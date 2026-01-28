HIGHCO : Marge Brute T4 2024

Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026 (18h)

HIGHCO : FORTE CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T4 2025 (MB +20,3% PCC) ; MARGE BRUTE 2025 DE 66,65 M€ (PUBLIÉ) ET 62,10 M€ PCC (+1,8%) ; MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2025 CONFIRMÉE (>12%)

Forte croissance organique d’activité au T4 2025 portée par la France

Marge Brute (MB) T4 2025 (1) de 20,06 M€ à données publiées (incluant Sogec et BudgetBox) et 15,51 M€ à PCC ( 2 ) (+20,3%).

de 20,06 M€ à données publiées (incluant Sogec et BudgetBox) et 15,51 M€ à PCC (+20,3%). MB 2025 (1) de 66,65 M€ à données publiées et 62,10 M€ à PCC ( 2 ) (+1,8%).

de 66,65 M€ à données publiées et 62,10 M€ à PCC (+1,8%). Croissance organique du pôle Activation toujours soutenue et portée par la bonne dynamique d’activité en France (T4 PCC à +15,6% ; 12 mois PCC à +6,7%), repli des activités Mobile (T4 PCC à -9,8% ; 12 mois PCC à -7,3%) et croissance, attendue, du pôle Agences & Régies (T4 PCC à +45,3% ; 12 mois PCC à -4,9%).

Croissance des activités en France (T4 PCC à +24,5% ; 12 mois PCC à +3,9%) et repli à l’International (T4 PCC à -6,4% ; 12 mois PCC à -11,8%).

Marge opérationnelle ajustée(3) 2025 confirmée supérieure à 12%

Anticipation d’une marge brute 2026 supérieure à 78 M€

Projet de restructuration des activités de Sogec

Marge brute

(en M€)(1) 2025 Publié 2025 PCC(2) 2024 PCC(2) Variation

2025 PCC / 2024 PCC(2) T1 15,77 15,77 16,85 -6,4% T2 15,19 15,19 16,87 -10,0% T3 15,63 15,63 14,42 +8,4% T4 20,06 15,51 12,89 +20,3% Total 12 mois 66,65 62,10 61,03 +1,8%

(1) Données en cours d’audit.

(2) PCC : à périmètre comparable (hors acquisitions de Sogec et BudgetBox) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

(3) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « 2025 a marqué une étape décisive dans la stratégie de recentrage du Groupe autour de ses deux pôles historiques : l’Activation et les Agences & Régies. Dans un contexte de transformation des marchés de la grande distribution et de la grande consommation, cette dynamique s’est traduite par un renforcement de la confiance de nos clients, marques comme distributeurs. Je tiens à saluer l’engagement et la qualité du travail réalisé par l’ensemble des équipes.

2026 s’inscrit dans cette continuité stratégique, avec une phase structurante portée par les acquisitions récentes de Sogec et de BudgetBox. L’intégration de Sogec implique la mise en œuvre d’un projet de restructuration. »

FORTE CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T4 2025

HighCo publie au T4 2025 une marge brute de 20,06 M€, incluant Sogec et BudgetBox, et une marge brute PCC de 15,51 M€ soit une progression de sa marge brute de +20,3% PCC. Comme attendu, cette forte croissance au T4 s’explique essentiellement par une base comparable favorable des activités du pôle Agences & Régies (+45,3% PCC) liée à Casino (-37,2% au T4 2024). Le pôle Activation (+15,6%PCC) affiche également une croissance solide sur le trimestre alors que le pôle Mobile (-9,8% PCC) reste en repli.

En incluant Sogec, le pôle Activation représente 52,2% de la marge brute du Groupe publiée au T4 2025. Avec BudgetBox, le pôle Agences & Régies représente quant à lui 38,9% de la marge brute du Groupe publiée. Le pôle Mobile représente enfin 8,9% de la marge brute du Groupe publiée.

Ainsi, sur l’exercice 2025, la marge brute du Groupe ressort à 66,65 M€ à données publiées (incluant Sogec et BudgetBox) et 62,10 M€ à PCC, en croissance de +1,8% PCC, avec :

la bonne dynamique tout au long de l’exercice du pôle Activation ( +6,7% PCC ; 62,7% de la MB Groupe PCC) porté par l’ensemble des activités en France ;

( ; 62,7% de la MB Groupe PCC) porté par l’ensemble des activités en France ; le repli du pôle Mobile ( -7,3% PCC ; 11,4% de la MB Groupe PCC) ;

( ; 11,4% de la MB Groupe PCC) ; le retrait attendu des activités du pôle Agences & Régies (-4,9% PCC ; 25,9% de la MB Groupe PCC) avec un S1 en forte baisse (-32,1% PCC) et un S2 en forte hausse (+30,8% PCC).





Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2025 du Groupe s’élève à 98,65 M€.

Croissance des activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2025 PCC / 2024 PCC



% Marge brute globale PCC



2025 Publié 2025 PCC 2024 PCC T1 13,58 13,58 14,51 -6,4% 86,1% T2 13,31 13,31 14,69 -9,4% 87,7% T3 13,92 13,92 12,28 +13,3% 89,0% T4 18,42 13,88 11,14 +24,5% 89,4% Total 12 mois 59,24 54,69 52,62 +3,9% 88,1%

En France, la marge brute publiée est de 18,42 M€ au T4 2025, dont 4,55 M€ issus des activités acquises Sogec et BudgetBox, et représente 91,8% de la marge brute du Groupe publiée.

Hors acquisitions, les activités sont en forte croissance organique de +24,5% sur le T4 2025 à 13,88 M€ (PCC). Comme anticipé, les activités Agences & Régies poursuivent leur rebond et s’affichent en forte progression (+45,3% PCC), compte tenu d’un effet de base favorable lié à Casino. Le pôle Activation (+22,7% PCC), quant à lui, poursuit sa bonne dynamique de croissance, grâce notamment au développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles). Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence – ressort en baisse sur le trimestre (-9,8% PCC).

Sur l’exercice 2025, la marge brute publiée en France est de 59,24 M€.

Hors acquisitions, les activités sont en progression de +3,9% (PCC) et représentent 88,1% de la marge brute du Groupe (PCC), tirées par la croissance sur l’exercice du pôle Activation (+12,3% PCC).

Activités à l’International en repli

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale PCC



2025 2024 PCC T1 2,19 2,33 -6,3% 13,9% T2 1,88 2,18 -14,1% 12,3% T3 1,72 2,14 -20,0% 11,0% T4 1,64 1,75 -6,4% 10,6% Total 12 mois 7,42 8,41 -11,8% 11,9%

A l’International, les activités sont en baisse de -6,4% sur le T4 2025 à 1,64 M€ et représentent 8,2% de la marge brute du Groupe publiée.

En Belgique, dans la continuité des trimestres précédents, la marge brute est en repli de -9,7% à 1,43 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne affichent un rebond (+26,8%) et représentent 1,0% de la marge brute du Groupe publiée.

Sur l’exercice 2025, les activités à l’International sont en baisse de -11,8% à 7,42 M€ et représentent 11,9% de la marge brute du Groupe (PCC).

En Belgique, la marge brute est en repli de -13,0% à 6,58 M€. Les activités en Espagne ressortent en léger retrait

(-1,7%).

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2025 CONFIRMÉE SUPÉRIEURE À 12%

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe confirme anticiper une marge opérationnelle ajustée 2025 supérieure à 12% (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%) et rappelle que les comptes de Sogec et BudgetBox sont consolidés depuis le 1er octobre 2025.

La publication des comptes annuels 2025 aura lieu le 25 mars prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique se tiendra le jeudi 26 mars à 10h00.

ANTICIPATION D’UNE MARGE BRUTE 2026 SUPÉRIEURE À 78 M€

En intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, le Groupe anticipe une marge brute supérieure à 78 M€ en 2026.

PROJET DE RESTRUCTURATION DES ACTIVITÉS DE SOGEC

En parallèle de cette publication, HighCo annonce s'engager dans un projet de restructuration des activités de Sogec visant à adapter son organisation aux attentes de ses clients sur un marché toujours plus compétitif.

Le Comité Social et Économique (CSE) a ainsi été convoqué ce jour pour une réunion au cours de laquelle lui seront présentés le projet de restructuration et de réduction des effectifs, ainsi que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi afférent. Une procédure d’information-consultation préalable à la mise en œuvre de ces projets est donc initiée.

Ce projet de plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans un projet de réorganisation devenue indispensable afin de préserver la compétitivité de Sogec ainsi que celle du secteur d’activité commun à Sogec et aux entreprises du Groupe auquel elle appartient en France.

Au-delà du dispositif de soutien et d’information des collaborateurs, le Groupe envisage la mise en place d’un dispositif d’accompagnement destiné à permettre à chaque collaborateur concerné d’identifier, le cas échéant, une solution susceptible d’être adaptée à sa situation, qu’elle soit interne ou externe.

BOURSE : HIGHCO TOUJOURS ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF « PEA-PME »

Conformément aux critères réglementaires (loi PACTE du 22 mai 2019), HighCo demeure éligible au dispositif fiscal français du « PEA-PME ». En conséquence, les actions de la société HighCo (HCO) peuvent être intégrées au sein des PEA-PME.

