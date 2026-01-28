Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +16% à taux constants
Objectif d’EBITDA 2025 reconfirmé après impact de l’écrêtement
Poursuite du déploiement du plan de transformation SPRING
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) 2025 à 166,3 millions d’euros (+8% à taux constants)
- Ventes d’énergie : le chiffre d’affaires atteint 78,5 millions d’euros en recul de -15% à taux de change constants impacté principalement par l’écrêtement au Brésil plus élevé qu’anticipé, un effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés1, et un taux de change EUR/BRL moins favorable
- Services aux clients tiers2 : le chiffre d’affaires atteint 87,8 millions d’euros +42% à taux de change constants, porté par la performance combinée des Constructions pour compte de tiers (+43%) et de l’Exploitation-Maintenance (+18%)
Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et en construction
- Capacité en exploitation et en construction de 3,6 gigawatts en croissance de +9%
- Capacité en exploitation de 2,9 gigawatts en croissance de +16% grâce à la mise en service de 408 mégawatts, dont plus de 75% au dernier trimestre
- Capacité en construction de 0,6 gigawatt avec la mise en chantier de 305 mégawatts en 2025
Production 2025 en croissance de +4% malgré une hausse de l’écrêtement brésilien
- Production d´énergie atteint 4,9 térawattheures par rapport à une prévision initiale d’environ 5,2 térawattheures et se répartit à 51% en éolien, 47% en solaire et le reste dans les autres technologies. A noter que les mises en service majeures ont été réalisées en toute fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels à compter de 2026
- Production d’énergie au Brésil en hausse de +2%, malgré un écrêtement supérieur aux attentes. Ce dernier atteint 1 040 gigawattheures en augmentation de +19% par rapport à 2024, soit 23% de la production brésilienne 2025 (contre 10% initialement prévus sur l’année)
- Comme annoncé3, la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement des compensations4 relatives aux écrêtements de fiabilité du réseau intervenus entre septembre 2023 et novembre 2025, qui représentent une part importante de l’écrêtement total de Voltalia. Après discussions et travaux d’analyse, ces compensations sont estimées à plus de 20 millions d’euros pour l’entreprise, certaines modalités restant à finaliser. Concernant les écrêtements futurs, des échanges se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables notamment sur ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande
Confirmation de l’objectif d’EBITDA 2025
- EBITDA compris entre 200 et 220 millions d’euros dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
- Une perte nette comptable part du groupe au deuxième semestre supérieure à celle enregistrée au premier semestre 2025 en raison principalement de potentiels impacts relatifs à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités principales
Plan de transformation SPRING en phase de déploiement
Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre et conformément au plan, l’entreprise a lancé les multiples actions suivantes :
- Recentrage géographique : cession des activités de développement dans quatre pays (Slovaquie, Hongrie, Mexique et Espagne) auxquels se rajoutent la Roumanie5
- Recentrage technologique : confirmation de l’arrêt du développement des projets de biomasse, des petites centrales hydro et annonce de l’arrêt du développement de nouveaux projets d’hydrogène vert
- Cessions d’activités non stratégiques : avancement en ligne avec la feuille de route
- Renforcement de la gouvernance et du modèle opérationnel
- Finalisation de la création de Renvolt comprenant les services de Construction et d’Exploitation Maintenance
- Nouvelles nominations du Directeur général de Renvolt et du Directeur général de Helexia
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 et de l’exercice 2025.
« En 2025, malgré un niveau d’écrêtement au Brésil plus élevé qu’anticipé, nous enregistrons une nouvelle croissance de notre chiffre d’affaires et confirmons notre objectif d’EBITDA, illustrant la résilience de notre modèle. Le vote de la loi au Brésil, qui prévoit le remboursement des compensations liées aux écrêtements passés, constitue une avancée significative pour Voltalia, tandis que des discussions se poursuivent concernant les mécanismes applicables aux périodes futures. Parallèlement, le déploiement du plan SPRING progresse conformément à notre feuille de route : nous simplifions notre périmètre, clarifions notre organisation et concentrons nos ressources sur les activités les plus créatrices de valeur. Ces décisions structurantes visent à renforcer durablement notre performance et à préparer les prochaines phases de développement de l’entreprise », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.
