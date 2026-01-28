Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +16% à taux constants

Objectif d’EBITDA 2025 reconfirmé après impact de l’écrêtement

Poursuite du déploiement du plan de transformation SPRING

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) 2025 à 166,3 millions d’euros (+8% à taux constants)

Ventes d’énergie : le chiffre d’affaires atteint 78,5 millions d’euros en recul de -15% à taux de change constants impacté principalement par l’écrêtement au Brésil plus élevé qu’anticipé, un effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés 1 , et un taux de change EUR/BRL moins favorable

, et un taux de change EUR/BRL moins favorable Services aux clients tiers2 : le chiffre d’affaires atteint 87,8 millions d’euros +42% à taux de change constants, porté par la performance combinée des Constructions pour compte de tiers (+43%) et de l’Exploitation-Maintenance (+18%)

Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et en construction

Capacité en exploitation et en construction de 3,6 gigawatts en croissance de +9%

Capacité en exploitation de 2,9 gigawatts en croissance de +16% grâce à la mise en service de 408 mégawatts, dont plus de 75% au dernier trimestre

Capacité en construction de 0,6 gigawatt avec la mise en chantier de 305 mégawatts en 2025

Production 2025 en croissance de +4% malgré une hausse de l’écrêtement brésilien

Production d´énergie atteint 4,9 térawattheures par rapport à une prévision initiale d’environ 5,2 térawattheures et se répartit à 51% en éolien, 47% en solaire et le reste dans les autres technologies. A noter que les mises en service majeures ont été réalisées en toute fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels à compter de 2026

Production d’énergie au Brésil en hausse de +2%, malgré un écrêtement supérieur aux attentes. Ce dernier atteint 1 040 gigawattheures en augmentation de +19% par rapport à 2024, soit 23% de la production brésilienne 2025 (contre 10% initialement prévus sur l’année)

Comme annoncé3, la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement des compensations4 relatives aux écrêtements de fiabilité du réseau intervenus entre septembre 2023 et novembre 2025, qui représentent une part importante de l’écrêtement total de Voltalia. Après discussions et travaux d’analyse, ces compensations sont estimées à plus de 20 millions d’euros pour l’entreprise, certaines modalités restant à finaliser. Concernant les écrêtements futurs, des échanges se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables notamment sur ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande

Confirmation de l’objectif d’EBITDA 2025

EBITDA compris entre 200 et 220 millions d’euros dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Une perte nette comptable part du groupe au deuxième semestre supérieure à celle enregistrée au premier semestre 2025 en raison principalement de potentiels impacts relatifs à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités principales

Plan de transformation SPRING en phase de déploiement

Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre et conformément au plan, l’entreprise a lancé les multiples actions suivantes :

Recentrage géographique : cession des activités de développement dans quatre pays (Slovaquie, Hongrie, Mexique et Espagne) auxquels se rajoutent la Roumanie 5

Recentrage technologique : confirmation de l’arrêt du développement des projets de biomasse, des petites centrales hydro et annonce de l’arrêt du développement de nouveaux projets d’hydrogène vert

Cessions d’activités non stratégiques : avancement en ligne avec la feuille de route

Renforcement de la gouvernance et du modèle opérationnel Finalisation de la création de Renvolt comprenant les services de Construction et d’Exploitation Maintenance Nouvelles nominations du Directeur général de Renvolt et du Directeur général de Helexia



Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 et de l’exercice 2025.

« En 2025, malgré un niveau d’écrêtement au Brésil plus élevé qu’anticipé, nous enregistrons une nouvelle croissance de notre chiffre d’affaires et confirmons notre objectif d’EBITDA, illustrant la résilience de notre modèle. Le vote de la loi au Brésil, qui prévoit le remboursement des compensations liées aux écrêtements passés, constitue une avancée significative pour Voltalia, tandis que des discussions se poursuivent concernant les mécanismes applicables aux périodes futures. Parallèlement, le déploiement du plan SPRING progresse conformément à notre feuille de route : nous simplifions notre périmètre, clarifions notre organisation et concentrons nos ressources sur les activités les plus créatrices de valeur. Ces décisions structurantes visent à renforcer durablement notre performance et à préparer les prochaines phases de développement de l’entreprise », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Chiffre d’affaires 2025 et du quatrième trimestre 2025 (T4)

