WePlay llega a Times Square de Nueva York y marca una nueva etapa en su estrategia de marca global

NUEVA YORK, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plataforma global de entretenimiento social de nueva generación WePlay anunció hoy que su imagen de marca ha sido presentada oficialmente en la pantalla gigante de Times Square, Nueva York, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su proceso de globalización.

Detrás de esta decisión se encuentra una clara comprensión de su posición en el mercado y una declaración estratégica sobre la dirección futura de la marca.



Tres niveles del significado de la globalización de la marca WePlay

Primer nivel: un hito de reconocimiento del mercado

La presencia de WePlay en Times Square es el resultado de un crecimiento constante en el mercado global y de un amplio reconocimiento por parte de los usuarios:

Más de 800 millones de descargas a nivel mundial

Millones de usuarios activos mensuales

Primer lugar en rankings de descargas en Taiwán, Japón, Medio Oriente, Sudeste Asiático y otros mercados emergentes

Múltiples colaboraciones exitosas con IPs internacionales reconocidas

Estos datos demuestran que:

WePlay ya no es un producto regional, sino un actor clave dentro del ecosistema social global de los jóvenes.

Segundo nivel: una expresión global de la filosofía de la marca

En un escenario verdaderamente global como Times Square, WePlay no presenta solo “una aplicación”, sino una profunda comprensión de las necesidades sociales de las nuevas generaciones:

“La nueva generación está redefiniendo la forma de socializar. Ya no depende de guiones sociales complejos, sino que crea conexiones más naturales y auténticas a través de juegos, voz e interacción.”

La universalidad de esta visión es la base que permite a WePlay trascender barreras geográficas y culturales.

Tercer nivel: una declaración de confianza en su estrategia global

La aparición de WePlay en Times Square representa una clara señal de confianza en su competitividad internacional:

WePlay está preparada para competir en los principales mercados globales con plataformas líderes

Su filosofía de producto y modelo operativo han sido validados en múltiples regiones

Su próxima fase de expansión será más segura, estructurada y sistemática





Las bases del éxito de WePlay

WePlay se atreve a dar este paso hacia una actualización global de su marca gracias a su desempeño destacado en tres áreas clave:

Capacidad de innovación de producto

Juegos exitosos como ¿Quién es el infiltrado?, Dibuja y Adivina y Canta y Gana han sido diseñados a partir de una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios jóvenes.

Capacidad de operación local

Desde la integración de la cultura del Songkran en Tailandia hasta la colaboración con Jingu-kan para los omikuji en Japón, WePlay demuestra una comprensión práctica de la globalización.

En WePlay, cada usuario, en cada mercado, es visto, respetado y valorado.

Integración de la responsabilidad social

Desde el apoyo a programas de formación juvenil en fútbol en Turquía hasta el rescate de perros callejeros en Corea del Sur, WePlay demuestra que una plataforma social puede generar un impacto social más profundo, trascendiendo su función como simple herramienta.

La visión global detrás de Times Square

La elección de Times Square como escenario para la actualización de la marca refleja la visión estratégica de WePlay:

Símbolo cultural: un punto de encuentro entre el comercio y la cultura global

Audiencia objetivo: turistas internacionales, medios globales y jóvenes de todo el mundo

Señal de marca: posicionarse junto a marcas globales de primer nivel y afirmar su estatus internacional

En esta pantalla, WePlay no solo muestra su producto, sino también una imagen de marca joven, global y socialmente responsable.

Mirando al futuro: de líder regional a referente global

La llegada a Times Square es solo el comienzo de la estrategia de globalización de WePlay. Según la planificación de la compañía:

Continuar ampliando colaboraciones con IPs globales y fortalecer la conexión cultural de la marca

Profundizar su presencia en mercados emergentes y construir ventajas competitivas regionales

Integrar más elementos locales para ofrecer experiencias personalizadas en cada mercado

Seguir incorporando iniciativas de bienestar social en escenarios de entretenimiento

El objetivo de WePlay es claro: convertirse en la plataforma social y de entretenimiento preferida por los jóvenes de todo el mundo.

Acerca de WePlay

WePlay es una plataforma global de entretenimiento social operada por WEJOY PTE. LTD., con sede en Singapur.

Con la misión de “llevar diversión y amistad a los jóvenes de todo el mundo”, WePlay conecta a las nuevas generaciones a través de voz e interacción social.

La plataforma integra juegos, salas de voz y dinámicas de fiesta, ofreciendo una experiencia social de bajo umbral y alta interacción.

Características principales:

Combinación innovadora de socialización por voz + interacción gamificada

Juegos populares como ¿Quién es el infiltrado?, Dibuja y Adivina y Canta y Gana

Experiencias sociales inmersivas que combinan lo online y lo offline

Acerca de WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. es una empresa de internet con sede en Singapur, fundada el 23 de octubre de 2020.

Con una visión global y un fuerte espíritu innovador, WeJoy se dedica al desarrollo del sector social y de videojuegos a nivel internacional.

La empresa se enfoca en el desarrollo y operación de juegos de mesa sociales y juegos casuales, priorizando la creación de experiencias innovadoras y atractivas para conectar a jugadores de todo el mundo. Actualmente, WeJoy continúa expandiéndose en mercados internacionales y busca consolidar su impacto en el escenario global.

Contacto de prensa

Empresa: WEJOY PTE. LTD.

Contacto: Bryant

Correo: bryant@wejoysg.com

Sitio web de WePlay: https://weplayapp.com/

Sitio web de WeJoy: https://wejoyhub.com/

