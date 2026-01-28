GUERBET : Karim Boussebaa nommé Directeur général

Karim Boussebaa nommé

Directeur général de Guerbet





Villepinte, le 28 janvier 2026 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination de Monsieur Karim Boussebaa en qualité de Directeur général du groupe.

Réuni ce jour, le Conseil d’administration de Guerbet, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de nommer Monsieur Karim Boussebaa en qualité de Directeur Général. Cette nomination prend effet le 2 février 2026.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et Technologies et titulaire d’un MBA du Westminster College (Salt Lake City, États‑Unis), Karim Boussebaa dispose de plus de 25 années d’expérience internationale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales.

Avant de rejoindre Guerbet, il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes de premier plan, où il a conduit des programmes de transformation, d’innovation et de croissance dans les domaines de l’imagerie médicale et des dispositifs médicaux.

Son leadership reconnu, sa capacité à fédérer les équipes et son expérience de contextes opérationnels complexes constituent des atouts majeurs pour accompagner Guerbet dans la mise en œuvre de sa stratégie et le renforcement de sa performance globale.

Monsieur Hugues Lecat, Président du Conseil d’administration déclare « l’arrivée de Karim traduit la volonté du Groupe de renforcer son pilotage opérationnel et stratégique et d’accélérer l’adaptation de l’entreprise à un environnement de marché exigeant et en profonde évolution. »

« Je suis très enthousiaste de rejoindre Guerbet à un moment déterminant de son histoire et de mettre mon expérience internationale et mon expertise en imagerie médicale et MedTech au service du développement et des ambitions du Groupe » a déclaré pour sa part Monsieur Karim Boussebaa.

Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Monsieur Jérôme Estampes d’avoir assuré la fonction par intérim avec engagement, diligence et professionnalisme. Au 2 février, Monsieur Jérôme Estampes reprend ses fonctions de Directeur des Affaires Financières Groupe et SVP Développement des Affaires et Licences.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 920 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.





Contact presse :

Matthieu Bruneau, Responsable communication institutionnelle : +33 6 78 83 89 96

matthieu.bruneau@guerbet.com

