Coventry 以 7.5 億美元新資產抵押票據擴展 LILY 人壽保險抵押融資計劃

賓夕凡尼亞州華盛頓堡, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒，其今日宣佈，自 2025 年 4 月以來其 LILY 計劃第三度成功完成資產扺押證券化。 此系列交易累計達成 7.5 億美元的人壽保險抵押融資，令 Coventry 成為領先平台，讓機構投資者尋求別樹一幟的長壽關聯資產配置。

LILY 計劃將長壽關聯資產建構為投資級別的資產抵押證券，突出其抵押品穩固、現金流可預測，以及與傳統市場走勢基本脫鉤的特點。 LILY 計劃結合嚴謹的承保標準、精算分析與穩健的結構性保障，讓投資者能夠透過熟悉的資產抵押證券 (ABS) 形式，涉足專業的資產類別。

Coventry 行政總裁 Reid Buerger 表示：「LILY 計劃的成功關鍵不在於任何單一交易，而在於打造可持續運作且具機構水準的人壽保險資產發行平台。 此演變彰顯我們經年累月營造的資產發起規模、分析實力、服務能力及嚴密結構，這一切正是扺押證券化活動不斷推進的基石。」

LILY 計劃的持續發展，印證 Coventry 立足於人壽保險、資產抵押融資與私人信貸交匯領域的地位，並突顯其在塑造長壽關聯投資機構市場方面發揮關鍵作用。 隨著市場對低相關優質資產的需求持續增長，Coventry 展望 LILY 計劃將在資助人壽保險抵押資產類別的穩健擴展方面，發揮核心作用。

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒。公司營運一個綜合平台，貫通四個互補垂直業務領域：人壽保險二級市場、長壽相關貸款、人壽保險和年金分銷，以及保險科技。 透過這些業務，Coventry 致力拓展保單持有人的財務選擇，提供以人壽保險保單及長壽關聯資產為基礎的資本方案，以便更易獲享保障及退休產品。另外亦應用科技，以提升整個人壽保險生態系統的定價、風險管理及營運效率。 秉持對消費者權益與市場誠信的長期承諾之下，Coventry 發揮其領導地位，致力提升行業標準、擴大消費者的選擇，並負責任地開發機構級質素的人壽保險抵押投資方案。 Coventry 歷來已收購逾 21,000 份人壽保險保單，完成超過 500 億美元的長壽相關交易，向保單持有人支付超過 60 億美元，並發放了逾 10 億美元的人壽保險相關貸款。 如欲了解更多有關 Coventry 的資訊，請瀏覽 Coventry.com。