Chiffre d’affaires 2025 et du quatrième trimestre 2025 (T4)
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|T4 2025
|T4 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Ventes d’énergie
|315,8
|359,4
|-12%
|-8%
|78,5
|93,1
|-16%
|-15%
|Services6
|272,0
|160,8
|+69%
|+70%
|87,8
|62,1
|+41%
|+42%
|Chiffre d’affaires
|587,8
|520,2
|+13%
|+16%
|166,3
|155,2
|+7%
|+8%
REVUE DES ACTIVITÉS
Le chiffre d’affaires 2025 atteint 587,8 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change constants (+13% à taux de change courants), porté par la croissance des Services pour clients tiers +70% à taux de change constants (+69% à taux de change courants). Les Ventes d’énergie et les Services pour clients tiers représentent respectivement 54% et 46% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires 2025 se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2025 s’établit à 166,3 millions d’euros, en croissance de +8% à taux de change constants (+7% à taux de change courants). La croissance du segment Développement et construction pour compte de tiers ont plus que compensé l’impact de la baisse de production dû à l’écrêtement au Brésil. Les Ventes d’énergie sont en recul de -15% à taux de change constants (-16% à taux de change courants), tandis que les Services pour clients tiers progressent de +42% à taux de change constants (+41% à taux de change courants), comparés à 2024.
VENTES D’ÉNERGIE
|
Indicateurs opérationnels
|2025
|2024
|Var.
|Moyenne
long terme
|T4
2025
|T4
2024
|Var.
|Production (en GWh)
|4 910
|4 706
|+4%
|1 261
|1 415
|-11%
|Écrêtement de la production (en GWh)
|1 040
|876
|+19%
|389
|168
|x2,3
|Puissance en exploitation (en MW)
|2 913
|2 514
|+16%
|Puissance en exploitation et construction (en MW)
|3 554
|3 256
|+9%
|Facteur de charge éolien au Brésil
|35%
|34%
|+1pt
|48%
|39%
|48%
|-9pts
|Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements
|46%
|44%
|+2pts
|48%
|57%
|55%
|+2pts
|Facteur de charge solaire au Brésil
|24%
|24%
|stable
|29%
|26%
|29%
|-3pts
|Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements
|31%
|30%
|+1pt
|29%
|35%
|34%
|+1pt
|Facteur de charge éolien en France
|24%
|23%
|+1pt
|24%
|31%
|25%
|+6pts
|Facteur de charge solaire en France
|11%
|14%
|-3pts
|13%
|7%
|9%
|-2pts
|Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte
|26%
|25%
|+1pt
|25%
|19%
|20%
|-1pt
|Facteur de charge solaire en Albanie
|21%
|21%
|stable
|21%
|12%
|13%
|-1pt
|Facteur de charge solaire au Royaume-Uni
|16%
|14%
|+2pts
|15%
|7%
|6%
|+1pt
|Facteur de charge solaire au Portugal
|19%
|17%
|+2pts
|22%
|11%
|9%
|+2pts
Le chiffre d’affaires 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 315,8 millions d’euros, en baisse de -8% à taux de change constants (-12% à taux de change courants), par rapport à la même période en 2024.
La production 2025 s’élève à 4,9 TWh, en hausse de +4%, mais légèrement inférieure à la prévision initiale d’environ 5,2 TWh, en raison de l’effet de l’écrêtement au Brésil de 1 040 GWh, soit 23% de la production brésilienne (17% de la production totale sur la période). Cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+16%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil. À noter que les principales mises en service ont eu lieu en fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels à compter de 2026.
La production au quatrième trimestre 2025 atteint 1,3 TWh, contre 1,4 TWh au quatrième trimestre 2024 en baisse de -11%.
