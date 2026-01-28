Karolinska Development AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen och genomför namnbyte till KDventures AB

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I KAROLINSKA DEVELOPMENT AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Karolinska Development AB (publ) (“Karolinska Development” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av aktier av serie B (”Företrädesemissionen”) och meddelar även att Bolaget byter namn till KDventures AB. Både Företrädesemissionen och namnbytet beslutades av styrelsen den 1 december 2025 och godkändes av den extra bolagsstämman den 8 januari 2026.

Sammanställningen visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 57 procent, varav cirka 21 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att cirka 34 procent, motsvarande 69,4 MSEK av Företrädesemissionen tilldelas de investerare som garanterat Företrädesemissionen, varav viss tilldelning är villkorad av ISP-godkännande enligt nedan. Karolinska Development tillförs därmed cirka 115,2 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 0,3 MSEK är hänförliga till tilldelning som är villkorad av ISP-godkännande. För det fall sådant godkännande inte erhålls uppgår emissionslikviden till cirka 114,9 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen har idag, den 28 januari 2026, beslutat om tilldelning av aktier i Företrädesemissionen. Viss del av tilldelningen, avseende tilldelning till mellangarant i den mån sådan tilldelning innebär att mellangaranten passerar gränsen om 9,99 procent av det totala antalet röster i Bolaget, är dock villkorad av att erforderligt godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) erhålls.

Utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte ut den 27 januari 2026 och utfallet visar att 140 312 839 aktier, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver ansöktes om teckning av ytterligare 12 500 488 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Därmed är Företrädesemissionen sammanlagt tecknad till cirka 23 procent och cirka 34 procent av Företrädesemissionen kommer således tilldelas de investerare som garanterat Företrädesemissionen. Karolinska Development tillförs därmed 115,2 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen.

Den del av emissionslikviden som är hänförlig till tilldelning till mellangarant och som är villkorad av ISP-godkännande uppgår till cirka 0,3 MSEK. För det fall erforderligt ISP-godkännande inte erhålls kommer denna del av tilldelningen inte att genomföras, varvid Företrädesemissionens slutliga utfall i likvid uppgår till cirka 114,9 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 9 januari 2026.

Utspädning, antal aktier och aktiekapital

Under antagande att den villkorade tilldelningen godkänns av ISP ökar aktiekapitalet i Bolaget genom Företrädesemissionen med cirka 3 841 666,64 SEK, från cirka 2 700 775,94 SEK till cirka 6 542 442,58 SEK och antalet aktier av serie B ökar med 384 166 664 aktier, från 267 522 333 aktier av serie B till 651 688 997 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 59 procent.

Under antagande att den villkorade tilldelningen inte godkänns av ISP ökar aktiekapitalet i Bolaget genom Företrädesemissionen med cirka 3 830 431,43 SEK, från cirka 2 700 775,94 SEK till cirka 6 531 207,37 SEK och antalet aktier av serie B ökar med 383 043 143 aktier, från 267 522 333 aktier av serie B till 650 565 476 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 58,9 procent.

Namnbyte

Namnbytet till KDventures AB kommer att registreras hos Bolagsverket i samband med registrering av Företrädesemissionen och medför ny handelsbeteckning och nytt kortnamn för Bolagets aktie som är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm. Ändringarna börjar gälla från och med omkring den 10 februari 2026, enligt följande:

Nytt kortnamn (ticker) blir KDV.

Bolagets ISIN-kod (SE0002190926) förblir oförändrad.

I samband med att ändringarna träder i kraft lanserar bolaget även en ny hemsida med adress

www.kd-ventures.com.

Bolagets organisationsnummer, momsnummer, post- och besöksadress är desamma som tidigare.

Handel med BTA och omvandling till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet KDEV BTA B fram till och med den 12 februari 2026. Därefter kommer BTA, omkring den 16 februari 2026, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, i förekommande fall efter att samtliga villkor för tilldelning har uppfyllts.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Karolinska Development i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggöranden den 28 januari 2026 kl. 16:45 CET.

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Värdepapper. Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet är inget prospekt och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i informationsdokumentet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) innan en sådan investering kan genomföras. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISPs hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Bilaga