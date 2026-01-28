Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 28.1.2026 klo 19.10



Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2026. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan vuoden 2026 yhtiökokouskutsuun.



Hallituksen jäsenten lukumäärä



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.



Hallituksen jäsenet



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Jenni Enroth, Kaisa Kokkonen, Anssi Korhonen ja Ville Vuori. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.aspocomp.com.



Nimitystoimikunta on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.



Hallituksen palkkiot



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta edelleen ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioista ei maksettaisi vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin ehdotuksen mukaisesta palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden.



Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano



Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Aspocompin kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluettelon syyskuun 1. arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.



Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet: Ville Vuori, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, Aspocompin neljänneksi suurin osakkeenomistaja.



Ville Vuori ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioita koskevan ehdotuksen päätöksentekoon.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com