Coventry Memperluas Program Pembiayaan Beragun LILY Life Insurance dengan Penerbitan Surat Utang Baru Beragun Aset Senilai $750 Juta

FORT WASHINGTON, Pa., Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa, hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian sekuritisasi beragun aset ketiganya sejak bulan April 2025 dalam program LILY. Secara keseluruhan, transaksi-transaksi ini mencapai total $750 juta dalam pembiayaan beragun asuransi jiwa dan semakin menegaskan posisi Coventry sebagai platform terkemuka bagi investor institusional yang mencari eksposur terdiferensiasi terhadap aset yang terkait dengan risiko umur panjang.

Program LILY menyusun aset-aset yang terkait dengan risiko umur panjang ke dalam sekuritas beragun aset berperingkat investasi yang menekankan jaminan yang tahan lama, arus kas yang dapat diprediksi, serta karakteristik yang sebagian besar tidak berkorelasi dengan pasar tradisional. Dengan mengombinasikan penjaminan yang disiplin, analitik aktuaria, serta perlindungan struktural yang kuat, LILY memberikan akses kepada investor terhadap kelas aset khusus melalui format ABS yang sudah dikenal.

“Yang terpenting tentang keberhasilan program LILY adalah ini tidak ditentukan oleh satu transaksi tertentu, melainkan oleh terbentuknya platform penerbitan yang berkelanjutan dan berstandar institusional bagi aset-aset yang terkait dengan asuransi jiwa,” ujar Reid Buerger, CEO Coventry. “Evolusi tersebut mencerminkan upaya selama bertahun-tahun dalam membangun skala originasi, kapabilitas analitik, kemampuan layanan, serta ketelitian struktural yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sekuritisasi yang berkelanjutan.”

Pertumbuhan berkelanjutan program LILY menegaskan posisi Coventry yang berada persimpangan antara asuransi jiwa, pembiayaan beragun aset, dan kredit swasta, sekaligus menyoroti peran perusahaan dalam membentuk pasar institusional untuk investasi yang terkait dengan risiko umur panjang. Seiring terus meningkatnya permintaan terhadap aset berkualitas tinggi yang tidak berkorelasi dengan pasar, Coventry memperkirakan bahwa LILY akan berperan sentral dalam mendukung pendanaan ekspansi kelas aset beragun asuransi jiwa yang bertanggung jawab.

Tentang Coventry

Coventry merupakan pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa. Perusahaan ini mengoperasikan platform terintegrasi yang mencakup empat kategori yang saling melengkapi, yaitu pasar sekunder asuransi jiwa, pembiayaan berbasis umur panjang, distribusi asuransi jiwa dan anuitas, serta teknologi asuransi. Melalui berbagai lini usahanya tersebut, Coventry memperluas pilihan finansial bagi pemegang polis, menyediakan solusi permodalan beragun polis asuransi jiwa dan aset lainnya yang terkait dengan risiko umur panjang, memperluas akses ke produk perlindungan dan pensiun, serta menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas penetapan harga, manajemen risiko, dan efisiensi operasional di seluruh ekosistem asuransi jiwa. Dengan berlandaskan komitmen jangka panjang terhadap hak konsumen dan integritas pasar, Coventry memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin untuk meningkatkan standar industri, memperluas pilihan bagi konsumen, serta mengembangkan solusi investasi beragun asuransi jiwa berstandar institusional secara bertanggung jawab. Sepanjang berdirinya, Coventry telah mengakuisisi lebih dari 21.000 polis asuransi jiwa, menyelesaikan transaksi terkait risiko umur panjang dengan nilai lebih dari $50 miliar, menyalurkan lebih dari $6 miliar kepada pemegang polis, serta menerbitkan lebih dari $1 miliar dalam bentuk pinjaman yang terkait asuransi jiwa. Untuk mempelajari informasi selengkapnya tentang Coventry, kunjungi situs Coventry.com.