Analyse de la production du trimestre par pays :
- Au Brésil, la production diminue de -17% dû à l’augmentation de l’écrêtement sur le quatrième trimestre 2025 (x2,3 pour atteindre 389 GWh), malgré de meilleurs niveaux de ressources solaires et éoliennes
- En France, la production baisse de -4% dû à un effet conjugué des cessions réalisées en 20247 (la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française (bénéficiant d’une police d’assurance) et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au quatrième trimestre 2024, partiellement compensée par de meilleures conditions éoliennes
- Dans le reste du monde, la production est en croissance de +16% notamment grâce aux nouvelles centrales mises en service
- La production d’Helexia poursuit sa croissance (+20%) dans toutes les géographies
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 78,5 millions d’euros, en baisse de -15% à taux de change constants (-16% à taux de change courants). La hausse de la capacité, combinée à de meilleurs niveaux de ressource au Brésil, n’a en effet pas pu compenser les effets défavorables liés à (i) l’écrêtement au Brésil, (ii) l’impact de prix en France et en Albanie après avoir bénéficié de niveaux de prix élevés sur les premières productions8 en 2024 et (iii) l’impact du change EUR/BRL.
SERVICES9
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var.
à taux courants
|Var à taux
constants
|T4 2025
|T4
2024
|Var. à taux courants
|Var à taux
constants
|Chiffre d’affaires Développement et Construction
|244,9
|137,4
|+78%
|+78%
|83,3
|58,2
|+43%
|+43%
|Chiffre d’affaires Exploitation-Maintenance
|27,1
|23,4
|+15%
|+18%
|4,5
|3,9
|+15%
|+18%
|Chiffre d’affaires total Services
|272,0
|160,8
|+69%
|+70%
|87,8
|62,1
|+41%
|+42%
Le chiffre d’affaires 2025 issu des Services aux clients tiers atteint 272,0 millions d’euros, en hausse de +70% à taux de change constants (+69% à taux de change courants). Le segment Développement et Construction progresse de +78% à taux de change constants et courants, pour atteindre 244,9 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +18% à taux de change constants (+15% à taux de change courants) pour atteindre 27,1 millions d'euros.
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 issu des Services aux clients tiers s’établit à 87,8 millions d’euros, en hausse de +42% à taux de change constants (+41% à taux de change courants).
Le chiffre d’affaires issu du segment Développement et Construction pour clients tiers s’établit à 83,3 millions d’euros, représentant une hausse de +43% à taux de change constants et courants. Les chantiers en cours de construction, en particulier en Irlande et en Espagne, représentent environ 900 MW cumulés.
Le chiffre d’affaires issu du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers atteint 4,5 millions d’euros, en croissance de +18% à taux de change constants (+15% à taux de change courants), comparé au quatrième trimestre 2024. La capacité opérée pour compte de tiers atteint 8,7 GW (en croissance de +34%) grâce à l’effet année pleine de nouveaux contrats en France, en Irlande et au Brésil.
NOUVELLES ANNONCES
Au Brésil : prise en compte d’une loi sur la compensation des écrêtements passés liés à la fiabilité du réseau10
Voltalia salue l’adoption au Brésil de la loi n°15.269, en novembre dernier, par le Président Lula, qui acte le remboursement d’une part importante des compensations passées liées aux écrêtements de fiabilité du réseau (hors l’écrêtement lié au déséquilibre de l'offre et la demande).
La mesure couvre la période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025 et, après échanges et travaux d’analyse, représenterait pour Voltalia plus de 20 millions d’euros (indexés sur l’IPCA), avec des calculs réalisés par l’ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico – gestionnaire du réseau brésilien) et l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – régulateur de l’électricité au Brésil) selon des modalités encore en cours de finalisation.
L’entreprise évalue actuellement le traitement comptable de ces éléments, dont l’impact devrait se matérialiser principalement en 2026 et 2027, tandis que des discussions se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables aux écrêtements futurs, notamment ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande, afin d’améliorer la visibilité et la stabilité réglementaire pour l’ensemble du marché.
En Roumanie : cession des activités de développement11
Voltalia annonce lancer le processus de cession des activités de développement en Roumanie. Elle vient s’ajouter aux quatre autres pays déjà annoncés (Hongrie, Slovaquie, Mexique et Espagne) en octobre 2025.
Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies.
