Pranešimas apie šaukiamą LITGRID AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383), registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius (toliau – Bendrovė) valdybos 2026-01-28 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Valdyba savo sprendimu taip pat pritarė Susirinkimo darbotvarkei bei Susirinkimo sprendimo projektui.
Susirinkimas vyks 2026-02-20 (penktadienį) 10:00 val. (Lietuvos laiku), susirinkimo vieta: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė.
Akcininkų registracijos pradžia – 2026-02-20 09:30 val. (Lietuvos laiku). Siekiant operatyvaus registracijos proceso, akcininkai kviečiami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime pranešti iš anksto elektroniniu paštu info@litgrid.eu
Akcininkų registracijos pabaiga – 2026-02-20 09:55 val. (Lietuvos laiku).
Susirinkimo apskaitos diena: penktoji darbo diena iki Susirinkimo. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:
- Dėl pritarimo LITGRID AB valdybos 2026 m. sausio 28 d. sprendimui
Sprendimo projektas:
1. Dėl pritarimo LITGRID AB valdybos 2026 m. sausio 28 d. sprendimui
„1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2026-01-28 sprendimui sudaryti sutartį „330 kV oro linijos Aizkrauklė –Panevėžys rekonstravimas, darbo projekto parengimo ir rangos darbai” su AB „Kauno tiltai” ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:
1.1. Sutarties šalys: LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir AB „Kauno tiltai”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas.
1.2. Sutarties dalykas (objektas): 330 kV oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimas, darbo projekto parengimo ir rangos darbai.
1.3. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo terminas: Darbų atlikimo terminas – 30 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos:
– I etapas: per 28 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos – darbo projekto parengimas ir fizinių darbų atlikimas;
– II etapas: per 30 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos – Statybos užbaigimo akto gavimas.
1.4. Kaina ir (ar) kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas ir jų keitimų taisyklės
1.4.1. Sutarties kaina – 35 299 888,00 EUR be PVM.
1.4.2. Kainodara: Sutarties kaina yra fiksuota ir galutinė, nebent kitaip nurodyta specialiojoje sutarties dalyje, į ją įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos išskyrus atvejus, kai sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Rezervas – netaikomas.
1.4.3. Atsiskaitymo tvarka:
1.4.3.1. Rangovas turi teisę į 5 % pradinės sutarties kainos (be PVM) dydžio išankstinį mokėjimą. Išankstinio mokėjimo dydis negali būti keičiamas dėl sutarties kainos peržiūros ar perskaičiavimo.
1.4.3.2. Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį po tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros abiem Šalim pasirašius Atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų Darbų vertę ir mėnesio ataskaitą.
1.4.3.3. Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas), Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos.
1.4.3.4. PVM sąskaitos faktūros, kurių bendra suma viršija 100 000 eurų su PVM, gavus Rangovo prašymą ir esant Užsakovo galimybei, gali būti apmokamos per trumpesnį nei 30 dienų terminą, pritaikius Užsakovo nustatytą diskontą (nuolaidą). Diskonto (nuolaidos) dydį nustato Užsakovas remdamasis naujausia Lietuvos banko skelbiama pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, naujų susitarimų palūkanų norma, prie kurios pridedama 2 proc. punktų marža, skirta Užsakovo patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.
1.4.3.5. Rangovo teikiami nesumontuoti, sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Įrenginiai ir jiems įrengti būtinos Medžiagos gali būti įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, tokiu atveju gali būti apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Gali būti sumokama tik už tinkamai į Statybvietę pristatytus Įrenginius ir Medžiagas, Įrenginiai ir Medžiagos privalo būti saugojami Rangovo pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus, Įrenginiai ir Medžiagos turi būti tinkamai apsaugotos nuo praradimo, žalos, gedimo ir atitikti sutartimi ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Už pristatytų į Statybvietę Įrenginių ir Medžiagų, praradimą, sugedimą yra atsakingas Rangovas tol, kol Įrenginiai nėra visa apimtimi sumontuoti ir perduoti Užsakovui. Pagal šį sutarties punktą į Statybvietę pristatytus Įrenginius ir Medžiagas saugo, sandėliuoja, pristato ir kt. Rangovas, už šių darbų atlikimą papildomai Rangovui nėra mokama.
