Coventry מרחיבה את תוכנית המימון המגובה בידי תוכנית ביטוח החיים LILY עם 750 מיליון דולר בשטרות חדשים מגובי נכסים

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- קובנטרי (Coventry), המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בתחום נכסי הביטוח המגובים בביטוח חיים, הודיעה על השלמה מוצלחת של איגוח הנכסים השלישי שלה מאז אפריל 2025 במסגרת תוכנית LILY. סך העסקאות הללו מסתכם ב-750 מיליון דולר במימון מגובה בביטוח חיים, והן מבססות עוד יותר את מעמדה של Coventry כפלטפורמה מובילה עבור משקיעים מוסדיים המחפשים חשיפה מובחנת לנכסים הקשורים לאריכות ימים.

התוכנית LILY יוצרת באמצעות נכסים המקושרים לאריכות ימים ניירות ערך מגובי נכסים בדירוג השקעה, המדגישים בטחונות עמידים, תזרימי מזומנים חזויים ומאפיינים שאינם קשורים במידה רבה לשווקים המסורתיים. על ידי שילוב של חיתום מבוקר, ניתוח אקטואריה והגנות מבניות חזקות, LILY מספקת למשקיעים גישה לסוג נכסים ייעודי באמצעות פורמט ABS מוכר.

"הדבר החשוב ביותר בהצלחת תוכנית LILY אינו עסקה בודדת, אלא הקמת פלטפורמת הנפקה איכותית ברמה מוסדית, שניתן לחזור עליה, עבור נכסים הקשורים לביטוח חיים", אמר ריד בורגר (Reid Buerger), מנכ"ל Coventry. "התפתחות זו משקפת שנים של בניית קנה מידה גדול של נתוני מוצא, אנליטיקה, יכולות שירות והקפדה מבנית הנדרשים לתמיכה בפעילות איגוח ברת קיימא".

הצמיחה המתמשכת של תוכנית LILY מדגישה את מעמדה של Coventry בצומת שבין ביטוח חיים, מימון מגובה נכסים ואשראי פרטי, ומדגישה את תפקידה של החברה בעיצוב השוק המוסדי בתחום של השקעות הקשורות לאריכות ימים. ככל שהביקוש לנכסים איכותיים ולא מקשורים ממשיך לגדול, Coventry מצפה ש-LILY תמלא תפקיד מרכזי במימון ההתרחבות האחראית של סיווג הנכסים המגובים באמצעות ביטוח חיים.

אודות Coventry

Coventry היא המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בקטגוריית הנכסים הנתמכת על ידי ביטוח חיים, המפעילה פלטפורמה משולבת בארבעה תחומים משלימים: שוק משני לביטוח חיים, הלוואות לאריכות ימים, ביטוח חיים והפצת קצבאות, וטכנולוגיית ביטוח. באמצעות עסקים אלו, קובנטרי מרחיבה את האפשרויות הפיננסיות לבעלי פוליסות, מספקת פתרונות הון המגובים בפוליסות ביטוח חיים ונכסים נוספים הקשורים לאריכות ימים, מרחיבה את הגישה למוצרי הגנה ופרישה, ומיישמת טכנולוגיה לשיפור התמחור, ניהול הסיכונים ויעילות תפעולית ברחבי מערכת ביטוח החיים. בהנחיית מחויבות ארוכת שנים לזכויות צרכן ולשלמות השוק, קובנטרי מנצלת את מעמדה המוביל להעלאת סטנדרטים בתעשייה, להרחיב את בחירת הצרכנים ולפתח באחריות פתרונות השקעה מוסדיים המגובים בביטוח חיים. במהלך ההיסטוריה שלה, קובנטרי רכשה יותר מ-21,000 פוליסות ביטוח חיים, השלימה יותר מ-50 מיליארד דולר בעסקאות הקשורות לאריכות ימים, סיפקה יותר מ-6 מיליארד דולר לבעלי פוליסות, והוציאה יותר ממיליארד דולר בהלוואות הקשורות לביטוח חיים. למידע נוסף על קובנטרי, בקרו Coventry.com.

