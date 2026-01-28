VALLOUREC ET XGS ENERGY S’ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LE DEVELOPPEMENT D’UNE SERIE DE PROJETS

GÉOTHERMIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PLUSIEURS GIGAWATTS DANS L’OUEST DES ÉTATS-UNIS

Meudon (France), le 28 janvier 2026. Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, et XGS Energy (« XGS »), un acteur de référence des systèmes géothermiques de nouvelle génération, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique, qui porte sur la chaîne d’approvisionnement pour des projets géothermiques commerciaux de trois gigawatts déployés par XGS dans l’ouest des États-Unis.

La sécurisation de l’approvisionnement en tubes, composant majeur des systèmes en boucle fermée de XGS, constitue une étape clé pour XGS, qui débute cette année la construction de son projet de 150 MW pour Meta au Nouveau-Mexique. Ce projet est destiné à fournir 150 MW au réseau du Public Service Company of New Mexico (PNM) afin de soutenir les opérations des centres de données de Meta. Dans le cadre de ce partenariat, Vallourec apportera son expertise en ingénierie, ses capacités industrielles et son expérience éprouvée dans le domaine des solutions tubulaires haute température, afin de soutenir le déploiement du système géothermique en boucle fermée, sans consommation d’eau et adapté aux environnements géologiques à température élevée de XGS.

Pour Vallourec, ce partenariat représente une étape stratégique dans l’expansion de son offre New Energies et renforce l’ambition du groupe de devenir un fournisseur de premier plan de solutions tubulaires et de services associés pour les applications géothermiques de nouvelle génération. Références mondiales, les solutions tubulaires de Vallourec, telles que le tube à double paroi isolé sous vide THERMOCASE® VIT (Vacuum Insulated Tubing), jouent un rôle essentiel dans le déploiement des puits géothermiques à haut rendement, grâce à la réduction des pertes thermiques, l’augmentation des performances et l’amélioration de la fiabilité à long terme des puits géothermiques, autant d’éléments clés pour le déploiement commercial des systèmes géothermiques de nouvelle génération.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Notre collaboration avec XGS Energy illustre l’engagement de Vallourec en faveur de la transformation énergétique et l’importance stratégique de la géothermie au sein de notre offre New Energies. Notre expertise avancée en matière de solutions tubulaires associée à la technologie innovante de XGS, nous permet de faire progresser significativement la décarbonation du secteur de l’énergie. »

Josh Prueher, directeur général de XGS Energy, a déclaré : « Nos projets à court terme au Nouveau-Mexique et en Californie feront, à eux seuls, de XGS l’un des plus grands consommateurs de produits tubulaires au monde en 2027 et 2028. Sécuriser l’approvisionnement à long terme en équipements de premier plan et le support technique de haut niveau proposés par nos partenaires chez Vallourec est absolument essentiel pour répondre aux besoins de nos clients opérant des centres de données, dans le respect des délais et des budgets. »



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

À propos de XGS Energy

XGS Energy fournit une énergie propre, 24 heures sur 24, partout et pour toujours. Le système géothermique à semi-conducteurs exclusif de XGS utilise des matériaux thermoconducteurs pour fournir une énergie abordable partout où il y a des roches chaudes. Le système XGS dissocie la production d'énergie géothermique de sa dépendance historique aux ressources naturelles en eau et aux conditions géologiques, ce qui permet de développer des projets énergétiques à faible risque, d'offrir une flexibilité géographique, de faciliter l'obtention de permis et d'accélérer le déploiement. L'approche évolutive et finançable de XGS en matière d'énergie géothermique est soutenue par des investisseurs de premier plan à l'échelle mondiale, notamment Anzu Partners, Aligned Climate Capital, BlueScopeX, B Current Impact Investment, ClearSky, ClimateIC, Constellation Technology Ventures, H&P, MIH Capital, Thin Line Capital, Valo Ventures, VoLo Earth Ventures et WovenEarth Ventures. Pour en savoir plus et découvrir nos postes à pourvoir, rendez-vous sur https://www.xgsenergy.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs :

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com

Relations presse - Taddeo

Romain Grière

Tel: +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr

Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

Relations actionnaires individuels :

Numéro vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



XGS Energy:

Reagan Costa pour XGS Energy

xgsenergy@ink-co.com

www.xgsenergy.com

Pièce jointe