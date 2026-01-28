Coventry Mengembangkan LILY Life Insurance-Backed Funding Program dengan Penerbitan Nota Berasaskan Aset Baharu Bernilai USD 750 Juta

FORT WASHINGTON, Pa., Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, peneraju dan pencipta pasaran sekunder bagi insurans hayat serta perintis kelas aset berasaskan insurans hayat, hari ini mengumumkan kejayaan penyempurnaan sekuritisasi berasaskan aset ketiganya sejak April 2025 di bawah program LILY. Secara keseluruhan, transaksi ini berjumlah USD 750 juta melibatkan pembiayaan berasaskan insurans hayat berjumlah USD 750 juta. Pencapaian ini sekali gus mengukuhkan kedudukan Coventry sebagai platform utama bagi pelabur institusi yang mencari pendedahan berbeza terhadap aset berkaitan jangka hayat.

Program LILY menyusun aset berkaitan jangka hayat ke dalam sekuriti berasaskan aset bertaraf pelaburan. Sekuriti ini menekankan cagaran yang kukuh, aliran tunai yang boleh dijangka, serta ciri-ciri yang kebanyakannya tidak berkorelasi dengan pasaran tradisional. Dengan menggabungkan pengunderaitan berdisiplin, analitik aktuari dan perlindungan struktur yang mantap, LILY menyediakan akses kepada pelabur terhadap kelas aset khusus melalui format ABS yang sudah dikenali.

“Apa yang paling penting tentang kejayaan program LILY bukanlah mana-mana transaksi individu, tetapi penubuhan platform penerbitan bertaraf institusi yang boleh dilaksanakan secara diulang untuk aset berkaitan insurans hayat,” kata Reid Buerger, CEO Coventry. “Evolusi ini mencerminkan usaha bertahun-tahun dalam membina skala penjanaan asal, memperkukuh keupayaan analitik, serta meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Pada masa yang sama, ia menegakkan displin struktur yang diperlukan untuk menyokong aktiviti sekuritisasi yang berterusan.”

Pertumbuhan berterusan program LILY menekankan kedudukan Coventry di persimpangan antara insurans hayat, pembiayaan berasaskan aset dan kredit swasta, serta menyerlahkan peranan strategik firma dalam membentuk pasaran institusi bagi pelaburan berkaitan jangka hayat. Dengan permintaan terhadap aset berkualiti tinggi yang tidak berkorelasi terus meningkat, Coventry menjangkakan LILY akan memainkan peranan penting dalam membiayai pengembangan bertanggungjawab kelas aset berasaskan insurans hayat.

Perihal Coventry

Coventry ialah peneraju dan pencipta pasaran sekunder bagi insurans hayat serta perintis dalam kelas aset berasaskan insurans hayat. Syarikat ini mengendalikan platform bersepadu merentasi empat segment perniagaan yang saling melengkapi: pasaran sekunder bagi insurans hayat, pinjaman berkaitan jangka hayat (longevity lending), pengedaran insurans hayat dan produk anuiti serta teknologi insurans. Melalui perniagaan ini, Coventry memperluas pilihan kewangan bagi pemilik polisi, menyediakan penyelesaian modal yang disokong oleh polisi insurans hayat dan aset lain yang berkaitan dengan jangka hayat, memperluas akses kepada produk perlindungan dan persaraan serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan penetapan harga, pengurusan risiko dan kecekapan operasi merentasi ekosistem insurans hayat. Berlandaskan komitmen jangka panjang terhadap hak pengguna dan integriti pasaran, Coventry memanfaatkan kedudukan kepemimpinannya untuk meningkatkan piawaian industri, memperluas pilihan pengguna serta membangunkan secara bertanggungjawab penyelesaian pelaburan berasaskan insurans hayat yang berkualiti institusi. Sepanjang sejarahnya, Coventry telah memperoleh lebih daripada 21,000 polisi insurans hayat, menyempurnakan transaksi berkaitan jangka hayat bernilai lebih daripada USD 50 bilion, menyalurkan lebih daripada USD 6 bilion kepada pemilik polisi, serta memulakan pinjaman berkaitan insurans hayat bernilai lebih daripada USD 1 bilion. Untuk maklumat lanjut mengenai Coventry, layari Coventry.com.