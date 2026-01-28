코벤트리 (Coventry), LILY 생명보험 기반 자금조달 프로그램 확대에 나서며 7억5,000만 달러 규모 신규 자산유동화채권 발행

미국 펜실베이니아주 포트워싱턴, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명보험 2차 시장을 창출하고 선도해 온 기업이자 생명보험 기반 자산군의 개척자인 코벤트리(Coventry)는 자사의 LILY 프로그램을 통해 2025년 4월 이후 세 번째 자산유동화증권(ABS) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 이번 거래들을 통해 조달된 생명보험 기반 금융 규모는 총 7억5,000만 달러에 달하며, 이는 장수 리스크(longevity) 연계 자산에 대한 차별화된 투자 기회를 찾는 기관투자가들을 위한 대표 플랫폼으로서 코벤트리의 입지를 더욱 공고히 한다.

LILY 프로그램은 장수 연계 자산을 투자등급 자산유동화증권(ABS) 구조로 편입해, 안정적인 담보 자산, 예측 가능한 현금흐름, 그리고 전통 금융시장과의 상관관계가 낮은 특성을 강조한다. 엄격한 언더라이팅, 정교한 계리 분석, 견고한 구조적 보호 장치를 결합함으로써, LILY는 투자자들이 익숙한 ABS 형식을 통해 특수 자산군에 접근할 수 있도록 지원한다.

코벤트리(Coventry)의 최고경영자(CEO)인 리드 버거(Reid Buerger)는 “LILY 프로그램의 성공에서 가장 중요한 점은 개별 거래 하나하나가 아니라, 생명보험 연계 자산을 위한 반복 가능하고 기관 투자자 수준의 발행 플랫폼을 구축했다는 데 있다”고 말했다. 그는 이어 “이러한 진화는 장기간에 걸쳐 축적해 온 자산 발굴 규모, 분석 역량, 사후 관리 능력, 그리고 지속적인 유동화 활동을 뒷받침하기 위한 구조적 완성도가 결합된 결과”라고 설명했다.

LILY 프로그램의 지속적인 성장은 생명보험, 자산유동화 금융, 프라이빗 크레딧의 교차점에 위치한 코벤트리의 입지를 더욱 부각시키며, 장수 연계 투자 시장에서 제도권 생태계를 형성하는 핵심 주체로서의 역할을 보여준다. 전통 시장과의 상관관계가 낮은 고품질 자산에 대한 수요가 계속 확대되는 가운데, 코벤트리는 LILY가 생명보험 기반 자산군의 책임 있는 성장을 뒷받침하는 중심적인 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

Coventry 소개

코벤트리(Coventry)는 생명보험 2차 시장을 창출하고 선도해 온 기업이자 생명보험 기반 자산군의 개척자로서, 네 개의 상호 보완적인 사업 부문을 아우르는 통합 플랫폼을 운영하고 있다. 해당 사업 부문은 생명보험 2차 시장, 장수 연계 대출(longevity lending), 생명보험 및 연금 상품 유통, 그리고 보험 기술(insurtech)이다. 코벤트리는 이러한 사업을 통해 보험계약자에게 보다 다양한 금융 선택지를 제공하고, 생명보험 증권 및 기타 장수 연계 자산을 담보로 한 자본 솔루션을 공급하며, 보장 및 은퇴 관련 상품에 대한 접근성을 확대하고 있다. 또한 기술을 활용해 생명보험 생태계 전반에서 가격 산정, 리스크 관리, 운영 효율성을 고도화하고 있다. 소비자 권익 보호와 시장 건전성에 대한 오랜 헌신을 바탕으로, 코벤트리는 업계 리더십을 활용해 산업 기준을 끌어올리고 소비자 선택권을 확대하며, 기관 투자자 수준의 생명보험 기반 투자 솔루션을 책임 있게 개발해 나가고 있다. 지금까지 코벤트리는 2만1,000건 이상의 생명보험 증권을 매입했으며, 누적 500억 달러 이상의 장수 연계 거래를 완료했다. 또한 보험계약자에게 60억 달러 이상을 지급했고, 10억 달러가 넘는 생명보험 연계 대출을 취급했다. 코벤트리에 대한 자세한 정보는 Coventry.com에서 확인할 수 있다.