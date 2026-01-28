Sogeclair: CHIFFRE D’AFFAIRES 12 MOIS AU 31 DECEMBRE 2025 : +2,1% à 160,3 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 12 MOIS AU 31 DÉCEMBRE 2025 : +2,1% à 160,3 M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +3,0%

CROISSANCE AU 4ÈME TRIMESTRE : +4,0% à 42,9 M€

À TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +6,4 %

Blagnac, France, le 28 janvier 2026, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025 (clos au 31 décembre 2025). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -1,5M€ contre 0,3M€ en 2024.

Le Groupe affiche, au 31 décembre 2025, un chiffre d’affaires de 160,3 millions d’euros, en progression à +2,1% (+3,0% à taux de change constant).

Pour la dix-huitième fois depuis le T2 2021, le CA du T4 2025 est en croissance à 42,9 millions d’euros (+4,0% et +6,4% APTCC).

Chiffre d’Affaires 2025 consolidé (Norme IFRS - Audité)

Par secteur d’activité :

L’aviation commerciale (35,8% du CA) est en croissance de 3,8% répartie à parts égales entre les deux BU Engineering et Solutions, grâce notamment à une meilleure diversification clients (Spirit Aerospace et nouveaux acteurs du secteur) ainsi qu’au maintien de l’activité auprès des clients existants. L’aviation d’affaires (33,3% du CA) est en recul de 8,1% pénalisé par un effet de base défavorable (+28,8% en 2024), lié notamment au rattrapage du backlog sur les activités intérieur cabine en Amérique du Nord. Le secteur défense (14,2% du CA*) est en forte augmentation à +28,3%.

Le secteur automobile (7,4% du CA) est stable à +0,3% et le secteur ferroviaire (5,5% du CA) en croissance de 4,1% porté par une activité commerciale plus importante et par un effet de base favorable (-32,1% en 2024). Le secteur spatial (2,5% du CA) est en croissance de 6,8%.

La bonne diversification de nos marchés et de nos secteurs d’activité permet de soutenir la croissance dans un contexte géopolitique et économique incertain mais également une crise du marché automobile.

(*) Pour information, les années précédentes, les projets liés au secteur de l’aéronautique défense étaient consolidés dans le secteur global de l’aviation d’affaires. Pour cette année, ces projets sont séparés dans des secteurs d’activités distincts.

Afin de pouvoir comparer avec l’année 2024, nous communiquons les évolutions de CA après correction de ces marchés.

Par zone géographique : la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

Localisation

FILIALES

(en M€) CA 2025 CA 2024 Poids dans le CA 2025

(en %) Variation

(en %) France 112,2 104,2 70,0% +7,7% Europe (hors France) 8,3 6,7 5,2% +24,2% Amérique 36,0 40,8 22,4% -11,9% Asie-Pacifique 3,7 5,1 2,3% -27,4% Reste du monde 0,2 0,2 0,1% -36,3% Total 160,3 157,0 100% +2,1%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Les zones France et Europe portent la croissance annuelle du Groupe alors que les zones Amérique et Asie-Pacifique sont en recul marquées notamment par les incertitudes des annonces gouvernementales aux USA et la baisse d’activité sur le secteur ferroviaire.

Par Business Unit

Business Unit Chiffre d’affaires

2025

(M€) Poids dans

le CA 2025 (en %) Variation

(en %) Engineering

A périmètre et taux de change constants 82,1

82,4 51,2%

50,9% +7,5%

+7,8% Solutions

A périmètre et taux de change constants 78,2

79,4 48,8%

49,1% -3,0%

-1,5%

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, une année 2025 portée par la croissance du secteur Défense

La BU Engineering a bénéficié du fort développement des activités Défense (+42,5%) mais également de la bonne tenue des secteurs de l’Aviation Affaires (+3,9%) et de l’Aviation Commerciale (+3,5%) via notamment l’ouverture de nouveaux comptes clients.

BU Solutions, une année difficile marquée par les instabilités géopolitiques

La BU Solutions a vu son chiffre d’affaires en légère décroissance (-3%, -1,5% APTCC) marquée par un effet de base défavorable (+10,5% en 2024, rattrapage du retard sur l’intérieur Cabine en Amérique du Nord) mais également par la forte variation des devises, notamment pour la partie Equipements.

Le secteur Ferroviaire, positionné principalement sur des marchés publics, est en légère croissance (+4,1%) malgré les incertitudes géopolitiques.

Le secteur automobile se maintient stable à +0,3% malgré une crise du secteur.

PERSPECTIVES

Le Groupe Sogeclair présente une 5ème année consécutive de croissance de son chiffre d’affaires grâce à son positionnement sur des marchés porteurs (Aéronautique, Défense) ainsi qu’à l’importance de ses savoir-faire.

Le renforcement des équipes commerciales, le développement du pipe commercial, ainsi qu’une meilleure sélectivité des affaires mettent en perspective une nouvelle année de croissance. Ces efforts se poursuivront et se renforceront en 2026 afin d’adresser notamment de nouveaux clients.

Après avoir réalisé son bilan Carbone sur l’ensemble de son périmètre, la démarche RSE du Groupe sera également renforcée au cours des prochaines années.

En 2026, le Groupe restera attentif à l’évolution des taux de change (euro et dollar canadien par rapport au dollar américain).

PROCHAIN COMMUNIQUE : Résultats 2025, le 11 mars 2026 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

