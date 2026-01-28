JCDecaux renouvelle l’exploitation exclusive des espaces publicitaires des gares du Grand-Duché de Luxembourg avec une offre 100 % digitale

Paris, le 28 janvier 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de 10 ans pour l’exploitation exclusive des espaces publicitaires des CFL, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Avec près de 680 000 habitants et 233 000 frontaliers accueillis chaque jour, le Grand-Duché de Luxembourg s’affirme comme un centre financier de premier plan en Europe, abritant plusieurs institutions et organes de l’Union européenne, tels que la Cour de justice de l’Union européenne ou la Banque européenne d’investissement, ainsi que de nombreuses entreprises de renommée mondiale. Desservant l’ensemble du territoire, le réseau des CFL, qui a connu une forte croissance de sa fréquentation ces dernières années, a transporté 31,3 millions de passagers en 2024, confirmant le rôle central du train dans la mobilité au Luxembourg et faisant de ce réseau la colonne vertébrale du transport public, connectant le pays et les zones frontalières à la capitale.

Les CFL renouvellent leur confiance à JCDecaux qui prendra en charge, à partir du 1er juin 2026, un nouveau concept média conçu sur mesure pour le réseau ferroviaire luxembourgeois et ses voyageurs. Les gares seront équipées d’infrastructures de communication digitale leur permettant de diffuser en toute autonomie des messages en temps réel à l’ensemble des passagers.

Le dispositif, actuellement déployé au sein de 24 gares, sera étendu à 20 gares supplémentaires et comptera 143 écrans digitaux à travers le pays, pour une digitalisation complète des supports. Dans 19 gares, 46 écrans seront également dotés du système « LiveTouch », prolongeant l’expérience digitale au plus près des voyageurs. Des formats iconiques viendront renforcer la gare centrale, accentuant sa position emblématique au sein du réseau.

Les nouveaux écrans de dernière génération de 75 et 55 pouces, parfaitement intégrés à leur environnement, offriront une résolution d’image supérieure tout en consommant moins d’énergie. Reliés à l’écosystème AdTech de JCDecaux, ils permettront d’activer des campagnes performantes, finement planifiées et mesurables. Connectée à la plateforme VIOOH (SSP) et à Displayce (DSP), l’offre DOOH donnera accès à tout le potentiel programmatique du média. Les marques pourront ainsi s’adresser aux bonnes audiences et diffuser le bon message, au bon moment, au bon endroit, grâce au ciblage, à la contextualisation, à la flexibilité d’activation et au pilotage en temps réel.

Fidèle à sa stratégie de qualité et d’innovation technologique, JCDecaux mettra à la disposition des CFL son expertise pour enrichir l’expérience des voyageurs et renforcer la visibilité des annonceurs, tout en répondant aux exigences élevées de qualité de service et de durabilité. En ligne avec les engagements ESG des deux partenaires, le développement durable et la sécurité constitueront des priorités fortes du contrat, avec des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, de matériaux recyclables et de gestion des déchets. Pour les opérations de contrôle et d’entretien des mobiliers, les équipes de JCDecaux utiliseront une flotte de véhicules 100 % électriques et de l’eau de pluie récupérée au dépôt de Bertrange. L’éclairage s’adaptera à la luminosité ambiante et sera éteint la nuit.

Acteur majeur de la communication extérieure au Grand-Duché de Luxembourg, JCDecaux dispose d’une offre diversifiée et puissante, à forte dimension premium. L’entreprise opère déjà la concession publicitaire des abris-voyageurs dans la capitale, de l’aéroport du Luxembourg, des principaux centres commerciaux du pays, ainsi que du système de vélos en libre-service VelOh®.

Le renouvellement de la concession des CFL vient renforcer la position de JCDecaux comme partenaire de référence de la communication extérieure au Luxembourg et accompagne la dynamique de modernisation et de digitalisation du pays.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat fructueux avec les CFL. Grâce à 8 ans de collaboration étroite et une attention particulière aux demandes des annonceurs, notre nouvelle offre vise à mieux répondre à leurs besoins actuels et émergents au Luxembourg, où le marché de la communication extérieure est en croissance constante. Véritable reconnaissance des compétences de JCDecaux pour proposer des solutions publicitaires puissantes, innovantes et de grande qualité, ce nouveau contrat nous permettra de poursuivre le déploiement de dispositifs iconiques et d’une offre digitale premium et durable au sein de ce hub européen majeur. Nous tenons à remercier les CFL pour leur confiance renouvelée et continuerons à nous mobiliser afin de proposer des produits et services à même de transformer l’environnement des transports et d’améliorer l’expérience passager tout en garantissant une visibilité et une efficacité optimales aux annonceurs. »