En Europe : négociations exclusives pour la cession d’un portefeuille de 77 MW12
Voltalia est entré en négociations exclusives avec Verso Energy en vue de la cession d’un portefeuille européen de centrales renouvelables multi-technologie totalisant 77 MW. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de transformation SPRING et soutient l’objectif d’autofinancement de la croissance à l’horizon 2030.
En Guyane française : le projet « Parc Solaire de Laussat », lauréat du dernier appel d’offre de la CRE13
Voltalia annonce avoir remporté le dernier appel d’offre de la CRE dédié aux « Zones Non Interconnectées » (ZNI) concernant le parc de Laussat, un projet photovoltaïque de 5 MW sur une parcelle directement adjacente à deux autres projets solaire/stockage de l’entreprise déjà en opération : « Parc Sable Blanc » (5 MW / 11 MWh) et « Mana Energies Services » (14 MWh).
Nomination du nouveau Directeur général de Helexia14
Voltalia annonce la nomination de Bernard Guntz au poste de Directeur général de Helexia, en remplacement de Benjamin Simonis, cofondateur de l’entreprise, à compter de début janvier 2026. Il bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de l’énergie et des opérations, ayant dirigé des projets internationaux d’envergure dans plus de 15 pays. Il a notamment piloté des programmes d’expansion et d’intégration pour Auchan en Europe centrale, avant de superviser les opérations techniques d’Auchan Retail International monde et France. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan de transformation SPRING visant à renforcer l’efficacité et l’intégration au sein de Voltalia.
Création de Renvolt, dédié aux services de Construction et Maintenance et nomination de son nouveau Directeur général
Voltalia annonce la création de Renvolt, dédiée aux services EPC (Ingénierie, Approvisionnement & Construction) et O&M (Exploitation & Maintenance), ainsi que la nomination d’Eduardo Porras au poste de Directeur général à compter de janvier 2026. Fort de plus de 30 ans d’expérience à l’international dans les activités de construction EPC et les services’O&M, couvrant des projets majeurs d’infrastructures et d’énergies renouvelables en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain, il pilotera le déploiement de Renvolt afin de renforcer l’excellence opérationnelle et la performance des services à l’échelle du Groupe.
FEUILLE DE ROUTE DU PLAN DE TRANSFORMATION SPRING EN COURS DE DEPLOIEMENT
Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre et conformément au plan l’entreprise a lancé les multiples actions suivantes :
Recentrage géographique et technologique
- Cessions des activités de développement dans quatre pays Hongrie, Slovaquie, Mexique et Espagne auxquels s’est rajoutée celle de la Roumanie
- Confirmation de l’arrêt du développement des projets de biomasse, des petites centrales hydro et annonce de l’arrêt du développement de nouveaux projets d’hydrogène vert
Cession des activités non stratégiques
- Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques
Renforcement de la gouvernance et du modèle opérationnel
- Finalisation de la création de Renvolt
- Nomination du Directeur général de Renvolt et du Directeur général de Helexia
OBJECTIFS FINANCIERS 2025
Voltalia confirme ses objectifs financiers pour 2025 :
- EBITDA compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie, malgré l’écrêtement brésilien plus important que prévu
- La perte nette comptable part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts relatifs à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités principales15
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027
- Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2030
- Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030
OBJECTIFS DE MISSION
- CO2-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027
- 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027
- 50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027
- Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Résultats annuels 2025, le 12 mars 2026 (avant bourse)
DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.
