir hivernale de renommée mondiale. Enfin, nous proposons deux nouvelles options à nos fidèles clients de Calgary qui recherchent la chaleur des plages mexicaines », conclut M. Galardo.

On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com.

À compter du début de décembre, Quito, capitale de l’Équateur réputée pour sa riche histoire, sera desservie trois fois par semaine au départ de Montréal et une fois par semaine au départ de Toronto. Les vols seront assurés par le 787-8 Dreamliner de Boeing offrant la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique. Les vols d’Air Canada à destination de Quito ont été conçus pour faciliter les correspondances via ses plaques tournantes mondiales de Toronto et de Montréal afin de permettre des déplacements pratiques et faciles au départ et à destination de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

En Amérique du Sud, Air Canada bonifie son horaire de vols pour le Brésil, le Pérou et le Chili, avec des services commençant plus tôt et une fréquence accrue pour Rio et Lima, ainsi que ses nouveaux vols entre Montréal et Santiago. En Colombie, les vols d’Air Canada à destination de Bogotá seront assurés par le 787 Dreamliner de Boeing doté de trois cabines et offrant la classe Signature Air Canada, réputée dans l’industrie, avec des fauteuils entièrement inclinables.

Les liaisons Toronto–Manchester et Toronto–Copenhague seront désormais assurées toute l’année à partir du mois d’octobre, ce qui augmentera encore davantage la portée de la principale plaque tournante mondiale d’Air Canada. Les deux liaisons seront assurées par l’A321XLR d’Airbus, le plus récent type d’appareil et premier monocouloir de la société aérienne équipé de fauteuils entièrement inclinables dans la classe Signature Air Canada. Ces ajouts sont rendus possibles grâce à une nouvelle base pour l’A321XLR d’Airbus à Toronto Pearson, qui vient compléter la base déjà annoncée à Montréal-Trudeau.

À compter de décembre, les clients d’Air Canada à Calgary pourront désormais voyager sans escale à destination de Cancún et de Puerto Vallarta. Les vols, assurés par la flotte de 737 MAX de Boeing et exploités par Air Canada Rouge quatre fois par semaine pour Cancún et trois fois par semaine pour Puerto Vallarta, offriront la classe Économique Privilège et la classe économique. De la bière, du vin et des collations de qualité faites au Canada sont offerts gratuitement à tous les clients, et tous les membres Aéroplan auront accès au Wi-Fi rapide et gratuit**.

Vols à destination et au départ de Quito* :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC962 Montréal (YUL) Quito (UIO) 17:40 00:10 +1 jour Mer., ven., dim. Du 4 déc. 2026 au 26 mars 2027 AC963 Quito (UIO) Montréal (YUL) 09:00 15:15 Lun., jeu., sam. Du 5 déc. 2026 au 27 mars 2027 AC960 Toronto (YYZ) Quito (UIO) 17:55 00:10 +1 jour Sam. Du 5 déc. 2026 au 20 mars 2027 AC961 Quito (UIO) Toronto (YYZ) 09:00 15:10 Dim. Du 6 déc. 2026 au 21 mars 2027

Vols assurés toute l’année au départ et à destination de l’Europe* :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC908 Toronto (YYZ) Manchester (MAN) 21:00 09:00 +1 jour Lun., mer., ven., dim. Toute l’année, dès le 25 oct. 2026 AC909 Manchester (MAN) Toronto (YYZ) 12:00 15:05 Lun., mar., jeu., sam. Toute l’année, dès le 26 oct. 2026 AC828 Toronto (YYZ) Copenhague (CPH) 21:15 10:15 +1 jour Mar., jeu., sam. Toute l’année, dès le 27 oct. 2026 AC829 Copenhague (CPH) Toronto (YYZ) 11:45 14:45 Mer., ven., dim. Toute l’année, dès le 28 oct. 2026

Vols entre Calgary et les destinations soleil* :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC2120 Calgary (YYC) Cancún (CUN) 08:30 15:50 Lun., mer., ven., dim. Du 11 déc. 2026 au 11 avril 2027 AC2121 Cancún (CUN) Calgary (YYC) 16:50 21:00 Lun., mer., ven., dim. Du 11 déc. 2026 au 11 avril 2027 AC2122 Calgary (YYC) Puerto Vallarta (PVR) 10:50 16:40 Mar., jeu., sam. Du 10 déc. 2026 au 10 avril 2027 AC2123 Puerto Vallarta (PVR) Calgary (YYC) 17:40 21:45 Mar., jeu., sam. Du 10 déc. 2026 au 10 avril 2027

Liaisons accrues avec l’Amérique latine :

Liaison Hiver 2026-2027 par rapport à l’hiver 2025-2026 Toronto–Rio Les vols reprendront le 24 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025 Toronto–Lima Les vols reprendront le 24 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025

Augmentation de deux vols hebdomadaires en 2025 à trois vols hebdomadaires en 2026 Montréal–Lima Les vols reprendront le 25 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025

Augmentation de deux vols hebdomadaires en 2025 à trois vols hebdomadaires en 2026 Montréal–Santiago Les vols reprendront le 26 novembre 2026, soit trois semaines plus tôt qu’en 2025

Augmentation de trois vols hebdomadaires en 2025 à quatre vols hebdomadaires en 2026 Montréal–Bogotá Augmentation de trois vols hebdomadaires en 2025 à quatre vols hebdomadaires en 2026

* Les horaires peuvent être modifiés.

** Commandité par Bell.

