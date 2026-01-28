コヴェントリー、LILY生命保険担保型資金調達プログラムを7億5,000万ドル（約1,142億円）の新規資産担保証券で拡張

米ペンシルベニア州フォート・ワシントン発, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生命保険二次市場のリーダーであり創設者、また生命保険担保型資産クラスの先駆者であるコヴェントリー（Coventry）は本日、LILYプログラムの下、2025年4月以降で3回目となる資産担保証券化を無事に完了したと発表した。 これら一連の取引により、生命保険担保型の資金調達総額は7億5,000万ドル（約1,142億円）に達し、長寿連動型資産への差別化されたエクスポージャーを求める機関投資家に対し、コヴェントリーの主要プラットフォームとしての立場をさらに確立した。

リリー・プログラムは、長寿連動型資産を投資グレードの資産担保証券に組成しており、この証券は、長期的な担保、予測可能なキャッシュフロー、そして従来型市場とほぼ無相関の特性を重視している。 LILYプログラムは、長寿連動型資産を投資適格の資産担保証券（ABS）として組成しており、堅牢な担保、予測可能なキャッシュフロー、及び伝統的市場との相関性が低い特性を重視している。

コヴェントリーの最高経営責任者（CEO）リード・バーガー（Reid Buerger）は次のように述べた。「LILYプログラムの成功において最も重要なのは、個々の取引そのものではなく、生命保険連動型資産における再現性のある、機関投資家水準の発行プラットフォームを確立した点である。」 この進化は、持続的な証券化活動を支えるために必要なオリジネーション規模、分析力、サービシング能力、構造的厳格性を長年にわたり構築してきた成果を示している。

LILYプログラムの継続的な成長は、コヴェントリーが生命保険、資産担保型ファイナンス、プライベートクレジットの交差点における存在であることを示すとともに、長寿連動型投資の機関投資家市場の形成における同社の役割を際立たせている。 高品質で相関性の低い資産への需要が拡大し続ける中、コヴェントリーは、LILYが生命保険担保型資産クラスの責任ある拡大を資金面から支える上で、中心的な役割を果たすと見込んでいる。

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場のリーダーかつパイオニア的企業、また生命保険担保資産クラスの先駆者であり、生命保険二次市場、長寿融資、生命保険・年金販売、保険テクノロジーといった、4つの補完的分野を統合したプラットフォームを運営している。 同社は、これらの事業を通じて保険契約者に対する金融選択肢を拡大し、生命保険契約やその他の長寿連動型資産を担保とした資本ソリューションを提供するとともに、保護・年金商品へのアクセスを広げ、生命保険エコシステム全体における価格設定、リスク管理、業務効率を技術により向上させている。 同社は、消費者権利と市場健全性への長年の取り組みに基づき、そのリーダーシップを活用して業界基準を引き上げ、消費者の選択肢を拡大し、機関投資家向けの高品質な生命保険担保型投資ソリューションを責任を持って開発している。 コヴェントリーは創業以来、21,000件以上の生命保険契約を取得し、500億ドル (約7兆6,175億円) 以上の長寿連動型取引を完了させ、保険契約者に60億ドル (約9,141億円) 以上を支払い、10億ドル (約1,524億円) 以上の生命保険連動型融資を組成してきた。 コヴェントリーについての詳細は、Coventry.comをご覧ください。