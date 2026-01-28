Coventry élargit son programme LILY de financement lié à l’assurance-vie avec 750 millions de dollars de nouveaux titres adossés à des actifs

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie, a annoncé aujourd’hui la conclusion avec succès de sa troisième opération de titrisation adossée à des actifs depuis avril 2025 dans le cadre de son programme LILY. Au total, ces transactions représentent 750 millions de dollars de financement adossé à l’assurance-vie et renforcent la position de Coventry en tant que plateforme de premier plan pour les investisseurs institutionnels à la recherche d’une exposition distincte aux actifs liés à la longévité.

Le programme LILY structure les actifs liés à la longévité en titres adossés à des actifs de qualité qui mettent l’accent sur des garanties durables, des flux de trésorerie prévisibles et des caractéristiques largement indépendantes des marchés traditionnels. Grâce à une souscription rigoureuse, des analyses actuarielles et des protections structurelles robustes, LILY offre aux investisseurs l’accès à une classe d’actifs spécialisée sous une forme de titres adossés à des actifs qui leur est familière.

« Le succès du programme LILY ne repose pas sur une transaction unique, mais sur la mise en place d’une plateforme d’émission reproductible et de qualité institutionnelle pour les actifs liés à l’assurance-vie », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « Cette évolution reflète des années de développement des capacités de création à grande échelle, d’analyse, d’administration et de la rigueur structurelle nécessaires pour soutenir une activité de titrisation durable. »

La croissance continue du programme LILY souligne la position de Coventry à la confluence de l’assurance-vie, du financement adossé à des actifs et du crédit privé, et met en évidence le rôle de l’entreprise dans le développement du marché institutionnel des investissements liés à la longévité. Avec la croissance continue de la demande pour des actifs de qualité non corrélés, Coventry estime que LILY jouera un rôle central dans le financement de l’expansion responsable de la classe d’actifs adossée à l’assurance-vie.

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie. La société exploite une plateforme intégrée couvrant quatre secteurs verticaux complémentaires : le marché secondaire de l’assurance-vie, les prêts liés à la longévité, la distribution d’assurances-vie et de rentes, et les technologies d’assurance. Grâce à ces activités, Coventry élargit les options financières offertes aux assurés, fournit des solutions de financement adossées à des polices d’assurance-vie et à d’autres actifs liés à la longévité, élargit l’accès aux produits de protection et de retraite, et utilise la technologie pour améliorer la tarification, la gestion des risques et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de l’écosystème de l’assurance-vie. Guidée par un engagement de longue date en faveur des droits des consommateurs et de l’intégrité du marché, Coventry tire parti de sa position de leader pour relever les normes du secteur, élargir le choix des consommateurs et développer de manière responsable des solutions d’investissement adossées à l’assurance-vie de qualité institutionnelle. Au cours de son évolution, Coventry a acquis plus de 21 000 polices d’assurance-vie, réalisé plus de 50 milliards de dollars de transactions liées à la longévité, versé plus de 6 milliards de dollars aux titulaires de polices et généré plus d’un milliard de dollars de prêts liés à l’assurance-vie. Pour en savoir plus sur Coventry, consultez le site Coventry.com.