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants T4 2025 T4 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Ventes d’énergie 315,8 359,4 -12% -8% 78,5 93,1 -16% -15% Services6 272,0 160,8 +69% +70% 87,8 62,1 +41% +42% Chiffre d’affaires 587,8 520,2 +13% +16% 166,3 155,2 +7% +8%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires 2025 atteint 587,8 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change constants (+13% à taux de change courants), porté par la croissance des Services pour clients tiers +70% à taux de change constants (+69% à taux de change courants). Les Ventes d’énergie et les Services pour clients tiers représentent respectivement 54% et 46% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires 2025 se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2025 s’établit à 166,3 millions d’euros, en croissance de +8% à taux de change constants (+7% à taux de change courants). La croissance du segment Développement et construction pour compte de tiers ont plus que compensé l’impact de la baisse de production dû à l’écrêtement au Brésil. Les Ventes d’énergie sont en recul de -15% à taux de change constants (-16% à taux de change courants), tandis que les Services pour clients tiers progressent de +42% à taux de change constants (+41% à taux de change courants), comparés à 2024.

VENTES D’ÉNERGIE





Indicateurs opérationnels 2025 2024 Var. Moyenne

long terme T4

2025 T4

2024 Var. Production (en GWh) 4 910 4 706 +4% 1 261 1 415 -11% Écrêtement de la production (en GWh) 1 040 876 +19% 389 168 x2,3 Puissance en exploitation (en MW) 2 913 2 514 +16% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 554 3 256 +9% Facteur de charge éolien au Brésil 35% 34% +1pt 48% 39% 48% -9pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 46% 44% +2pts 48% 57% 55% +2pts Facteur de charge solaire au Brésil 24% 24% stable 29% 26% 29% -3pts Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 31% 30% +1pt 29% 35% 34% +1pt Facteur de charge éolien en France 24% 23% +1pt 24% 31% 25% +6pts Facteur de charge solaire en France 11% 14% -3pts 13% 7% 9% -2pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 26% 25% +1pt 25% 19% 20% -1pt Facteur de charge solaire en Albanie 21% 21% stable 21% 12% 13% -1pt Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 16% 14% +2pts 15% 7% 6% +1pt Facteur de charge solaire au Portugal 19% 17% +2pts 22% 11% 9% +2pts

Le chiffre d’affaires 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 315,8 millions d’euros, en baisse de -8% à taux de change constants (-12% à taux de change courants), par rapport à la même période en 2024.

La production 2025 s’élève à 4,9 TWh, en hausse de +4%, mais légèrement inférieure à la prévision initiale d’environ 5,2 TWh, en raison de l’effet de l’écrêtement au Brésil de 1 040 GWh, soit 23% de la production brésilienne (17% de la production totale sur la période). Cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+16%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil. À noter que les principales mises en service ont eu lieu en fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels à compter de 2026.

La production au quatrième trimestre 2025 atteint 1,3 TWh, contre 1,4 TWh au quatrième trimestre 2024 en baisse de -11%.

Analyse de la production du trimestre par pays :

Au Brésil, la production diminue de -17% dû à l’augmentation de l’écrêtement sur le quatrième trimestre 2025 (x2,3 pour atteindre 389 GWh), malgré de meilleurs niveaux de ressources solaires et éoliennes

En France, la production baisse de -4% dû à un effet conjugué des cessions réalisées en 2024 7 (la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française (bénéficiant d’une police d’assurance) et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au quatrième trimestre 2024, partiellement compensée par de meilleures conditions éoliennes

(la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française (bénéficiant d’une police d’assurance) et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au quatrième trimestre 2024, partiellement compensée par de meilleures conditions éoliennes Dans le reste du monde, la production est en croissance de +16% notamment grâce aux nouvelles centrales mises en service

La production d’Helexia poursuit sa croissance (+20%) dans toutes les géographies

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 78,5 millions d’euros, en baisse de -15% à taux de change constants (-16% à taux de change courants). La hausse de la capacité, combinée à de meilleurs niveaux de ressource au Brésil, n’a en effet pas pu compenser les effets défavorables liés à (i) l’écrêtement au Brésil, (ii) l’impact de prix en France et en Albanie après avoir bénéficié de niveaux de prix élevés sur les premières productions8 en 2024 et (iii) l’impact du change EUR/BRL.

SERVICES9

En millions d’euros 2025 2024 Var.

à taux courants Var à taux

constants T4 2025 T4

2024 Var. à taux courants Var à taux

constants Chiffre d’affaires Développement et Construction 244,9 137,4 +78% +78% 83,3 58,2 +43% +43% Chiffre d’affaires Exploitation-Maintenance 27,1 23,4 +15% +18% 4,5 3,9 +15% +18% Chiffre d’affaires total Services 272,0 160,8 +69% +70% 87,8 62,1 +41% +42%

Le chiffre d’affaires 2025 issu des Services aux clients tiers atteint 272,0 millions d’euros, en hausse de +70% à taux de change constants (+69% à taux de change courants). Le segment Développement et Construction progresse de +78% à taux de change constants et courants, pour atteindre 244,9 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +18% à taux de change constants (+15% à taux de change courants) pour atteindre 27,1 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 issu des Services aux clients tiers s’établit à 87,8 millions d’euros, en hausse de +42% à taux de change constants (+41% à taux de change courants).