Capacité en exploitation au 31 décembre 2025
|En MW
|Solaire
|Eolien
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|2025
|2024
|Afrique du Sud
|148
|148
|0
|Albanie
|140
|140
|140
|Belgique
|22
|22
|32
|Brésil
|790
|773
|8
|12
|1 582
|1 528
|Egypte
|32
|32
|32
|Espagne
|38
|38
|28
|France
|255
|81
|5
|340
|334
|Grèce
|31
|31
|17
|Guyane française
|13
|17
|5
|24
|59
|48
|Hongrie
|25
|25
|24
|Italie
|26
|26
|23
|Jordanie
|57
|57
|57
|Ouzbékistan
|126
|126
|0
|Pays-Bas
|60
|60
|60
|Portugal
|78
|78
|88
|Roumanie
|14
|14
|14
|Royaume-Uni
|102
|32
|134
|89
|Total
|1 957
|854
|17
|17
|68
|2 913
|2 514
Capacité en construction au 31 décembre 2025
|Nom du projet
|Capacité (MW)
|Technologie
|Pays
|Artemisya storage
|100
|Stockage
|Ouzbékistan
|Artemisya wind
|100
|Eolien
|Ouzbékistan
|East gate
|34
|Solaire
|Royaume-Uni
|Helexia
|10
|Solaire
|Belgique
|Helexia
|51
|Solaire
|Brésil
|Helexia
|20
|Solaire
|France
|Helexia
|2
|Solaire
|Italie
|Helexia
|9
|Solaire
|Pologne
|Higher Stockbridge
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|Le Deffend
|6
|Solaire
|France
|Los Venados
|20
|Solaire
|Colombie
|Saint Anne hybrid
|7
|Hybride
|Guyane Française
|Saint Anne solar
|43
|Solaire
|Guyane Française
|Saint Anne storage
|34
|Stockage
|Guyane Française
|Seranon
|10
|Solaire
|France
|Spitalla solar
|100
|Solaire
|Albanie
|Terres Salées
|11
|Solaire
|France
|Voltalia Mobility - Yusco
|41
|Solaire
|France
|Total
|641
Production d’électricité au 31 décembre 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|31 décembre 2025
|31 décembre 2024
|Albanie
|260
|260
|258
|Brésil
|2 377
|957
|52
|3 387
|3 322
|Egypte
|74
|74
|74
|France
|151
|83
|8
|241
|271
|Grèce
|28
|28
|29
|Guyane française
|14
|20
|33
|51
|Helexia Brésil
|251
|251
|139
|Helexia Europe
|333
|333
|296
|Italie
|5
|5
|0
|Jordanie
|129
|129
|130
|Ouzbékistan
|18
|18
|0
|Portugal
|87
|87
|79
|Royaume-Uni
|64
|64
|56
|Total
|2 528
|2 303
|20
|8
|52
|4 910
|4 706
Production d’électricité trimestrielle (T4) 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|T4 2025
|T4 2024
|Albanie
|37
|37
|40
|Brésil
|662
|262
|15
|939
|1 128
|Egypte
|15
|15
|16
|France
|49
|14
|1
|64
|66
|Grèce
|5
|5
|6
|Guyane française
|4
|9
|13
|14
|Helexia Brésil
|73
|73
|54
|Helexia Europe
|54
|54
|51
|Italie
|1
|1
|0
|Jordanie
|24
|24
|24
|Ouzbékistan
|18
|18
|0
|Portugal
|13
|13
|11
|Royaume-Uni
|7
|7
|6
|Total
|712
|525
|9
|1
|15
|1 261
|1 415
Taux moyen EUR/BRL
|Taux moyen
|2025
|2024
|EUR/BRL
|6,32
|5,83
|
A propos de Voltalia www.voltalia.com
|Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
|Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
|Relations Presse - SEITOSEI.ACTIFIN
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)1 56 88 11 19
1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).
2 Au cours de 2025, Voltalia a initié un processus de désengagement d’activités non stratégiques. À fin décembre 2025, les critères au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires 2025 et 2024 a été retraité de ses activités.
3 Annonce du jour.
4Période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025.
5 Annonce du jour.
6 Comme mentionné dans la note de bas de page numéro 2, le chiffre d’affaires Services a été retraité du chiffre d’affaires des activités dont le groupe se désengage pour 2025 et 2024.
7 Communiqué du 9 décembre 2024.
8 Chiffre d’affaires de première production (early generation) bénéficiant de ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Dans le cas de Karavasta, le chiffre d’affaires 2024 bénéficiait d’un contrat court terme à prix plus élevé que le contrat du premier semestre 2025, qui lui-même bénéficie également d’un prix supérieur aux termes du contrat long terme qui débutera au second semestre 2025.
9 Services : Services aux clients tiers.
10 Annonce du jour.
11 Annonce du jour.
12 Annonce du jour.
13 Annonce du jour.
14 Annonce du jour.
15 Communiqué sur le plan de transformation SPRING, 4 septembre 2025.
Pièce jointe