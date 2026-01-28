Coventry 新发 7.5 亿美元资产支持票据，扩展其 LILY 人寿保险支持融资计划

宾夕法尼亚州华盛顿堡, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人寿保险二级市场的领导者与开创者、人寿保险支持型资产类别的先驱企业 Coventry 今日宣布，其 LILY 项目下的第三次资产支持证券化融资已圆满完成。这是自 2025 年 4 月以来该项目的又一重大里程碑。 这些交易的融资总额累计达到 7.5 亿美元，均以人寿保险为支持。这些交易的完成进一步巩固了 Coventry 作为业内领先平台的地位，为寻求长寿风险相关资产差异化敞口的机构投资者提供了首选渠道。

LILY 项目将长寿风险相关资产构建为投资级资产支持债券，其核心优势在于稳固的抵押品、可预测的现金流，以及与传统市场极低的相关性。 通过结合严谨的承保流程、精算分析以及强有力的结构性保护措施，LILY 使投资者能够通过他们熟悉的资产支持证券形式获取这一专业资产类别的投资机会。

Coventry 首席执行官 Reid Buerger 表示：“LILY 项目成功的关键不在于某一次交易，而在于它构建了一个针对人寿保险关联资产、具备机构级标准的常态化发行平台。 这一演变历程反映了我们多年来在规模化获取、精算分析、服务能力和结构严谨性上的深厚积累，而这些正是支撑我们持续开展证券化业务的基石。”

LILY 项目的持续增长彰显了 Coventry 处在人寿保险、资产支持融资与私募信贷领域交汇处的独特地位，并凸显了该公司在塑造长寿风险相关投资的机构市场中起到的引领作用。 随着对高质量、非相关资产的需求持续增长，Coventry 预计 LILY 将继续发挥核心作用，为寿险支持型资产类别提供负责任扩张所需的资金支持。

关于 Coventry

Coventry 是人寿保险二级市场的领军者与开创者，同时也是人寿保险支持型资产类别的先驱企业，该公司运营的集成平台已实现对人寿保险二级市场、长寿贷款、人寿保险与年金分销以及保险科技这四大互补垂直领域的全方位覆盖。 通过这些业务，Coventry 为保单持有人拓展了金融选择，提供以人寿保险保单及其他长寿风险相关资产为支撑的资本解决方案，拓宽了保障型与退休产品的获取渠道，并运用科技手段提升人寿保险生态中的定价能力、风险管理水平及运营效率。 秉承对消费者权益与市场诚信的长期承诺，Coventry 凭借其行业领军地位，始终致力于提升行业标准、拓展消费者选择，并负责任地开发机构级人寿保险支持的投资解决方案。 在公司的发展历程中，Coventry 已承保逾 21,000 份人寿保险保单，完成超 500 亿美元的长寿风险相关交易，向保单持有人支付了超过 60 亿美元，并发起了超过 10 亿美元的人寿保险相关贷款。 如需了解更多有关 Coventry 的信息，欢迎访问 Coventry.com。