Le chiffre d’affaires issu du segment Développement et Construction pour clients tiers s’établit à 83,3 millions d’euros, représentant une hausse de +43% à taux de change constants et courants. Les chantiers en cours de construction, en particulier en Irlande et en Espagne, représentent environ 900 MW cumulés.

Le chiffre d’affaires issu du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers atteint 4,5 millions d’euros, en croissance de +18% à taux de change constants (+15% à taux de change courants), comparé au quatrième trimestre 2024. La capacité opérée pour compte de tiers atteint 8,7 GW (en croissance de +34%) grâce à l’effet année pleine de nouveaux contrats en France, en Irlande et au Brésil.

NOUVELLES ANNONCES

Au Brésil : prise en compte d’une loi sur la compensation des écrêtements passés liés à la fiabilité du réseau10

Voltalia salue l’adoption au Brésil de la loi n°15.269, en novembre dernier, par le Président Lula, qui acte le remboursement d’une part importante des compensations passées liées aux écrêtements de fiabilité du réseau (hors l’écrêtement lié au déséquilibre de l'offre et la demande).

La mesure couvre la période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025 et, après échanges et travaux d’analyse, représenterait pour Voltalia plus de 20 millions d’euros (indexés sur l’IPCA), avec des calculs réalisés par l’ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico – gestionnaire du réseau brésilien) et l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – régulateur de l’électricité au Brésil) selon des modalités encore en cours de finalisation.

L’entreprise évalue actuellement le traitement comptable de ces éléments, dont l’impact devrait se matérialiser principalement en 2026 et 2027, tandis que des discussions se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables aux écrêtements futurs, notamment ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande, afin d’améliorer la visibilité et la stabilité réglementaire pour l’ensemble du marché.

En Roumanie : cession des activités de développement11

Voltalia annonce lancer le processus de cession des activités de développement en Roumanie. Elle vient s’ajouter aux quatre autres pays déjà annoncés (Hongrie, Slovaquie, Mexique et Espagne) en octobre 2025.

Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies.

En Europe : négociations exclusives pour la cession d’un portefeuille de 77 MW12

Voltalia est entré en négociations exclusives avec Verso Energy en vue de la cession d’un portefeuille européen de centrales renouvelables multi-technologie totalisant 77 MW. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de transformation SPRING et soutient l’objectif d’autofinancement de la croissance à l’horizon 2030.

En Guyane française : le projet « Parc Solaire de Laussat », lauréat du dernier appel d’offre de la CRE13

Voltalia annonce avoir remporté le dernier appel d’offre de la CRE dédié aux « Zones Non Interconnectées » (ZNI) concernant le parc de Laussat, un projet photovoltaïque de 5 MW sur une parcelle directement adjacente à deux autres projets solaire/stockage de l’entreprise déjà en opération : « Parc Sable Blanc » (5 MW / 11 MWh) et « Mana Energies Services » (14 MWh).

Nomination du nouveau Directeur général de Helexia14

Voltalia annonce la nomination de Bernard Guntz au poste de Directeur général de Helexia, en remplacement de Benjamin Simonis, cofondateur de l’entreprise, à compter de début janvier 2026. Il bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de l’énergie et des opérations, ayant dirigé des projets internationaux d’envergure dans plus de 15 pays. Il a notamment piloté des programmes d’expansion et d’intégration pour Auchan en Europe centrale, avant de superviser les opérations techniques d’Auchan Retail International monde et France. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan de transformation SPRING visant à renforcer l’efficacité et l’intégration au sein de Voltalia.

Création de Renvolt, dédié aux services de Construction et Maintenance et nomination de son nouveau Directeur général

Voltalia annonce la création de Renvolt, dédiée aux services EPC (Ingénierie, Approvisionnement & Construction) et O&M (Exploitation & Maintenance), ainsi que la nomination d’Eduardo Porras au poste de Directeur général à compter de janvier 2026. Fort de plus de 30 ans d’expérience à l’international dans les activités de construction EPC et les services’O&M, couvrant des projets majeurs d’infrastructures et d’énergies renouvelables en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain, il pilotera le déploiement de Renvolt afin de renforcer l’excellence opérationnelle et la performance des services à l’échelle du Groupe.