1.4.3.6. Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 procentų sutarties kainos (be PVM).
1.4.4. Sutarties kainos keitimo taisyklės:
1.4.4.1. Darbų pakeitimai:
1) Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai jeigu:
a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į sutartyje nurodytą Darbų apimtį;
b) siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą Darbą, Medžiagas ir/ar Įrenginį keisti kitu darbu, medžiaga ir/ar įrenginiu arba jų atsisakyti.
2) Pakeitimams tapus Darbų dalimi, automatiškai perskaičiuojama sutarties kaina, prie esamos sutarties kainos pridedant/atimant Pakeitimų kainą.
1.4.4.2. Įstatymų pasikeitimas:
1) Jei dėl įstatymų ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pasiūlymo Pirkimui teikimo metu, sutarties kaina perskaičiuojama, kai dėl pasikeitusių įstatymų ir (arba) taikytinų teisės aktų reikalavimų, padidėja Rangovo prievolės, vykdant sutartį, ir Rangovas patiria didesnes tiesiogines išlaidas, skirtas išimtinai šios sutarties vykdymui. Jei dėl įstatymų ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų pasikeitimo sumažėja Rangovo pareigos, vykdant sutartį, ir dėl to Rangovas patiria mažesnes tiesiogines išlaidas, susijusias konkrečiai su šia sutartimi, tokiu sumažėjimu mažinama sutarties kaina.
2) Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeičia sutarties kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms, taikant mokėtiną kainą be PVM ir atitinkamai perskaičiuojant PVM. Pasikeitus įstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistą tarifą, be atskiro sutarties keitimo ar įforminimo.
1.4.4.3. Kainų indekso pasikeitimas:
1.4.4.3.1. Jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Bendras Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio sutarties kainos perskaičiavimo momento dėl Bendro Indekso pokyčio, jei sutarties kaina buvo perskaičiuojama) iki paskutinio Atliktų darbų akto pagal sutartį sudarymo dienos, pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Valstybės duomenų agentūros skelbiamas Bendras Indeksas, o atskirų „medžiagų ir gaminių”, „mašinų ir mechanizmų darbo", „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų” indeksai (toliau - Konkretus indeksas).
1.4.4.3.2. Sutarties kaina dėl Bendro Indekso pasikeitimo perskaičiuojama Rangovui mokėtinas sumas padauginant iš Konkretaus Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur: K – Konkretaus Indekso pokyčio koeficientas
IPr – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje
IPb – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje
1.4.4.3.3. Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatos.
1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
1.5.1. Sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti Rangovas iki sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo sutarties kainos (be PVM).
1.5.2. Rangovas visų Darbų pagal sutartį perdavimo Užsakovui metu arba po sutarties nutraukimo turi Užsakovui pateikti trejų metų draudimo bendrovės laidavimo raštą arba Banko garantiją, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti įsipareigojimai, kurie galioja nuo visų Darbų pagal sutartį perdavimo Užsakovui, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dydis - 5 % nuo sutarties kainos (be PVM).
2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.
3. Įgalioti LITGRID AB vadovą be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl kainos padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų suma neviršija 15% (t. y. 5 294 983,20 Eur be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.“
Dokumentų pateikimas ir balsavimas
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius). Užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant Bendrovės registruotos buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balso, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmenys Susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.
Įgaliojimo forma pateikiama šio pranešimo priede.
Naujų sprendimų projektų teikimas, darbotvarkės papildymas
Su Susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su Susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Klausimų pateikimas
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba pristatomi buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius. Gavus klausimų, atsakymai akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems akcininkams iki Susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje: www.litgrid.eu.
Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės arba, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką.
Neeilinio Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius yra 504 331 380.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei Susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
- Įgaliojimo forma.
Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977 jurga.eivaite@litgrid.eu
Priedai