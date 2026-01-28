Coventry amplía su programa de financiación LILY respaldado por seguros de vida con 750 millones de dólares en nuevos bonos respaldados por activos

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder y creadora del mercado secundario de seguros de vida y pionera en la clase de activos respaldados por seguros de vida, anunció hoy la finalización con éxito de su tercera titulización respaldada por activos desde abril de 2025 en el marco de su programa LILY. En conjunto, estas transacciones totalizan 750 millones de dólares en financiamiento respaldado por seguros de vida y consolidan aún más a Coventry como la plataforma líder para los inversionistas institucionales que buscan una exposición diferenciada a activos vinculados a la longevidad.

El programa LILY estructura activos vinculados a la longevidad en títulos respaldados por activos con grado de inversión que destacan por sus garantías duraderas, flujos de efectivo predecibles y características que, en gran medida, no guardan relación con los mercados tradicionales. Al combinar una suscripción disciplinada, análisis actuariales y sólidas protecciones estructurales, LILY brinda acceso a los inversionistas a una clase de activos especializada a través de un formato ABS familiar.

“Lo más importante del éxito del programa LILY no es ninguna transacción en particular, sino el establecimiento de una plataforma de emisión repetible y de calidad institucional para activos vinculados a seguros de vida”, afirmó Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry. “Esa evolución refleja años de trabajo para desarrollar la escala de originación, los análisis, las capacidades de servicio y el rigor estructural necesarios para respaldar una actividad de titulización sostenida”.

El continuo crecimiento del programa LILY destaca la posición de Coventry en la intersección de los seguros de vida, las finanzas respaldadas por activos y el crédito privado, y pone de relieve el papel de la empresa en la configuración del mercado institucional de inversiones vinculadas a la longevidad. A medida que continúa creciendo la demanda de activos no correlacionados y de alta calidad, Coventry espera que LILY desempeñe un papel central en la financiación de la expansión responsable de la clase de activos respaldados por seguros de vida.

Acerca de Coventry

Coventry es líder y creadora del mercado secundario de seguros de vida y pionera en la clase de activos respaldados por seguros de vida. Opera una plataforma integrada en cuatro mercados verticales complementarios: el mercado secundario de seguros de vida, los préstamos de longevidad, la distribución de seguros de vida y rentas vitalicias, y la tecnología de seguros. A través de estas líneas de negocio, Coventry amplía las opciones financieras para los titulares de pólizas, ofrece soluciones de capital respaldadas por pólizas de seguro de vida y otros activos vinculados a la longevidad, amplía el acceso a productos de protección y jubilación, y aplica tecnología para mejorar la fijación de precios, la gestión de riesgos y la eficiencia operativa en todo el ecosistema de los seguros de vida. Guiada por un compromiso de muchos años con los derechos de los consumidores y la integridad del mercado, Coventry se sirve de su posición de liderazgo para elevar los estándares de la industria, ampliar las opciones del consumidor y desarrollar de manera responsable soluciones de inversión respaldadas por seguros de vida de calidad institucional. A lo largo de su historia, Coventry ha adquirido más de 21.000 pólizas de seguro de vida, ha concluido transacciones vinculadas a la longevidad por más de 50.000 millones de dólares, ha entregado más de 6.000 millones de dólares a titulares de pólizas y ha originado más de 1.000 millones de dólares en préstamos vinculados a seguros de vida. Para obtener más información sobre Coventry, visite Coventry.com.