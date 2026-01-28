SYNERGIE : Chiffre d'affaires 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 2025

SYNERGIE confirme sa dynamique de croissance dans un marché en repli et affiche un Chiffre d’affaires annuel de 3,2Mds€ en croissance de +1,6 %

en M€ T4 2025 T4 2024 Variation 2025 2024 Variation International 512,2 502,6 +1,9% 1 974,8 1 920,1 +2,8% France 314,6 316,5 -0,6% 1 260,5 1 264,8 -0,3% Total 826,8 819,1 +0,9% 3 235,3 3 184,9 +1,6%

Dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain, marqué par un repli du marché de l’intérim, SYNERGIE confirme la solidité de sa trajectoire de croissance et affiche, en 2025 un Chiffre d’affaires annuel de 3 235,3 M€, en hausse de +1,6 % par rapport à 2024 (+0,8 % à périmètre constant).

La capacité du Groupe à accroître son Chiffre d’affaires dans un marché en contraction illustre la robustesse et la pertinence de son modèle d’affaires, fondé sur une diversification équilibrée de ses clients, de ses secteurs d’activité et de ses implantations géographiques.

L’activité internationale confirme son rôle de principal moteur de croissance du Groupe. Sur l’exercice, le Chiffre d’affaires international atteint 1 974,8 M€, en progression de +2,8 %, soutenue par une dynamique organique solide (+1,5 %), malgré un effet de change défavorable lié à la dépréciation du dollar australien. L’International représente désormais 61,0 % du Chiffre d’affaires consolidé.

En Europe du Sud, la croissance demeure soutenue (+4,8 %), portée notamment par les très bonnes performances de l’Espagne et de l’Italie. À l’inverse, l’Europe du Nord et de l’Est reste affectée par le ralentissement persistant du marché de l’intérim, avec un Chiffre d’affaires en recul de -2,5 %.

En France, le Chiffre d’affaires s’établit à 1 260,5 M€, soit 39,0 % du Chiffre d’affaires consolidé. Dans un contexte politique instable et des conditions économiques dégradées, l’activité ressort quasi stable par rapport à l’exercice précédent, une performance qui surpasse celle du marché, portée par l’engagement des équipes et une adaptation continue des offres commerciales.

Dans ce contexte, SYNERGIE demeure confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de croissance, tout en restant vigilant et agile dans l’adaptation de ses organisations et de ses offres. Le Groupe poursuivra sa stratégie de diversification et d’acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés clés.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication des résultats annuels 2025 le mercredi 1er avril 2026 après Bourse