FEUILLE DE ROUTE DU PLAN DE TRANSFORMATION SPRING EN COURS DE DEPLOIEMENT

Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre et conformément au plan l’entreprise a lancé les multiples actions suivantes :

Recentrage géographique et technologique

Cessions des activités de développement dans quatre pays Hongrie, Slovaquie, Mexique et Espagne auxquels s’est rajoutée celle de la Roumanie

Confirmation de l’arrêt du développement des projets de biomasse, des petites centrales hydro et annonce de l’arrêt du développement de nouveaux projets d’hydrogène vert

Cession des activités non stratégiques

Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques

Renforcement de la gouvernance et du modèle opérationnel

Finalisation de la création de Renvolt

Nomination du Directeur général de Renvolt et du Directeur général de Helexia

OBJECTIFS FINANCIERS 2025

Voltalia confirme ses objectifs financiers pour 2025 :

EBITDA compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie, malgré l’écrêtement brésilien plus important que prévu

La perte nette comptable part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts relatifs à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités principales15

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

OBJECTIFS DE MISSION

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2025, le 12 mars 2026 (avant bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.







Capacité en exploitation au 31 décembre 2025

En MW Solaire Eolien Biomasse Hydro Hybride 2025 2024 Afrique du Sud 148 148 0 Albanie 140 140 140 Belgique 22 22 32 Brésil 790 773 8 12 1 582 1 528 Egypte 32 32 32 Espagne 38 38 28 France 255 81 5 340 334 Grèce 31 31 17 Guyane française 13 17 5 24 59 48 Hongrie 25 25 24 Italie 26 26 23 Jordanie 57 57 57 Ouzbékistan 126 126 0 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 78 78 88 Roumanie 14 14 14 Royaume-Uni 102 32 134 89 Total 1 957 854 17 17 68 2 913 2 514

Capacité en construction au 31 décembre 2025

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Artemisya storage 100 Stockage Ouzbékistan Artemisya wind 100 Eolien Ouzbékistan East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 10 Solaire Belgique Helexia 51 Solaire Brésil Helexia 20 Solaire France Helexia 2 Solaire Italie Helexia 9 Solaire Pologne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Saint Anne hybrid 7 Hybride Guyane Française Saint Anne solar 43 Solaire Guyane Française Saint Anne storage 34 Stockage Guyane Française Seranon 10 Solaire France Spitalla solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 41 Solaire France Total 641

Production d’électricité au 31 décembre 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Albanie 260 260 258 Brésil 2 377 957 52 3 387 3 322 Egypte 74 74 74 France 151 83 8 241 271 Grèce 28 28 29 Guyane française 14 20 33 51 Helexia Brésil 251 251 139 Helexia Europe 333 333 296 Italie 5 5 0 Jordanie 129 129 130 Ouzbékistan 18 18 0 Portugal 87 87 79 Royaume-Uni 64 64 56 Total 2 528 2 303 20 8 52 4 910 4 706

Production d’électricité trimestrielle (T4) 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T4 2025 T4 2024 Albanie 37 37 40 Brésil 662 262 15 939 1 128 Egypte 15 15 16 France 49 14 1 64 66 Grèce 5 5 6 Guyane française 4 9 13 14 Helexia Brésil 73 73 54 Helexia Europe 54 54 51 Italie 1 1 0 Jordanie 24 24 24 Ouzbékistan 18 18 0 Portugal 13 13 11 Royaume-Uni 7 7 6 Total 712 525 9 1 15 1 261 1 415

Taux moyen EUR/BRL

Taux moyen 2025 2024 EUR/BRL 6,32 5,83









A propos de Voltalia www.voltalia.com Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse - SEITOSEI.ACTIFIN

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).

2 Au cours de 2025, Voltalia a initié un processus de désengagement d’activités non stratégiques. À fin décembre 2025, les critères au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires 2025 et 2024 a été retraité de ses activités.

3 Annonce du jour.

4Période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025.

5 Annonce du jour.

6 Comme mentionné dans la note de bas de page numéro 2, le chiffre d’affaires Services a été retraité du chiffre d’affaires des activités dont le groupe se désengage pour 2025 et 2024.

7 Communiqué du 9 décembre 2024.

8 Chiffre d’affaires de première production (early generation) bénéficiant de ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Dans le cas de Karavasta, le chiffre d’affaires 2024 bénéficiait d’un contrat court terme à prix plus élevé que le contrat du premier semestre 2025, qui lui-même bénéficie également d’un prix supérieur aux termes du contrat long terme qui débutera au second semestre 2025.

9 Services : Services aux clients tiers.

10 Annonce du jour.

11 Annonce du jour.

12 Annonce du jour.

13 Annonce du jour.

14 Annonce du jour.

15 Communiqué sur le plan de transformation SPRING, 4 septembre 2025.

